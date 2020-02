Neues Restaurant hinter dem roten Platz in St.Gallen: Hot Dogs mit Würstchen oder Rüebli Das «Cane Locco» bietet eine Auswahl an Hot Dogs an. Auch für Vegetarier ist vorgesorgt. Elisabeth Fitze 29.02.2020, 13.16 Uhr

Inhaber Sergio Clemente (rechts) und Küchenchef Ljubomir «Lubo» Stojanovic. Bild: Elisabeth Fitze

Hinter dem roten Platz hat sich etwas getan. Seit Mitte Januar hat das neue Bistro «Cane Locco» an der Gartenstrasse 8 geöffnet. Der Name ist eine Mischung aus dem Italienischen und Spanischen und bedeutet soviel wie «verrückter Hund». Das Lokal hat sich auf Hot Dogs spezialisiert, bietet aber auch eine Tagessuppe, Salat und einen «Zmorge To Go» an. «Ich will morgens ein Gipfeli mit Kafi bieten, mittags einen Hot Dog und später ein Feierabendbier», sagt der Geschäftsführer und Inhaber Sergio Clemente.