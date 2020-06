Reportage «Normalerweise herrscht um Mitternacht Stosszeit»: St.Galler Bordellbesitzer wagt nach drei Monaten tote Hose den Neustart Mit den Corona-Lockerungen kommt auch das Sexgewerbe wieder in Fahrt. Sex mit Mundschutz mutet vielen Freiern sonderbar an. Alfonso Coretti, der Betreiber des St.Galler Erotikclubs Extravagant, hat noch ein anderes Problem. Sandro Büchler 08.06.2020, 05.00 Uhr

Alfonso Coretti, Geschäftsführer des St.Galler Bordells Extravagant, sagt, die vergangenen drei Monate seien brutal gewesen. «Es ging nix, es war ein toter Laden.» Bild: Sandro Büchler

Alfonso Coretti bläst den Zigarettenrauch in die Luft. Der Geschäftsführer des Erotikclubs Extravagant lehnt an der Bar, bespricht sich mit seinem Team. Nachdem der Betrieb am Blumenbergplatz knapp drei Monate geschlossen war, könnte Coretti die Türen seit Samstag eigentlich wieder öffnen. Doch etwas Entscheidendes fehlt:

«Die Frauen können voraussichtlich erst gegen Ende dieser Woche einreisen.»

Denn die rund 15 bis 20 Sexarbeiterinnen, die normalerweise im Extravagant ihre Dienste anbieten, stammen überwiegend aus Spanien, Rumänien oder Bulgarien. Sie bezahlen Coretti Miete für die Zimmer. Vom Geld, das sie verdienen, müssen sie laut dem Betreiber nur Sozialabgaben und Steuern abgeben.

Ein Blick hinter den Vorhang des St.Galler Erotikclubs Extravagant Die Zimmer im Etablissement verteilen sich auf fünf Stockwerke. In den Suiten zuoberst gibt es einen Whirlpool... ...und eine Bar. Wer die Suite für eine Stunde bucht, bekommt eine Flasche Champagner obendrauf. Die sexuellen Dienstleistungen sind ab 200 Franken für eine halbe Stunde zu haben. Duschen sind vorhanden. Die Bar im Erdgeschoss ist nobel eingerichtet. Edle Ledersofas in der Kontaktbar. Die Bar muss aber wie andere Gastrobetriebe aktuell um Mitternacht schliessen. Der Eingangsbereich des «Extravagant»: In den Zimmern in den oberen Etagen darf der Erotikbetrieb aber auch nach Mitternacht weitergehen.

Mitte März, als der Bundesrat die einschneidenden Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus verkündete, musste auch Coretti sein Etablissement schliessen. Tags darauf seien die Prostituierten in ihre Heimat zurückgekehrt. Für das Bar- und Reinigungspersonal hat Coretti Kurzarbeit beantragt.

Sorge um die Eltern in Italien

«Seitdem ist es ein toter Laden.» Die Umsatzeinbussen seien trotz staatlicher Unterstützung gross, die Miete laufe weiter. Der Club sei zwar nicht in seiner Existenz bedroht, sagt der 50-Jährige. Aber es werde «sehr anspruchsvoll». Was er sich in den vergangenen Jahren aufgebaut hat, sei nun in Frage gestellt.

«Es fühlt sich wie ein Neuanfang an.»

Der gebürtige Italiener ist im St.-Otmar-Quartier aufgewachsen. Ursprünglich hatte Coretti Karosseriespengler gelernt, später reparierte er Kaffeemaschinen, bevor er vor mehr als 25 Jahren in der St.Galler Gastroszene Fuss fasste. Erst waren es Diskotheken, 2012 eröffnete er das Extravagant. In den vergangenen Wochen, als nichts lief, zügelt Coretti nach Wittenbach. «Das war ohnehin geplant.» Er habe sein Haus geputzt, den Garten gemacht.

«Zudem habe ich jeden Tag mit meinen Eltern in Italien telefoniert – sie sind

74 und 75 Jahre alt.»

Alfonso Coretti, Besitzer des Erotikclubs Extravagant Bild: Sandro Büchler

Coretti ist trotz der finanziellen Einbussen zuversichtlich. Denn bald könne er das Extravagant wieder öffnen. Seit kurzem hat er in den Herkunftsländern der Sexarbeiterinnen Annoncen geschaltet. «Die Frauen wollen wieder Geld verdienen.» Bis jedoch die arbeitsrechtlichen Bewilligungen ausgestellt seien, dauere es einige Tage. Erst mit einer Meldebestätigung können sie einreisen und sich für 90 Tage in der Schweiz aufhalten.

Der Bordellbesitzer peilt kommendes Wochenende für die Wiedereröffnung an. «Wir werden sanft anfangen.» Positiv in die Zukunft blicken lässt Coretti aber auch, dass offenbar die Kundschaft zurückkomme. «Die Nachfrage ist da, das Telefon läutet jedenfalls oft.»

