Porträt «Nicht das 08/15 reizt mich, sondern das Aussergewöhnliche»: Dieser 80-jährige Wittenbacher stellt seine Motorräder in seinem Wohnzimmer aus Hans-Rudolf Urechs grosse Leidenschaft sind alte Motorräder, insbesondere Ducatis. Die liebsten Stücke des Wittenbachers finden sich aber nicht in seiner Garage, sondern in seinem Haus. Wie viele Exemplare er besitzt, weiss der ehemalige Garagist und Sammler nicht. Marion Loher 13.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hans-Rudolf Urech umgeben von seinen Lieblingsstücken in seinem Haus in Wittenbach. Bild: Michel Canonica (10. Juni 2020)

Stolz zeigt Hans-Rudolf Urech seine feuerrote Ducati. Er hat die MH Replica mit Baujahr 1980 zu seinem 60. Geburtstag bekommen. «Fabrikneu und in Originalzustand», sagt der heute 80-Jährige. Nur gerade sieben Kilometer ist er mit seinem Lieblingsmotorrad bisher gefahren, wie der Zähler vorne bei der Lenkung anzeigt.

Die Ducati ist eine Rarität und für Urech zu «wertvoll», um mit ihr täglich auf der Strasse unterwegs zu sein. Deshalb steht sie bei ihm auch nicht in der Garage, sondern an einem ganz besonderen Ort: im Wohnzimmer – zwischen Sofa, Stubentisch und Hündin Thaikas Körbchen.

Hans-Rudolf Urech, seine rote Ducati und Hündin Thaika. Bild: Michel Canonica (10. Juni 2020)

Überall ausser in Küche, Bad und Schlafzimmer

Die 40 Jahre alte Ducati ist nicht der einzige Oldtimer-Töff in Urechs Haus am Dorfrand von Wittenbach. Wie viele Exemplare es insgesamt sind, kann der ehemalige Garagist so aus dem Stehgreif nicht sagen. 20, 30, vielleicht 40? Es sind einige und sie stehen ausser in Küche, Bad und Schlafzimmer in allen Räumen. «Das Haus ist zu gross für mich allein», sagt er.

Urech hat vor allem eine Schwäche für Ducatis. Bild: Michel Canonica (10. Juni 2020)

«Deshalb habe ich meine liebsten Ducatis in die leeren Zimmer gestellt, statt sie irgendwo in der Garage verstauben zu lassen.»

Die raren Stücke im zweiten Geschoss, unter denen sich auch eine giftgrüne «Cucciolo», eine Ducati Racing 750 oder ein Zwei-Takt-Töff befinden, hat Urech mit Hilfe eines Krans über die Terrasse durch die Fenster an ihren Platz gehievt. «Hier sind sie gut aufgehoben und ich kann sie mir ansehen, wann immer ich will.»

In der Schule die Autos der Lehrer repariert

Die meisten seiner antiken Motorräder hat der gelernte Automechaniker selbst restauriert. Fast alle waren «Ruinen», als er sie entdeckte oder sie ihm gebracht wurden. «Jetzt fahren sie wieder.» Sein handwerkliches Geschick fiel schon während der Ausbildung auf. «In der Berufsschule habe ich oft die Autos der Lehrer repariert», sagt Urech.

Hans-Rudolf Urech verbringt viel Zeit in seiner Werkstatt. Bild: Michel Canonica (10. Juni 2020)

Nach der Lehre und einem kurzen Abstecher nach Zürich kam der gebürtige Stadt-Berner in die Ostschweiz. Er erhielt eine Stelle als Betriebsleiter in einer Grossgarage in St.Margrethen. Dort blieb er vier Jahre bis er nach Wittenbach zog und sich mit einer eigenen Autogarage selbstständig machte. Das war vor über 50 Jahren.

Mittlerweile ist Urech pensioniert, dennoch steht er regelmässig in seiner Werkstatt, wo sich weitere Ducatis und sogar noch ein 100 Jahre alter Chevrolet befinden. «Es gibt immer etwas zu reparieren.»

In der Werkstatt reihen sich Maschinen an Maschinen und stapeln sich Werkzeuge und Ersatzteile. Bild: Michel Canonica (10. Juni 2020)

Weil es jedoch schwierig geworden ist, Ersatzteile für die antiken Fahrzeuge zu bekommen, stellt Urech die Teile selbst her. Das sei eine besondere Herausforderung für ihn.

«Nicht das 08/15 reizt mich, sondern das Aussergewöhnliche.»

Hans-Rudolf Urech in seiner Werkstatt. Bild: Michel Canonica (10. Juni 2020)

So ist gut möglich, dass die Restauration einer Ducati mehrere Jahre dauert. «Die Kunden haben Verständnis», sagt Urech. «Sie sind froh, wenn ihr liebstes Stück wieder läuft.» Die meisten Kunden kommen aus der Region, es gibt aber auch solche aus Süddeutschland, Italien oder Japan.

Etwas länger – bereits seit zehn Jahren – dauert ein anderes Projekt von Hans-Rudolf Urech: der Nachbau eines Ducati-Motors mit der Bezeichnung BBD. Die Pläne hat er damals als CD erhalten, die Alu-Gussteile respektive Gehäuse wurden in Tschechien in seinem Auftrag gegossen.

Alle weiteren Teile stellt er in aufwendiger Kleinarbeit selbst her. Sein Ziel ist es, dass der Motor irgendwann läuft. Bis es allerdings so weit sei, brauche es eine «Eselsgeduld», sagt er und lacht.

Seine Ducati-Leidenschaft ist unübersehbar. Bild: Michel Canonica (10. Juni 2020)

Raritäten in Italien aufstöbern

Geduld ist auch woanders gefragt. «Ich fahre regelmässig nach Italien zu anderen Ducati-Liebhabern und an Motorradmessen, um Raritäten aufzustöbern und Inspiration zu holen», sagt der 80-Jährige. Doch dieses Jahr fielen die Reisen wegen des Coronavirus ins Wasser.

Bald aber sollen die Grenzen wieder öffnen und dann will auch Urech wieder ins Heimatland seiner Lieblingsmotorräder fahren. Der rote Van hinter dem Haus steht bereit. Er bietet genug Platz für die eine oder andere «Ruine», die dann, hübsch aufpoliert, die Sammlung im Haus erweitern soll.