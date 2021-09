Neustartfestival Nur halb so viel Publikum wie an einer Museumsnacht: Warum das St.Galler Neustart-Festival nicht überzeugte Es sollte ein Neustart sein für die durch Corona gebeutelte Kultur: Das Neustart-Festival ersetzte die St.Galler Museumsnacht. Schon diese kämpfte zuletzt mit rückläufigen Besucherzahlen. Dass Neustart-Festival wurde von noch weniger Gästen besucht. Die Organisatoren sprechen trotzdem von einem Erfolg – und räumen Fehler ein. Julia Nehmiz 21.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Neustart-Festival wartete mit einem grossen Programm auf, 325 Kunstschaffende performten an 45 Orten: Hier spielt die Atlantis Big Band in der Lokremise. Bild: Reto Martin (St.Gallen, 11. September 2021)

Die Stimmung: fantastisch. Die Zahlen: ernüchternd. So könnte man das Fazit des Neustart-Festivals zusammenfassen. Dieses fand am Samstag vor einer Woche zum ersten – und einzigen – Mal statt. Zusammen mit der traditionellen Museumsnacht sollte mit dem Festival das Wiederauferstehen der Kultur nach Lockdown und Coronaausfällen gefeiert werden. «Die Kunstschaffenden konnten so lange nicht auftreten, viele gerieten in eine wirtschaftlich prekäre Lage, ihnen wollten wir mit dem Festival eine Plattform geben, damit sie endlich wieder für eine faire Gage auftreten können.»

Das sagt Karl Schimke, Tubist im St.Galler Sinfonieorchster, FDP-Politiker im Stadtparlament, Mitglied Organisationskomitee Neustart-Festival. Mit seiner Abfallsack-Gutschein-Sammelaktion löste er die Initialzündung des Festivals aus.

Karl Schimke, Organisationskomitee Neustart-Festival. Bild: Michel Canonica

Als Mitorganisator war er am Festival den ganzen Tag bis zum Ende um 1 Uhr nachts zu Gast bei etlichen Vorführungen. «Es gab so unfassbar viele Gänsehautmomente», sagt Schimke. «Bei jedem einzelnen Konzert war ich berührt und ergriffen.» Er habe sehr viele sehr positive Rückmeldungen erhalten. Von Kunstschaffenden, von Institutionen, von Gästen.

Das klingt nach einem Erfolg. Doch die Zahlen sind ernüchternd: 2600 Besucherinnen und Besucher. Die letzte Museumsnacht 2019 zog immerhin noch 5000 Gäste an, und dauerte nur einen Abend und eine Nacht. Das Neustart-Festival startete um 11 Uhr und endete um 1 Uhr nachts.

Doch auch die Museumsnacht hatte zuletzt mit Publikumsschwund zu kämpfen. Bei der ersten Ausgabe 2006 kamen 9000 Personen. Von da an nahm es ab, bis auf 4000 Gäste im 2017. 2018 und 2019 waren es je wieder rund 5000 Besucherinnen und Besucher.

Im Kirchhoferhaus inszenierte das Kunstmuseum fürs Neustart-Festival ein Barockfest. Bild: Michel Canonica

170 Besucher statt wie sonst 1400

Im Naturmuseum St.Gallen ist man etwas enttäuscht: Bei der letzten Museumsnacht besuchten 1400 Personen das Haus. Jetzt am Neustart-Festival kamen 170. Das Publikum sei sehr interessiert gewesen, sagt Kommunikationsverantwortliche Sandra Papachristos. Doch die Besucherzahl lag weit unter ihrer Erwartung. Der Aufwand des Museums für das Festival stehe in keinem Verhältnis. Sie bedauert, dass der Name «Museumsnacht» beim Labeling untergegangen ist.

«Viele Stammgäste haben uns gesagt, sie hätten nicht realisiert, dass die Museumsnacht ein Teil des Neustart-Festivals ist.»

Auch sei kein Shuttlebus gefahren, dadurch wurden Orte wie der Botanische Garten kaum besucht. Doch die Zusammenarbeit mit Kunstschaffenden aus der Region sei spannend gewesen. Sie könnte sich vorstellen, ihr Haus an der nächsten Museumsnacht für Kunstschaffende zu öffnen.

Der Cellistonaut Stefan Baumann trat an der Museumsnacht im Kunstmuseum auf. Bild: Michel Canonica

Auch bei Monika Jagfeld kamen deutlich weniger Besucherinnen und Besucher ins Museum im Lagerhaus als an den bisherigen Museumsnächten. Rund 200 jetzt, anstatt um die 1000 wie sonst, schätzt Jagfeld. Auch wenn viel weniger Leute unterwegs waren, die Atmosphäre sei sehr schön gewesen.

