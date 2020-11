Nicht an allen Schulen in St.Gallen und Umgebung finden Skilager statt: Eine Übersicht Der Kanton St.Gallen empfiehlt, auf die Durchführung von Skilagern zu verzichten. In wenigen Wochen soll der endgültige Entscheid fallen, ob Skilager in diesem Jahr gänzlich verboten werden. Einige Schulen schaffen schon jetzt Tatsachen. Siri Würzer, Theepan Ratneswaran 13.11.2020, 05.00 Uhr

Viele Schulkinder müssen dieses Jahr auf das gemeinsame Snowboarden verzichten.

Der Winter dieses Coronajahres rückt naher. Viele befürchten, dass die Ansteckungswelle wieder an Momentum zulegen könnte. Hinzu kommt in den kalten Monaten auch noch die saisonale Grippe. Damit wird es schwierig, Corona und die verschiedenen Infektionskrankheiten voneinander zu unterscheiden. Und spätestens wenn der erste Schnee fällt, werden sich Kinder und Eltern fragen, wie es mit den alljährlichen Skilagern in der Schule denn eigentlich aussieht.

Die Schulen in St. Gallen, Gossau, Rorschach und in den umliegenden Gemeinden haben begonnen, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, und sind dabei auf unterschiedliche Lösungen gekommen. Zumindest vorläufig. Momentan empfiehlt der Kanton, auf die Durchführung von Skilagern zu verzichten. Gemäss Informationen auf der Website des Kantons soll bis Ende November/Anfang Dezember abgewartet werden, wie sich die Lage entwickelt. Danach fällt der Kanton einen Entscheid.

Bis dahin gilt lediglich die Empfehlung des Kantons St. Gallen. Sie ist nicht zwingend. Die Schulen haben sich aber bereits auf unterschiedliche Szenarien eingestellt.

Seit einigen Jahren fahren alle ersten und zweiten Oberstufenklassen in Rorschach Ende Januar gemeinsam ins Skilager. Das sind jeweils etwa 170 bis 180 Jugendliche an drei verschiedenen Standorten. Dieses Jahr kommt es anders, sagt Guido Etterlin, Schulratspräsident von Rorschach, auf Anfrage. Aufgrund der zweiten Welle seien die Vorbereitungen bereits gestoppt worden.

Guido Etterlin, Schulratspräsident von Rorschach

In Rorschach habe man im Schutzkonzept der Schulen die Bestimmung verankert, möglichst darauf zu verzichten, die Kinder ausserhalb der Klasse oder ausserhalb anderer Lerngruppen zu mischen. Laut Etterlin sind jedoch einzelne Schneetage für die Klassen möglich. Endgültig entschieden wird über das Alternativprogramm im Januar.

Martin Annen, der Leiter der St. Galler Dienststelle für Schule und Musik

Bild: Benjamin Manser

Die Direktion Bildung und Freizeit habe Anfang November entschieden, dass bis Ende Januar keine Skilager stattfinden würden, sagt Martin Annen, Leiter der Dienststelle Schule und Musik. In zwei Wochen fällt dann der endgültige Entscheid, ob die Skilager wenigstens im Februar oder März durchgeführt werden dürfen. Dieses Regime gelte für die Primar- wie auch für die Sekundarschulen der Stadt St. Gallen, wie Annen sagt.

Wie im Horner Mitteilungsblatt zu lesen ist, können die Sekundarklassen Ende Januar ins Wintersportlager nach Davos fahren. Erteilt das Amt für Volksschulen des Kantons Thurgau bis dann keine anderslautenden Weisungen, werden sowohl das Skilager als auch die Polysportivwoche auf dem Jakobshorn regulär durchgeführt.

Anders sieht es bei den Horner Primarklassen aus. Das Skigebiet der Fideriser Heuberge, in dem das Lager stattgefunden hätte, bleibt diesen Winter geschlossen. Die Kinder gehen deshalb tage- und klassenweise in ein Skigebiet, kehren am Abend aber wieder zurück nach Hause.

Gibt es solche Bilder auch dieses Jahr? Noch herrscht Unklarheit über die diesjährigen Skilager.

Goldacher Schulpräsident Andreas Gehrig

Aktuell gäbe es noch keinen Entscheid, ob und in welcher Form Skilager durchgeführt werden, sagt der Goldacher Schulpräsident Andreas Gehrig. Noch im alten Jahr sollen aber Tatsachen geschaffen werden. Gehrig kann sich vorstellen, Schneetage ohne Übernachtung durchzuführen. Denkbar wären für den Schulpräsidenten aber auch polysportive Tage zu Hause auf dem Schulgelände.

Auf die freiwilligen klassenübergreifenden Skilager während der Sportferien muss dieses Jahr verzichtet werden. So steht es im «Rundblick», dem Rorschacherberger Mitteilungsblatt, geschrieben.

Rorschacherberger Schulsekretär, Manuel Gygax

Die klasseninternen Skilager hingegen können stattfinden. Von der ersten bis zur vierten Klasse finden grundsätzlich keine Skilager statt. In der fünften seien jedoch normalerweise Skilager im Engadin geplant, sagt der Rorschacherberger Schulsekretär Manuel Gygax. Stand jetzt findet dieses statt.

Der Schulleiter des OZ Grünau in Wittenbach, Dominik Rechsteiner, rechnet momentan mit der Durchführung der Wintersportlager. Diese sind relativ spät, Anfang März, geplant. Für diesen Zeitraum gibt es derzeit noch keine Empfehlungen.

Dominik Rechtsteiner, Schulleiter des OZ Grünau in Wittenbach

Rate der Kanton zu einem späteren Zeitpunkt noch immer von der Durchführung ab, werde man sich aber danach richten. Für die jüngeren Wittenbacher ändert sich nichts: In den Primarschulen werden grundsätzlich keine Wintersportlager veranstaltet.

Das kantonale Bildungsdepartement habe einen Entscheid auf Anfang Dezember in Aussicht gestellt. Zusammen mit den Schulleitungen habe man deshalb beschlossen, diese Mitteilung abzuwarten, sagt der Gossauer Schulpräsident Urs Blaser auf Anfrage.

Der Gossauer Schulpräsident Urs Blaser

Die Wintersportwoche der Schule Gossau findet Mitte Februar für alle Klassen ab der fünften Klasse statt. Die Wintersportlager werden in der Regel von 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler besucht.

Die Gossauer Schulen seien mit den verschiedenen Gruppenunterkünften in Kontakt, sagt Blaser. Bereits heute wisse man jedoch, dass eine Durchführung in einzelnen Lagerhäusern nicht möglich sei, da weniger Plätze gebucht werden können. Ob zusätzliche Lagerhäuser als Alternativen gefunden werden können, sei zurzeit noch völlig offen.

Ein Skilager kann unvergessliche Momente bescheren, findet der Gossauer Schulpräsident Urs Blaser.

Bild: Benjamin Manser

Zumal bis Anfang Dezember noch kein extremer Entscheidungsdruck herrsche, möchten die Gossauer Schulen bis dahin ausharren. Aus diesem Grund mache man sich auch noch keine konkreten Gedanken zu einem möglichen Alternativprogramm, sagt der Gossauer Schulpräsident. Möglich sei aber als Ersatz eine ganz normale Schulwoche. «Wir möchten jedoch alle Chancen und Hoffnungen wahren, die Lager doch durchführen zu können und so den Schülerinnen und Schülern unvergessliche Momente und Erinnerungen zu bescheren.»