Neugestaltung des St.Galler Marktplatzes: Das Geschäft bleibt heftig umstritten 2011 und 2015 hat das Stadtsanktgaller Stimmvolk die Vorlagen für eine Neugestaltung von Marktplatz, Bohl und Blumenmarkt versenkt. Am 27. September kommt der dritte Anlauf zur Abstimmung. Die Befürworter müssen vorher noch viele Zweifel zerstreuen. Das zeigt eine Strassenumfrage. Viola Priss und Aybüke Köseoglu 18.08.2020, 05.00 Uhr

Daniel Brüllmann (59), Umzugsfachmann, St.Gallen

«Sanierungsbedarf? Ich sehe hier auf dem Marktplatz keinen Sanierungsbedarf. Das wurde doch auch gerade erst gemacht. Nein, ich bin gegen dieses Bauvorhaben. Da kann das Geld an anderer Stelle definitiv gescheiter ausgegeben werden. Der Nutzen von weniger Verkehr rechtfertigt meines Erachtens die hohen Kosten auf jeden Fall nicht. Und umsteigen auf den öffentlichen Verkehr würde ich auch nicht. Meine Meinung: Wozu viel Geld ausgeben für etwas, dass schon gut ist, so wie es jetzt ist?»

Mena Acad (25), Hausfrau, St.Gallen

«Oh ja, eine autofreie Strasse vom Marktplatz zum Kloster, das wäre schön! Wir wohnen in der Nähe an der Langgasse und gehen diese Strecke eigentlich täglich. Mit dem Kinderwagen ist es sehr anstrengend, sich zwischen den Autos durchzuarbeiten. Unser Ziel ist immer die Wiese auf dem Klosterplatz. Am Bohl oder Marktplatz würden wir nicht verweilen wollen. Es ist hier heute viel zu laut und zu gefährlich mit Kindern. Ich bin auf jeden Fall für eine Umgestaltung.»

Melissa Eberli (48), Lehrerin/Künstlerin, St.Gallen

«Ich werde ‹Ja› stimmen. Eine Stadt ist einfach authentischer, je fussgängerfreundlicher sie ist. Und zu einem Marktplatz gehören eben kleine Anbieter jenseits der Masse, die die Menschen anziehen. Eine Umgestaltung in diese Richtung fände ich unterstützenswert, denn das fehlt mir hier in der Stadt St.Gallen. Allenfalls in Nebengassen findet man kleine Läden mit persönlicher Note. So ein grünerer, schönerer sowie grösserer Platz für die Märkte und zum Flanieren: Ja!»

Philipp Buob (42), Restaurantbetreiber, St.Gallen

«Ja klar stimme ich für die Umgestaltung von Marktplatz und Bohl. Das ist ja eine ganz alte Geschichte, und eine Verschönerung ist längst fällig. Es braucht hier definitiv mehr Raum für Menschen. Und der muss begrünt sein wie anderswo auch, wie am Oberen und Unteren Graben. Meine Gäste kommen sowieso eher mit dem ÖV zu mir, daher mache ich mir keine Sorgen, dass nach einer Umgestaltung weniger kommen. St. Gallen ist bisher keine Velostadt, aber das wäre immerhin eine Stossrichtung.»

Angelo Citera (44), Marketingmitarbeiter, und Noldi Kellenberger (73), Rentner, beide St.Gallen

«Auf keinen Fall sind wir für die Umgestaltung. Die Stadt ist jetzt schon ausgestorben genug. Wenn man nun nicht einmal mehr 30 Minuten zum Einkaufen hier parkieren kann, ist der Platz endgültig tot. Man hat etwa bereits am Roten Platz im Bleicheli gesehen, was aus einem Ort wird, der als Treffpunkt geplant ist – ein einziges Saufgelage, das der Stadt am Ende nur mehr Kosten verursacht.»