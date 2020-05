Der neidvolle Blick in den Thurgau:

Nicht alle Pedalos sind gleich Der Rorschacher Bootsverleiher Urs Grob darf seine Pedalos nicht vermieten. Nur wenige Kilometer weiter, im Kanton Thurgau, ist dies hingegen erlaubt. David Grob 22.05.2020, 05.38 Uhr

Mit dem Pedalo auf den Bodensee? In Rorschach vorerst noch nicht Bild: OT-Archiv/Rudolf Hirtl

Eigentlich stimmt alles für eine erste Ausfahrt auf den Bodensee am Auffahrtswochenende: der Himmel blau, die Sonne strahlend, das Wasser klar. Und doch darf Urs Grob (nicht mit dem Autor verwandt) seine roten Pedalos und Motorboote im Rorschacher Hafen wegen der Coronamassnahmen derzeit nicht vermieten. Erst mit dem letzten Lockerungsschritt, der voraussichtlich am 8. Juni erfolgt, ist dem Geschäftsführer der Urs-Grob-Bootsbetriebe das Vermieten seiner Pedalos und Motorboote erlaubt.

Anders als im Kanton St.Gallen

Einige Kilometer weiter westlich in Arbon, wo der Himmel auch blau, die Sonne strahlend, das Wasser klar ist, darf der lokale Bootsverleiher aber seit dem zweiten Lockerungsschritt des Bundes vom 11. Mai seine Pedalos und Motorboote aber vermieten. Denn der Kanton Thurgau regelt die Bestimmungen für die Bootsverleiher anders als der Kanton St.Gallen.

Bootsausflug bleibt Bootsausflug

Der Kanton St.Gallen verweist auf die Covid-19-Verordnung des Bundes. Gemäss dieser sind Freizeitbetriebe bis zum 8. Juni für das Publikum geschlossen. Darunter fallen nebst Kinos, Schwimmbädern oder Theater auch Bootsverleihe.

Warum aber interpretiert der Kanton Thurgau die Verordnung anders? Stephan Felber, Generalsekretär des Departements für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau, begründet den Entscheid mit einem Beispiel: «Eine Familie, die ein eigenes Boot besitzt, darf dieses mit ihren Kindern benützen. Für uns gibt es deshalb keinen Unterschied zu dem Ausflug einer Familie auf dem See mit einem gemieteten Boot oder Pedalo.»

Im Thurgau dürfen deshalb Personen, die im gleichen Haushalt leben, ein Boot oder Pedalo mieten. Und auch auf dem Wasser gilt:

Maximal sind fünf Personen pro Boot erlaubt.

Die Thurgauer Bootsverleiher wiederum müssen jedes vermietete Boot nach der Rückgabe desinfizieren, bevor sie es an neue Kunden weiterverleihen dürfen.

In einem Punkt unterscheiden sich die Kantone aber nicht. Seit dem 11. Mai dürfen Bootsverleiher in St.Gallen wie im Thurgau Motorbootkurse anbieten und durchführen. So auch Urs Grob in Rorschach. Auf sein drittes Standbein, ein Seetaxi, mit dem er Gäste in verschiedene Bodenseehäfen transportiert, muss er derzeit aber weiterhin verzichten. Damit geht es ihm gleich, wie anderen Schifffahrtsgesellschaften auf dem Bodensee. Die Schweizer Bodenseeschifffahrt (SBS) etwa nimmt ihre Kursschifffahrt gemäss Website erst am 20. Juni auf. Der Fährbetrieb ist bis auf weiteres eingestellt.

Das Warten auf den 8. Juni

Die Massnahmen zur Pandemiebekämpfung kamen für Urs Grob zu einem ungünstigen Zeitpunkt: ziemlich genau auf den Saisonbeginn im März. Dies sei angesichts des sehr schönen Frühlings umso ärgerlicher gewesen, sagt Grob. Und so bedeutet die Coronakrise für ihn einen empfindlichen Einschnitt. «Mir sind schätzungsweise 30 bis 40 Prozent des Jahresumsatzes weggefallen», sagt Grob. Und auch jetzt über das Auffahrtswochenende werden ihm Einnahmen fehlen. Er hat deshalb für sich Kurzarbeit beantragt.

Hoffnung auf einen schönen Sommer



Und so muss Urs Grob abwarten. Und auf den Entscheid des Bundesrates vom 27. Mai hoffen, wenn Alain Berset und Daniel Koch voraussichtlich informieren werden, ob auch der dritte Lockerungsschritte gemacht werden kann. Und Grob endlich seine Pedalos und Motorboote vermieten kann. Er hofft auf einen langen und heissen Sommer.