Der Bund empfiehlt einen Mundschutz beim Sex

Wie jedoch die Kunden auf die vom Bund vorgegebenen Massnahmen reagieren werden, ist für den Besitzer des Extravagant fraglich.

Zimmer lüften und Analsex nur mit Handschuhen: Das sind die Schutzmassnahmen Der Verein Prokore, der Personen im Sexgewerbe vertritt, hat zuhanden des Bundesamts für Gesundheit ein Schutzkonzept für das Erotikgewerbe formuliert. Darin steht, dass etwa Bettwäsche, Handtücher und Dessous nach jeder Dienstleistung mit mindestens 60° C gewaschen werden sollen. Vor und nach dem Sex sollen Freier und Dienstleistungserbringerinnen duschen. Das Zimmer soll nach jedem Kundenkontakt für mindestens 15 Minuten gelüftet werden. Findet die Dienstleistung in einem Fahrzeug statt, soll der Kunde das Fahrzeug zehn Minuten lüften. Bei allen sexuellen Dienstleistungen gelten zudem die Safersex-Richtlinien. Anale Praktiken sollen laut Schutzkonzept ausschliesslich mit Handschuhen erfolgen. Das Tragen einer Schutzmaske bei allen Dienstleistungen wird empfohlen. «Beim Geschlechtsverkehr sollen Stellungen praktiziert werden, bei denen die Tröpfchenübertragung gering ist.» Die Köpfe sollen mindestens eine Unterarmlänge voneinander entfernt sein. Zwecks Rückverfolgung von Infektionsketten sollen zudem Kundenkontaktdaten aufgenommen und für vier Wochen aufbewahrt werden. Der Bund empfiehlt zugeklebte Couverts samt Datum in einem sicheren Briefkasten zu werfen. (sab)



«Dass bei sexuellen Dienstleistungen eine Plexiglasscheibe keinen Sinn macht, leuchtet wohl jedem ein.» Auch, dass Bettwäsche und Frotteetücher nach jeder Zimmervermittlung gereinigt werden müssen. Das werde sowieso immer gemacht. «Da ändert für uns nicht viel.» Zudem stelle er Desinfektionsmittel und Schutzmasken für die Sexarbeiterinnen und die Kunden zur Verfügung.

«Der Bund empfiehlt im Erotikgewerbe das Tragen eines Mundschutzes, aber

er ist keine Pflicht.»

Vieles wird jedoch ungewohnt sein: So wird im Konzept des Bundes etwa empfohlen, beim Geschlechtsakt Stellungen zu praktizieren, bei denen sich die Gesichter nicht zu nahe kommen. Eine Unterarmlänge Abstand von Kopf zu Kopf. Corettis Team hat ein grosses Plakat gestaltet, was im Bett erlaubt ist und was nicht. «Aber ich gehe nicht in die Zimmer und kontrolliere das.»

Zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus sollen beim Geschlechtsakt nur gewisse Stellungen praktiziert werden. Das Team des «Extravagant» hat diese auf einem Plakat festgehalten. Bild: Sandro Büchler

In einer Wahlurne sollen die Kontaktdaten aufbewahrt werden

Bedenken hat der Geschäftsführer bei der empfohlenen Erhebung der Kundenkontakte. «Die Namen meiner Kunden sind so sensibel, sie werden hier fast noch besser unter Verschluss gehalten als bei einer Bank.» Eine offen aufliegende Liste sei kein Thema. «Da schreiben ohnehin viele irgendwelche Fantasienamen, James Bond etwa.» Coretti will stattdessen einen verschlossenen Behälter besorgen, wo die Gäste ihre Kontaktdaten einwerfen können.

«Vielleicht fragen wir beim Stadtrat, ob wir eine Wahlurne bekommen können.»

Wie viele Gäste kommen werden, darüber will der Bordellbesitzer nicht spekulieren. Er verrät, dass in einer normalen Nacht am Wochenende zwischen 70 und 130 Gäste in die Bar kämen. «Einige trinken nur etwas oder nehmen sich für eine Viertelstunde ein Zimmer, andere vergnügen sich eine Stunde. Es gibt auch Männer, die ein Zimmer für das ganze Wochenende buchen.»

Blick in ein Zimmer des St.Galler Etablissement Extravagant: Auf fünf Stockwerken werden hier sexuelle Dienstleistungen angeboten – ab 200 Franken für eine halbe Stunde. In der Suite samt Whirlpool gibt es eine Flasche Champagner obendrauf. Bild: Nik Roth

Coretti glaubt, dass er zu Beginn nicht überrannt werde. Zwar hätten einige sicherlich Nachholbedarf. Da aber die Kontaktbar im Erdgeschoss des Extravagant wie andere Gastrobetriebe um 24 Uhr schliessen muss, werde sich die Zahl der Gäste in Grenzen halten. «Ob sich das lohnt, weiss ich nicht. Denn normalerweise ist ab Mitternacht Stosszeit.» Der Erotikbetrieb in den Etagen über der Bar dürfe aber darüber hinaus weitergehen.