In Rorschach wird die Kulturfabrik Rorschach gegründet

Neugründung Von der Industrie zur Kultur: Mit «Kulturfabrik» hat Rorschach einen neuen Verein Die Betreiber der Eventhalle Industrie 36 in Rorschach haben den Verein Kulturfabrik gegründet. Er soll vor allem die Hallenplanung erleichtern und anderen lokalen Vereinen einen Auftrittsort bieten. Joshua Lindenmann 21.02.2022, 05.00 Uhr

Blick in die neue Eventhalle Industrie 36 in Rorschach an der Industriestrasse. Bild: Dinah Hauser

In Rorschach will ein neuer Kulturverein die Szene aufmischen. «Die Kulturfabrik in der Eventhalle Industrie 36 ist ein Industrieort, wo hochwertige Kultur sozusagen fabriziert wird», erklärt Andreas Müller, Initiant und Vorstandsmitglied des Vereins, den Namen. Er ist selbst schon über 40 Jahre im Kulturbereich tätig. Der Verein sei selbsttragend und nicht gewinnorientiert.