Stadtpolizei St.Gallen fuhr Krankentransporte

Notfall Als in den St.Galler Krankenwagen noch Polizisten sassen: Bis vor 25 Jahren gab es keine professionelle Sanitätseinheit Bis vor rund 25 Jahren transportierte die Stadtpolizei St.Gallen für das Kantonsspital St.Gallen Patientinnen und Patienten. Und das weit über die Kantonsgrenzen hinaus. Ein Blick zurück. Dinah Hauser Jetzt kommentieren 03.01.2023, 17.00 Uhr

Ein Bild von 1975 vor dem Notfall des Kantonsspitals: Damals führte die Stadtpolizei St.Gallen Krankentransporte durch. Bild: Archiv Historischer Polizeiposten

Ein Notruf an die Nummer 144 und der Rettungsdienst kommt. Bis vor rund 25 Jahren war das noch anders: Weder den Rettungsdienst noch die zugehörige Notrufnummer gab es. In der Stadt St.Gallen kam die Stadtpolizei mit dem Krankenwagen.

Markus Goldiger war in den 1980er- und 1990er-Jahren massgeblich an Kranken- und Notfalltransporten beteiligt. «Eine professionelle Sanitätseinheit gab es nicht. Alle Mitarbeitenden der Stadtpolizei waren entsprechend geschult», sagt der kürzlich pensionierte Polizist. Sie waren also quasi Sanitäter im Nebenamt.

Polizisten wurden im Kantonsspital geschult

Die Polizeischule hatte Goldiger 1977 absolviert. Für die Grundschulung im Bereich der Sanität verbrachte er zwei Wochen am Kantonsspital St.Gallen – auf verschiedenen Stationen wie Pflege, Notfall und im Operationssaal. «Das war sehr wertvoll. Ich wusste, was mit den Patienten im Spital passiert und konnte auf entsprechende Fragen reagieren», sagt der Pensionär. Allgemein sei die Betreuung während des Transportes das Wichtigste gewesen: «Ich unterstützte die Patienten auf der mentalen Ebene.»

Markus Goldiger fuhr als Polizist Kranken- und Notfalltransporte. Bild: PD

Ob er nie im Clinch war, zwischen dem Job als Polizist und dem des Sanitäters? «Nein», sagt Goldiger.

«Zuerst ging es immer darum, den Verletzten zu helfen und Leben zu retten. Erst dann kam die Unfallaufnahme oder eine etwaige Anzeige.»

Nur bei Herzinfarkten und Frühgeburten hatte die Patrouille Hilfe

Heute bringt die Sanität Medizin zu den Patienten. «Früher brachte man Patienten zur Medizin, also so schnell wie möglich ins Spital», sagt Goldiger. Dafür wurde jeweils eine Patrouille auf dem Polizeiposten zurückbehalten. Bei den Sanitätseinsätzen waren die beiden Polizisten alleine. Ausser bei Herzinfarkten und Frühgeburten. Dort holte die Patrouille erst einen Spezialisten im Kantonsspital oder einen Inkubator, also einen Brutkasten, mit Pflegepersonal im Kinderspital.

Die Ausrüstung auf dem Krankenwagen beschränkte sich auf das Nötigste: Sauerstoff, Beatmungsbeutel, Schaufelbahre, Halskragen und Verbandsmaterial – technische Geräte gab es nicht. «Das reichte für die Erstversorgung aus», sagt Goldiger. «Wir stillten Blutungen, schienten Brüche, lagerten Patienten so, dass ihnen kein weiterer Schaden entstand und hielten sie stabil. Im Spital übernahm medizinisches Personal die weitere Versorgung.»

Hier ein Bild mit der Rega: Die Stadtpolizei war für die Transporte am Boden zuständig. Bild: Archiv Historischer Polizeiposten

Goldiger hatte mitunter schwierige Entscheidungen zu treffen.

«Mein gröbster Einsatz war ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Wir mussten entscheiden, welche Personen wir zuerst transportieren.»