«Durch das Festival wurde Kultur wieder deutlich sichtbar.»

Auch das vom OK zugewiesene Programm mit Tanzperformance und Musik habe gut zur eigenen Filmpremiere gepasst. Einen möglichen Zweijahresrhythmus der Museumsnacht, wie er schon einmal angedacht war, hält Jagfeld für problematisch. «Das bringt nur Verwirrung. Ein solcher Anlass lebt von der Regelmässigkeit, ein fixer Termin in der Agenda zu sein.»

Trotz weniger Besucher eine tolle Sache

Roland Wäspe, Direktor Kunstmuseum St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

«Der Impuls des Festivals war toll, es war für die Zeit und den Ort richtig gedacht», sagt Roland Wäspe, Direktor des Kunstmuseums St.Gallen. Auch sein Haus hatte nicht die Zahlen, die es gewohnt ist aus den Museumsnächten. 1107 Gäste besuchten die drei Orte Kunstmuseum, Kunstzone in der Lokremise und Kirchhoferhaus, sagt Gloria Weiss, Kommunikationsverantwortliche des Kunstmuseums. An der letzten Museumsnacht besuchten 2182 Personen das Kunstmuseum, 459 die Kunstzone in der Lokremise, 491 das Kirchhoferhaus. Doch Wäspe ist positiv:

«Die Zahlen sind zu verschmerzen. Hauptsache, wir sind präsent!»

Dass sie am Festival schon ab 11 Uhr geöffnet hatten, habe einen tollen Effekt gehabt: «Viele Familien mit Kindern haben an unserer Kunstvermittlung teilgenommen. Das ist sicher etwas, was wir weiterführen wollen.» Auch der Schwerpunkt mit performativen Aktionen kam gut an. Wäspe fasst zusammen: «Es war eine gute Sache.»

Selbstkritische Töne der Organisatoren

Das finden auch Karl Schimke und Barbara Affolter. Klar hätte er sich mehr Besucherinnen und Besucher gewünscht, sagt Schimke. Aber: «Die Zeit vor und nach Corona ist schwer zu vergleichen.» Es war jetzt das erste grosse Festival in der Stadt mit 3-G-Konzept. Von dem her seien 2600 Personen viel. Doch er sagt auch:

«Im Nachhinein hätte man doch einiges anders machen können.»

Barbara Affolter, Co-Leiterin Fachstelle Kultur. Bild: Urs Bucher

Barbara Affolter ist wie Schimke begeistert vom Neustart-Festival. Sie ist Co-Leiterin der städtischen Fachstelle Kultur, Präsidentin des Vereins Museumsnacht und Mitglied im Organisationskomitee des Neustart-Festivals. Die Spielfreude, die Freude der Kunstschaffenden, Teil von etwas Grösserem sein zu können, vor Publikum live aufzutreten, das habe eine enorme Energie ausgestrahlt. Auch sie hätte sich mehr Publikum gewünscht, hatte gedacht, dass da mehr Sehnsucht sei, ein Festival zu besuchen. «Nach eineinhalb Jahren Stillstand war dies die erste Grossveranstaltung, wir konnten überhaupt nicht abschätzen, ob sich die Leute reinstürzen und Kultur aufsaugen, oder ob sie doch noch zurückhaltend sind.»

Die Museumsnacht ist stark verankert in der Region

Schimke sagt, vielleicht sei es ein Fehler gewesen, das Branding der Museumsnacht nicht stärker zu verwenden. «Wir haben unterschätzt, dass sich das Stammpublikum der Museumsnacht am Label der Museumsnacht orientiert», sagt Affolter. Aber das zeige nun, wie stark die Museumsnacht in der Region verankert sei. Auch der visuelle Auftritt des Festivals sei vielleicht nicht selbstredend gewesen. Manche Gäste hätten moniert, dass man nicht an jedem Ort des Festivals Eintrittstickets kaufen konnte, sondern schutzkonzeptbedingt nur an wenigen Verkaufsstellen.

Trotzdem: Bei Schimke und Affolter überwiegt die Begeisterung. Demnächst wird sich das OK der Museumsnacht für eine Auswertung treffen. Im Oktober setzt man sich zusammen mit den Museen, um Bilanz zu ziehen. Schimke würde sich wünschen, Impulse aus dem Neustart-Festival in das Konzept der nächsten Museumsnacht mitzunehmen. Kunstschaffende aus der Region Teil der Museumsnacht werden zu lassen. Das ist noch Zukunftsmusik. Doch das Neustart-Festival hat Impulse gesetzt.