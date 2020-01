Kommentar Nicht alle haben Freude an den Horner Umzonungsplänen: Änderungen ohne grosse Wirkung

Ines Biedenkapp 11.01.2020

Ines Biedenkapp

Eigentlich ist man sich in Horn einig: Man will eine nachhaltige Entwicklung. Doch bei der Frage des «Wie» scheiden sich die Geister. Der Kanton macht der Gemeinde klare Vorgaben. Sie muss eine Entwicklung nach Innen vorantreiben, damit Gebiete von landwirtschaftlicher und kultureller Bedeutung auch in Zukunft erhalten bleiben.