Neuer Marktplatz St.Gallen: Märktler werben für eigenen Vorschlag

Neugestaltung Marktplatz und Bohl «Wir brauchen kein vollklimatisiertes Luxusobjekt»: Märktler präsentieren eigenen Vorschlag zur Gestaltung des St.Galler Marktplatzes Der geplante Marktpavillon sei zu teuer, monieren die Märktler und legen eigene Pläne vor. Der Stadtrat beurteilt diese aber kritisch. Ein Streitpunkt bildet unter anderem die Grösse des angedachten Pavillons. Marlen Hämmerli 1 Kommentar 28.05.2022, 05.00 Uhr

Der geplante, zweiteilige Marktpavillon soll mittig auf dem Marktplatz platziert werden. Dort, wo die Fläche heute frei ist. Bild: Donato Caspari

Ab 2024 sollen Marktplatz und Bohl im Herzen der Stadt neu gestaltet werden. Derzeit läuft das Online-Mitwirkungsverfahren zum Vorprojekt. Neuerdings macht auch die IG Marktplatz St.Gallen darauf aufmerksam. Der neu gebildeten IG gehört der Verein St.Galler Bauernmarkt an sowie der Verein Marktfrisch St.Gallen, dem wiederum der ständige Markt angehören, der Wochenmarkt und Anbieter aus der Rondelle. Ihr Ziel: Dass sich möglichst viele Städterinnen und Standbesucher im Mitwirkungsverfahren zur Gestaltung der Märkte äussern sowie eine öffentliche Diskussion in Gang kommt. Und natürlich: Dass möglichst viele die Anliegen der Marktfahrerinnen und -fahrer unterstützen. Dazu sammeln die Märktler an ihren Ständen und online Unterschriften.