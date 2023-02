Nordklang Festival St.Gallen: Musiker komponieren neue Songs

Nordklang-Festival St.Gallen Die Deadline droht: Warum elf Musikerinnen und Musiker in Teufen wie am Fliessband neue Songs schreiben Die «Nordklang Sessions» klingen gemütlich, sind aber knallharte Arbeit: Elf Musikschaffende aus Skandinavien und der Schweiz begegnen sich zum ersten Mal und komponieren gemeinsam über 20 neue Songs. Das neue Programm wird am Eröffnungskonzert des St.Galler Nordklang-Festivals gespielt. Ein Probenbesuch. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 09.02.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Bündner Musiker Mattiu (rechts) und der dänische Musiker Laurits Steinberg erschaffen am Mittwochvormittag einen neuen Song. Bild: Ralph Ribi

Es ist eine warme Melodie. Sachte Gitarrenklänge. Singer-Songwriter Mattiu singt eine Melodie, wie dahingetupft. Laurits Steinberg schaut konzentriert auf Mattius Gitarrenspiel, als würde er die Akkorde einsaugen. Er improvisiert eine zweite Stimme. «That's nice», sagt Mattiu. «Yeah, I like it», sagt Laurits Steinberg. Mattiu notiert die Akkordfolgen im Notizbuch, Intro, Verse, Chorus. Noch mal. Sie üben, probieren, wiederholen.

Das St.Galler Nordklang-Festival startet am Wochenende, elf Musikschaffenden sind jetzt schon im Gruppenhaus Teufen am Vorbereiten. Das Programm, das sie durchackern, ist ambitioniert – und anspruchsvoll. In nur drei Tagen schreiben sie 22 oder 23 neue Songs, wie Organisator Roar Amundsen sagt. Mit diesen Uraufführungen, den sogenannten «Nordklang Sessions», wird das Nordklang-Festival am Freitagabend eröffnet. Es ist ein grenzüberschreitender Zusammenschluss. Roar Amundsen hat sechs Musikschaffenden aus dem Norden eingeladen, das Festival-Team vier Schweizer Musikschaffende.

Das Spezielle: Die Musikerinnen und Musiker haben zuvor noch nie miteinander gearbeitet. Sie kennen sich nicht. Am Sonntagabend sind sie sich in Teufen das erste Mal begegnet. Und dann sollen sie gleich Songs komponieren? Ja, das funktioniert, sagt Roar Amundsen, Musiker, Songwriter, Chef des dänischen Plattenlabels «Songcrafter Music», Konzertveranstalter, er komponiert und spielt hier auch mit. Die Voraussetzung, damit gute Songs entstehen: Man muss sich aufeinander einlassen.

Bis zum Mittagessen einen Song schreiben

Mittwochmorgen, die Musikerinnen und Musiker sitzen noch am Frühstückstisch. Der Kaffee ist ausgetrunken, eine kaut noch an einem Stück Konfibrot. Roar Amundsen teilt die Musikerinnen und Musiker in Gruppen ein. Bis zum Mittagessen um 13 Uhr haben sie Zeit, neue Songs zu erschaffen. Knappe drei Stunden also. Am Nachmittag neue Gruppen, neue Songs.

Nordklang-Festival Das Festival wird am Freitagabend eröffnet mit dem Konzert «Nordklang Sessions». Unter der Leitung von Roar Amundsen (Dänemark) haben sechs Musikschaffende aus dem Norden und vier Musikschaffende aus der Schweiz in wenigen Tagen ein komplett neues Programm komponiert. Mit dabei sind Bette Dandanell (Dänemark), Gudlaug Sóley (Island), Izabelle Norén (Schweden), Laurits Steinberg (Dänemark), Luna Ersahin (Dänemark), Tobias Aamodt (Norwegen) sowie Marc Jenny (St.Gallen), Mattiu (Laax), Natasha Waters (St.Gallen) und Riana (Appenzell). «Nordklang Sessions», Freitag, 10. Februar, 20 Uhr, Pfalzkeller St.Gallen. Infos unter www.nordklang.ch

Mattiu, der junge Bündner Musiker, und Laurits Steinberg feilen an der Strophe. Das Intro steht. Steinberg sucht auf dem Laptop nach dem passenden Sound, die Tastatur ist sein Keyboard, er legt sphärische Klänge unter Mattius Gitarrenspiel, wie einen Windhauch, dann lässt er es dröhnen. Er ist unsicher, ob es passt. Nein, das sei schön, sagt Mattiu. Er mag die Diskrepanz zwischen dem tiefen Knarzen und den hellen Gitarrenklängen.