Doch gab es auch viele schöne Momente. Etwa, wenn er Menschen helfen konnte, oder gutes Feedback von der Bevölkerung erhielt.

Goldiger schätzt, dass viele Leute durch den Sanitätsdienst ein positives Bild von der Stadtpolizei hatten: «Wir haben nicht nur geahndet, sondern auch Menschen gerettet.» Goldiger sagt: «Ich habe viel gelernt und konnte Situationen mit Verletzten besser beurteilen. Dieses Wissen war und ist Gold wert, als Polizist, aber auch Privat.»

Stadtpolizei transportierte Patienten durch die ganze Schweiz

Bis am 1. Januar 1997 der Rettungsdienst an das Kantonsspital zurückgegeben wurde, dauerte es rund 80 Jahre. Ein Bericht im «Stadtspiegel» von 1996, der Personalzeitschrift der Stadtverwaltung, gibt Einblick in die Geschichte und zitiert einen Erlass des Gemeinderates von 1919: «Die Sanitätspolizei besorgt die Kranken- und Armentransporte.» Damit wurde die Stadtpolizei beauftragt, Personal und Fahrzeuge zu stellen – anfangs Droschken oder sogenannte Desinfektionscoupés, später Autos und Kastenwagen mit Blaulicht und Sirene.

Zwei Krankenwagen der Stadtpolizei St.Gallen um 1956 und 1957. Bild: Archiv Historischer Polizeiposten

Gemäss «Stadtspiegel» übernahm die Stadtpolizei 1976 alle bodengebundenen Notfalltransporte im Einzugsgebiet des Kantonsspitals, ab 1985 auch Verlegungs- und Wahltransporte. Das ging teils weit über die Stadtgrenzen hinaus. Goldiger sagt: «Wir haben auch Patienten im Tessin, in Genf oder gar in Freiburg im Breisgau geholt.»

Ab Anfang der 1990er-Jahre fand ein Umdenken statt, hin zu einem eigenständigen Rettungswesen. Erste Gespräche zwischen der Stadtpolizei und dem Kantonsspital fanden um 1995 statt, wie Günter Bildstein, Leiter Rettung St.Gallen, sagt. Er war bei der Umstrukturierung beteiligt. «Aufgrund medizinischer Erkenntnisse wollte man die Medizin neu näher zu den Patienten bringen.»

Günter Bildstein, Leiter Rettung St.Gallen. Bild: PD

Damals gab es die dreijährige Fachausbildung im Bereich der Rettungssanität noch nicht. So wurden sechs Personen der Stadtpolizei sowie Personen aus dem Pflegebereich umgeschult. Zugleich wurden neue Rettungswagen beschafft, alte umlackiert und mit dem Star of Life, dem internationalen Zeichen des Rettungsdienstes, versehen. Durch die damalige enge Zusammenarbeit bestehe noch immer eine enge Verbundenheit zwischen Rettungsdienst und Stadtpolizei, sagt Bildstein.

Eine Einsatzzentrale für vier Kantone

Am 1. Januar 1997 nahm der Rettungsstützpunkt am Kantonsspital den Betrieb auf, gleichzeitig würde der Sanitätsnotruf 144 aufgeschaltet. «Mit jährlich rund 4000 Transporten, wie sie die Stadtpolizei hatte, lohnt sich der Betrieb einer Einsatzzentrale kaum», sagt Bildstein. Deswegen wurden alle Sanitätsnotrufe im Kanton in einer Zentrale bearbeitet. Zudem war der politische Druck auf die Kantone gross, die Notrufnummer einzuführen. So schlossen sich die beiden Appenzell der Sanitätsnotrufzentrale in St.Gallen an; seit 2012 werden zudem Einsätze im Kanton Glarus disponiert.

Erst war der Rettungsstützpunkt am Kantonsspital hauptsächlich für die Region um die Kantonshauptstadt zuständig. Im August 2000 kam die Region Rorschach dazu und 2006 die Region Flawil. 2013 wurde die Rettung St.Gallen gegründet und hat heute elf Stützpunkte im Kanton St.Gallen.

