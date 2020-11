Unzulässige Fragen am Bewerbungsgespräch und schlechte Noten für Mathias Gabathuler: Der St.Galler FDP-Kandidat fürs Stadtpräsidium muss Turbulenzen an der Kantonsschule erklären An der Kantonsschule am Brühl wurde eine Lehrerin im Bewerbungsverfahren für eine Stelle als Prorektorin durch nicht zulässige Fragen diskriminiert. Zu diesem Schluss kommt die Schlichtungsstelle für Klagen nach dem Gleichstellungsgesetz. Rektor der Kantonsschule am Brühl ist Mathias Gabathuler, FDP-Kandidat für Stadtpräsidium und Stadtrat. Er räumt Fehler ein, sagt aber, er habe über die Fragen im Konvent keinen Einfluss gehabt – und daraus Lehren gezogen. Luca Ghiselli 05.11.2020, 16.36 Uhr

«Wir haben alle daraus gelernt»: Ein Bewerbungsverfahren der Kantonsschule am Brühl, deren Rektor er ist, landete 2019 vor der Schlichtungsstelle. Bild: Michel Canonica

Mathias Gabathuler ist seit 2010 Rektor der Kantonsschule am Brühl (KSB). Rund 550 Schülerinnen und Schülern absolvieren dort die Wirtschafts-, Informatik- und Fachmittelschule, der Lehrkörper umfasst rund 70 Personen. Während über 70 Prozent der Schülerinnen und Schüler weiblich sind, ist die Schulleitung – abgesehen von der Verwalterin – in rein männlicher Hand. Neben Rektor Mathias Gabathuler leiten drei Prorektoren die Geschicke der Schule.

Dabei hätte es vergangenes Jahr anders kommen können. Im Bewerbungsverfahren um eine freiwerdende Prorektorstelle hatte es neben einem Mann auch eine Frau in die Endauswahl geschafft. Beim Auswahlverfahren, das schliesslich den männlichen Bewerber zum Prorektor krönte, gab es aber Mängel. Der Fall landete vor der Schlichtungsstelle.

Fragen zu Familiensituation und Betreuung der Kinder

Laut den Schilderungen der Schlichtungsstelle für Klagen nach dem Gleichstellungsgesetz, die dieser Zeitung vorliegen, arbeitete die Lehrerin seit über zehn Jahren an der Kantonsschule am Brühl. Als im Juni 2019 die Stelle eines bisherigen Prorektors für 80-100% ausgeschrieben wird, bewirbt sie sich für dessen Nachfolge und schafft es in die engere Auswahl – wie auch ein männlicher Kollege. Es folgt ein sogenanntes Assessment im Auftrag des Rektors sowie ein Hearing vor der Schulleitung und dem Konvent, der über ein Vorschlagsrecht verfügt.

In der Befragung wird die Lehrerin gemäss den Ausführungen der Schlichtungsstelle zu ihren IT-Kenntnissen befragt, da sie eine Abteilung mit fünf Männern führen müsse. «Die Frage erstaunt die Lehrerin, da auch der bisherige Prorektor als Historiker in diesem Gebiet nicht besonders bewandert gewesen ist», heisst es weiter. Zudem wird die Lehrerin im Konvent gefragt, ob sie denn zu 100 Prozent verfügbar sei, obschon die Stelle für 80-100 Prozent ausgeschrieben ist. «Im selben Kontext wird sie auch zu ihrer Familiensituation und der Betreuung ihrer kleinen Kinder befragt.» Bei der anschliessenden Abstimmung wird der Konkurrent der Lehrerin mit einem klaren Resultat zur Wahl vorgeschlagen.

Schlichtungsstelle schlägt Vergleich vor

Die Lehrerin war überzeugt, dass ihre Nichtwahl und das Verfahren diskriminierend gewesen seien. Deshalb reichte sie ein Schlichtungsgesuch ein und argumentierte: Sie sei besser qualifiziert als ihr Konkurrent, habe längere Berufserfahrung sowie Erfahrung in der Schulentwicklung der Leitung. Der Konvent und die Schulleitung waren anderer Ansicht, wie aus den Erwägungen der Schlichtungsstelle hervorgeht. «Sie halten die rein männliche Zusammensetzung der Schulleitung für unproblematisch», heisst es da.

Es bestehe kein Gleichstellungsauftrag, aufgrund dessen man die Lehrerin als Prorektorin hätte wählen müssen. Die Schlichtungsstelle hingegen kam zum Schluss, «dass das Anstellungsverfahren für die Besetzung des Prorektorats der Mittelschule geschlechtsdiskriminierende Aspekte enthalten und deshalb gegen das Diskriminierungsverbot» verstossen habe. Sie schlug einen Vergleich vor. Der Kanton St.Gallen ging darauf ein und zahlte im Rahmen einer gütlichen Einigung 7000 Franken. Der Entscheid ist rechtskräftig und die Sache damit juristisch erledigt.

Gabathuler: «Auf Fragen aus dem Konvent habe ich keinen Einfluss»

Trotzdem bleiben Fragen. Hat der FDP-Kandidat für das St.Galler Stadtpräsidium Mathias Gabathuler als Kantonsschulrektor diskriminierende Fragen beim Bewerbungsgespräch gestellt – oder zumindest geduldet? Hat er eine Bewerberin trotz angeblich besserer Qualifikationen und mehr Erfahrung geschnitten, um einen männlichen Kollegen in die Schulleitung zu hieven?