Das ist der neue Song, noch hat er keinen Titel: Blick ins Notizbuch von Musiker Mattiu. Bild: Ralph Ribi

Die Freundschaften sind wichtiger als die Songs

Dass Musikerinnen und Musiker aus dem Norden und der Schweiz hier zusammenarbeiten können, das eröffne viele interessante Möglichkeiten, sagt Roar Amundsen. Er leitet die «Nordklang Sessions» nach 2014 und 2016 zum dritten Mal. Es sei grossartig, dass in nur drei Tagen über 20 neue Songs entstünden, sagt er. Aber fast noch wichtiger seien die Freundschaften. «Du kennst plötzlich Musiker aus der Schweiz, aus Dänemark, Island, Schweden, Norwegen», sagt er. Manche aus den früheren «Nordklang Sessions» würden noch heute ab und an zusammen arbeiten oder sich aushelfen.

Zuhören, aufeinander hören, miteinander Musik erschaffen: Roar Amundsen (links) komponiert mit dem jungen norwegischen Musiker Tobias Aamodt. Bild: Ralph Ribi

Für die diesjährigen Sessions hat er verschiedene Musikschaffende zusammengebracht. Elektronische Musik aus Island, Indie-Rock aus Norwegen, R'n'B-Soul aus Dänemark. Er sei gespannt, was alles Neues entstehe, sagt Amundsen.

Dass in nur drei Tagen über 20 neue Songs entstehen sollen, das klingt für Laien verrückt. Und nach einer unmöglichen Aufgabe. Ja, das sei es, sogar für die Künstlerinnen und Künstler, sagt Amundsen. Aber er habe solche Sessions so oft geleitet, «es funktioniert». Die harte Deadline helfe. Die Songs werden vielleicht nicht perfekt, aber in der gemeinsamen Arbeit entstehen Sachen, die man selber nicht hätte schreiben können.

Sich zuhören, zu jedem Vorschlag des anderen Ja sagen

Oben im ersten Stock haben Mattiu und Laurits Steinberg kurz Pause gemacht. Wobei «Pause», sie zogen sich für 20 Minuten zurück, um den Songtext zu schreiben. Mattiu auf Rätoromanisch, Steinberg auf Dänisch oder Englisch, er wusste es noch nicht. Doch statt am Songtext hat er am Sound getüftelt. Mattiu zählt ein, «one two three four», sie testen, ob alles zusammenpasst. Eine falsche Harmonie, sie lachen, probieren. Hören sich zu. Sagen zu jedem Vorschlag des anderen Ja, bestärken sich und finden so zu neuen Melodien, Tönen, Harmonien.

Der dänische Musiker und Produzent Laurits Steinberg tüftelt am Laptop, den er als eine Art Keyboard benutzt. Bild: Ralph Ribi

Das ganze Gruppenhaus Teufen ist an diesem Mittwochvormittag Musik. Da poppige Geigen, hier rockige Gitarrenklänge, hinter der nächsten Tür experimentiert ein Kontrabass. Zum Mittagessen werden die Songs fertig sein.

Er hätte ihren Song nie so geschrieben, sagt Mattiu in einer kurzen Rauchpause, die selbstgedrehte Zigarette immer wieder anzündend. Er schreibe sonst alleine. Manche Songs in einer halben Stunde, andere sind mühsam. Wenn man nicht weiterkomme, lege man die Idee beiseite. Das geht hier nicht. Die Erfahrung sei cool. Der Song, den er und Laurits Steinberg schreiben, der sei vielleicht nicht megatiefgründig, aber die beiden besingen ein schönes Gefühl: Dass man sich erlaubt, nichts machen zu müssen. Auf morgen verschieben ohne Reue. Es gebe einfach Tage, die man sich besser freinehme.

Freinehmen, dass können sich die Musikerinnen und Musiker erst nach dem Konzert vom Freitag. Bis dahin geht es jeden Tag «raus aus der Komfortzone», sagt Mattiu. Anstrengend, tue aber der Kreativität gut. Man muss feinfühlig sein, andere Denkweisen sehen, das Ego zurücknehmen, Kompromisse machen. Dann entsteht Musik. Gemeinsam, und ganz anders.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen