Neuer Veloladen in St.Gallen: Biker selbstständig mit 26 Jahren

neueröffnung Selbstständig mit 26 Jahren: Ein leidenschaftlicher Biker eröffnet seinen eigenen Veloladen Ein weiteres Velo-Geschäft entsteht in St.Gallen: An der Langgasse öffnet am Samstag «SE-Bikeperformance» seine Türen – ein Risiko, aber auch eine Herausforderung für Simon Eichenberger. Timon Scherrer Jetzt kommentieren 03.03.2023, 12.00 Uhr

Das Geschäft SE-Bikeperformance an der Langgasse 31 feiert am Samstag seine Eröffnung. Bild: Timon Scherrer

Die Leidenschaft ist der Ursprung: Simon Eichenbergers eigenes Geschäft SE-Bikeperformance eröffnet diesen Samstag. Eichenberger hat trotz seiner jungen Jahre schon über zehn Jahre Berufserfahrung. Er absolvierte seine Lehre als Velo-Mechaniker und arbeitete die nächsten Jahre in grossen Organisationen wie Tour de Suisse. Zudem nahm er während der Lehre an der Bike-Mech-Schweizer-Meisterschaft teil.

Nun will er endlich sein eigenes Ding machen. «Ich könnte auch noch zehn Jahre weiterarbeiten, doch ich will nicht ständig daran denken, warum ich es nicht getan habe. Es war schon immer ein Traum, mein eigenes Geschäft zu eröffnen», so Eichenberger.

Ein Sitzknochenmesser für den optimalen Sattel

Mit dem Standort an der Langgasse, findet Eichenberger, habe er einen passenden Ort für sein Geschäft SE-Bikeperformance, wobei SE für Simon Eichenberger steht, gefunden. Der Laden misst 120 Quadratmeter und hat grosse Schaufenster, in einem Hinterraum des Geschäfts gibt es eine integrierte Velowaschanlage. Zudem hat es genügend Platz für eine Werkstatt – der wichtigste Punkt für Eichenberger. «Ich will meinen Kundinnen und Kunden etwas Gutes bieten können.» Die Werkstatt soll das Herzstück des Geschäfts sein.

Eichenberger will einen Topservice anbieten. In seinem Geschäft gibt es dafür zum Beispiel einen «Sitzknochenmesser». Dieser agiert wie ein Stuhl. Man sitzt drauf und gleichzeitig werden die exakten Masse des Sitzknochens gemessen. Dadurch kann der Sattel optimal eingestellt werden und Eichenberger kann die Velos für die Kundinnen und Kunden individualisieren.

«Ich arbeite sehr gerne»

Simon Eichenberger, Geschäftsführer SE-Bikeperformance. Bild: Timon Scherrer

Eichenberger hat seine GmbH allein gegründet und auch das Geschäft selber aufgebaut. Es gibt eine Website, die einen Online-Shop beinhaltet. Man kann dort jedes einzelne Teil kaufen. Es gibt einen Abholservice für Velos. Einen Lieferservice anbieten zu können, ist ein Ziel von Eichenberger in naher Zukunft – sowie eine zweite Person im Geschäft. Eichenberger sagt, er wolle in seinem Geschäft ein exklusives Kundenerlebnis bieten. Dazu sollen etwa Privattermine zählen, um das passende Velo zu finden. «Ich arbeite sehr gerne», sagt Eichenberger. «Die Termine können auch am Abend nach den Öffnungszeiten oder am Wochenende stattfinden.»

Im SE-Bikeperformance gibt es zudem auch die Möglichkeit, Velos zu leasen, wenn man nicht das Budget für ein teures Bike hat. Dieses kann man dann bis zu 36 Monate lang abzahlen.

Mit Selbstvertrauen zum Erfolg

«Ich bin noch jung und habe das Flair dafür, Neues zu bringen», sagt Eichenberger, der in seiner Freizeit ebenfalls gerne mit dem Bike unterwegs ist. Allerdings restauriert er auch alte Velos, indem er zum Beispiel einen alten Rahmen mit neuen Einzelteilen zu einem funktionstüchtigen Velo zusammenbaut. «Es ist meine Leidenschaft.»

Sich mit 26 Jahren selbstständig zu machen, birgt ein Risiko. Dem ist sich Eichenberger bewusst. Er hat viel Zeit und Geld investiert. «Ich habe mir nur schon den Kopf über den perfekten Namen zerbrochen», sagt Eichenberger und lacht. Trotzdem sieht er es auch als eine Herausforderung. «Ich will zeigen können, was überhaupt in einem Velo steckt.»