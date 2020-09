Neues Leben für das «Klosterbistro» in St.Gallen: Die «Focacceria» expandiert in den Stiftsbezirk Der St.Galler Gastronom Florian Reiser übernimmt das «Klosterbistro». Und will den Einheimischen den vergessen Platz davor zurückgeben. Diana Hagmann 06.09.2020, 18.55 Uhr

Mag den Platz: Aber nicht nur deshalb übernimmt Florian Reiser das «Klosterbistro». Ralph Ribi

Diesmal hat er die besten Gipfeli heimgebracht. Aus der Nähe von Lyon, wo er in einer Töpferei das Geschirr für seine Restaurants kauft. Gastronom Florian Reiser wollte eigentlich wie immer kein Frühstück essen. Doch die Inhaberin der kleinen Unterkunft liess nicht locker. «Zum Glück», sagt er. Einige Monate später dachte er noch immer an das Gebäck. Deshalb schrieb er der Frau, sie schicke ihm doch bitte das Rezept.

Die Lieblingsgipfeli von Reiser kann man ab Herbst im «Klosterbistro» kosten. Der Inhaber der «Focacceria» betreibt fortan auch das Lokal «an dem von Einheimischen vergessenen Platz». Viele St.Galler würden einmal in ihrer Schulzeit die Stiftsbibliothek besichtigen. «Und dann besuchen sie den Ort kaum mehr.» Er freut sich über Touristen unter den Gästen, wünscht sich aber auch kaffeetrinkende Stadtmamas mit Kindern und einheimische Gäste beim Apéro.

«Ich will ihnen den hübschen Platz zurückgeben. Mit gutem Kaffee und qualitativen Produkten aus der Focacceria-Küche.»

Hinter dem Baum ist der Eingang zum «Klosterbistro» zu sehen. Links geht es zur Stiftsbibliothek. Ralph Ribi (17. März 2020)

Die kleine Anrichte im Bistro reiche nämlich nicht aus, um mit Pfannen und Töpfen zu hantieren. «Deshalb beliefern wir uns selber», sagt Reiser und lacht. Die vorbereiteten selbstgemachten Produkte, die im «Klosterbistro» verkauft werden, kommen aus dem Produktionsraum in Bruggen oder dem Lokal an der Metzgergasse.

Schwieriges Auf und Ab

Reiser ist an diesem Mittag guter Dinge. Vor der «Focacceria» stehen die Menschen Schlange. Er sehe die Stadt zum ersten Mal seit Monaten wieder so belebt. Der 45-Jährige blickt auf schwierige Monate zurück, seit vier Monaten sei das Geschäft defizitär.

«Gastronom zu sein, ist gerade wie Schwimmen im offenen Meer. Man weiss nicht, in welche Richtung man loslegen soll. Und in welchem Tempo.»

Es gebe Tage, da bleibe das Lokal fast leer. Und dann gibt es Momente wie jetzt. «Das Auf und Ab ist schwierig zu planen, schwierig zu ertragen. Für mich und die Mitarbeiter.»

Er lässt ein «Dom»-Bier entwickeln

Reiser hat sich dennoch entschieden, vorwärtszugehen und zu investieren. «Das Positive an Covid-19: Man muss sich bewegen.» Vor ein paar Wochen erst hat er mit «Am Obstmarkt» einen Standort in Herisau eröffnet, nun folgt das «Klosterbistro». Die Bauarbeiten sind in vollem Gang. Sein Bruder, der Schreiner Lukas Reiser, leitet die sanfte Renovation. Die Akustikdecke wird erneuert, Farbe in den Raum mit seinen rund 20 Plätzen gebracht. Die katholische Administration als Eigentümerin des Stiftsbezirks übernimmt die Renovationskosten, Reiser jene für «das stilvolle Mobiliar».

Die Stiftung Förderraum mit dem Hotel Dom hatte das Lokal hinter der Stiftskirche seit 2009 geführt, im August zog sie sich «aus ökonomischen Gründen» zurück, wie Thomas Franck, Verwaltungsdirektor der Katholischen Administration sagt. Daraufhin habe man das Bistro öffentlich zur Pacht ausgeschrieben. Eine Handvoll Bewerbungen gingen ein.

Thomas Franck, Verwaltungsdirektor der Katholischen Administration. Ralph Ribi

Reiser war auf anderem Weg auf das leer stehende Lokal aufmerksam geworden. Er habe einen Standplatz für seine dreirädrige Piaggio Ape nahe der Universität St.Gallen gesucht, mit der er mittags Studenten bedienen wolle. «Der Private, der mir seinen Parkplatz zur Verfügung stellt, arbeitet in der Stiftsbibliothek und hat mich gefragt, ob das Bistro nichts für uns wäre.»

Nach mehreren Besichtigungen sagte Reiser zu. Weil er den Ort mag, weil er plant, mit dem Lokal das Personal auszulasten, wenn es anderswo weniger zu tun hat. Verwaltungsdirektor Thomas Franck sagt:

«Wir haben uns für diesen Gastronomen entschieden, weil er das Flair des Stiftbezirks schätzt, unsere Kultur versteht und für Qualität steht.»

Zum Zmorge Gipfeli, zum Zmittag Focaccia

Reisers Konzept für das «Klosterbistro by Focacceria» sieht so aus: Morgens Kaffee, Gipfeli und Kuchen, mittags Suppe, Salat, Focaccia, Lasagne und Parmigiana, nachmittags Kaffee und Kuchen, später Antipasti und Wein. Er hat die «Biergarage »beauftragt, ein «Dom-Bier» zu entwickeln. Abends öffnet das Lokal nur für Gruppen.

Die Konditorin aus Reisers Team tüftelt nun an den Gipfeli, bis sie hoffentlich wie in Lyon schmecken. Gastgeberin im «Klosterbistro» wird Milena Knellwolf sein, «eine Quereinsteigerin mit toller Ausstrahlung», wie Reiser sagt. Sie trainiert gerade den perfekten Cappuccino. Ab Oktober soll man ihn im Lokal hinter der Stiftsbibliothek schlürfen können. Reiser sagt:

«Dann ist genug. Keine weiteren Lokale mehr.»

Sein Unternehmen soll schliesslich keine Kette werden.