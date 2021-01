Neulinge Diese sieben Frauen und vier Männer sitzen neu im St.Galler Stadtparlament Zu Beginn der Legislatur 2021–2024 nehmen elf neue Stadtparlamentarierinnen und Stadtparlamentarier Einsitz in die städtische Legislative. Vor allem links der Mitte gibt es zahlreiche neue Gesichter. Erstmals sind vier Jungparteien vertreten. Luca Ghiselli 11.01.2021, 19.00 Uhr

Die Neuen im St.Galler Stadtparlament (von links nach rechts, von oben nach unten): Konstantin Hälg (Jungfreisinnige), Cristina Bitschnau-Kappeler (SP), Cornelia Federer (Grüne), Chompel Balok (SP), Rebekka Schmid (Junge Grüne), Daniel Bosshard (Grüne), Cornelia Federer (Grüne), Eva Lemmenmeier (SP), Melanie Diem (GLP), Yves Betschart (Junge GLP), Magdalena Fässler (GLP). Bilder: PD

Die Stadtwahlen im September haben dem St.Galler Stadtparlament elf neue Gesichter beschert. Und das, obwohl eigentlich zwölf neue Parlamentarierinnen und Parlamentarier gewählt wurden. Weil Mathias Gabathuler (FDP) aber den Sprung in die Stadtregierung schaffte und die zuvor abgewählte Elisabeth Zwicky-Mosimann wieder nachgerückt ist, werden an der ersten Parlamentssitzung der neuen Legislatur am Dienstag nur elf Neue in der Olma-Halle 2.0 Platz nehmen.