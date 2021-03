NEUES ANGEBOT «Wir schaffen Lebensqualität»: Die Stiftung Dreischiibe eröffnet in St.Gallen-Bruggen ein Begegnungszentrum – und schliesst damit eine Lücke Ein Begegnungszentrum für Menschen mit psychischen Schwierigkeiten in der dritten Lebensphase – dieses neue Hilfsangebot wird die Stiftung Dreischiibe im St.Galler Quartier Bruggen im April eröffnen. Für über 55-Jährige ohne IV-Rente gibt es bisher nur wenige solcher Angebote, auch weil die Finanzierung nicht einfach ist. 120'000 Franken fehlen noch, um die Startkosten zu decken. Rosa Schmitz 29.03.2021, 05.00 Uhr

Christoph Härter, Geschäftsleiter der Stiftung Dreischiibe, und Jeanette Bischofberger, Bereichsleiterin Begegnungszentrum Broggepark, auf der Baustelle. Bild: Rosa Schmitz

«Die Dreischiibe schliesst mit ihrer Arbeit eine Lücke», sagt Christoph Härter. Er ist Geschäftsleiter der Stiftung, die sich für die Integration von Menschen mit psychischer Beeinträchtigung engagiert. An der Alpsteinstrasse 3a in St.Gallen-Bruggen eröffnet im April deren neuestes Projekt: das Begegnungszentrum Broggepark. Ein Ort der Begegnung, spezialisiert auf Menschen in der dritten Lebensphase, die selbstständig leben und mit psychischen Schwierigkeiten konfrontiert sind.