Gabathuler lädt zum klärenden Gespräch. Er bestätigt: «Im fraglichen Fall waren zwei langjährige Lehrpersonen in der Endauswahl. Der Konvent mit über 60 Personen entschied sich im Oktober 2019 mit sehr klarem Mehr zu Gunsten des männlichen Bewerbers.» Dieses Verdikt des Gremiums, das über ein Vorschlagsrecht verfügt, habe er ernst genommen und den Wahlvorschlag entsprechend übernommen. Wie sah das Auswahlverfahren aus? «Bei der Anhörung im Konvent haben verschiedene Lehrpersonen auch Fragen hinsichtlich der persönlichen Umstände und der Organisation gestellt.»

Die Funktion des Prorektors beziehungsweise der Prorektorin werde zunehmend als herausfordernd beurteilt. «In diesem Zusammenhang wurden auch Fragen gestellt, inwiefern die fordernde Aufgabe mit familiären und anderen ausserberuflichen Pflichten vereinbar seien», sagt Gabathuler. Auf diese Fragen aus dem Konvent habe weder die Schulleitung noch er als Rektor einen Einfluss.

«Wir haben alle daraus gelernt»

Auch im Rahmen der Anhörung der Bewerber durch die Schulleitung seien durch verschiedene Mitglieder der Schulleitung Fragen in Bezug auf das Teilzeit-Pensum gestellt worden. «Dabei ging es insbesondere um organisatorische Aspekte.» Also etwa, ob ein möglicher 80-Prozent-Tag mit zwei Halbtagen bezogen würde und Ähnliches. Gabathuler sagt, dass in der Nachbearbeitung des Anstellungsprozesses – insbesondere in Zusammenhang mit dem Schlichtungsverfahren – intensiv diskutiert worden sei, welche Fragen zulässig seien und welche nicht.

«Und zwar nicht nur schulintern, sondern auch auf Ebene der Rektorenkonferenz sowie der Amtsleitung und der kantonalen Generalsekretärenkonferenz.» Dabei sei attestiert worden, dass den Fragen keine böse Absicht zu Grunde lag, sondern lediglich eine gewisse Unbedarftheit. «Wir haben alle daraus gelernt.» In der Folge seien denn auch die Prozesse angepasst worden. «Heute sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dahingehend sensibilisiert.»

Schlechte Noten in Personalbefragung 2019

Alle vier Jahre erhebt die St.Galler Kantonsregierung die Zufriedenheit des Personals. Im Zuge dieser Befragung äussern sich auch Lehrpersonen der Mittelschulen zum Arbeitsklima und zu ihren Vorgesetzten. Die Ergebnisse der Personalbefragung von 2019, die dieser Zeitung vorliegen, zeigen, dass die Lehrerinnen und Lehrer der Kantonsschule am Brühl im November 2019 ihrem Rektor Mathias Gabathuler ein durchzogenes Zeugnis ausgestellt haben. Die generelle Zufriedenheit bewerten sie mit der Note 4,2 (kantonaler Schnitt 4,9), die Zufriedenheit mit dem Rektor bezüglich Führung der Schule ebenfalls mit 4,2 (kantonaler Schnitt 4,7).

Eine Ungenügende setzt es für Gabathuler von seinen Mitarbeitern beim Punkt «Mitarbeiterbezogene Führung» ab: 3,8 (kantonaler Schnitt 4,6). Bemerkung: Negativ. Damit wurde Gabathuler von seinem Lehrkörper schlechter bewertet als alle anderen fünf Mittelschulrektoren im Kanton St.Gallen. Und das, obwohl die Bewertungen in denselben Kategorien in der Umfrage von 2015 noch «sehr positiv» bewertet wurden, wie in der Befragung vermerkt. Generelle Zufriedenheit? 5,4 (kantonaler Schnitt 5,0), Zufriedenheit mit dem Rektor bezüglich Führung der Schule? 5,0 (kantonaler Schnitt 4,8). Mitarbeiterbezogene Führung? 5,0 (kantonaler Schnitt 4,7).

Wie erklärt sich Gabathuler diese Negativentwicklung innert weniger Jahre? Er sagt: «Es handelt sich um eine ungünstige Momentaufnahme.» Die Lehrerschaft sei damals stark belastet gewesen, zum Beispiel durch Zusatzeinsätze am Bildungstag und an Kontaktabenden, an Samstagen sowie im Jubiläumsprogramm der Kantonsschule am Brühl. «Mir ist eine offene und transparente Fehlerkultur sehr wichtig.» Deshalb habe er direkt nach Erhalt, die Umfrageergebnisse an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergeleitet. «Es ist aber auch klar, dass wer führt und fordert nicht nur Freunde hat.» Die Ergebnisse der Umfrage seien im Konvent und in der Schulleitung umfassend analysiert worden. Nicht zuletzt sei es sehr wohl auch denkbar, dass das Anstellungsverfahren für die Prorektoratsstelle einen Einfluss auf die damaligen Ergebnisse hatte. «Die Vorkommnisse spielten sich im selben Zeitraum ab.»