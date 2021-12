Gossau: Neuer Supermarkt auf privater Basis eröffnet

Neueröffnung Neuer Supermarkt in Gossau: Ömer Cakmaz verkauft auf 600 Quadratmetern ein internationales Sortiment an Lebensmitteln Früher ein Spar, ein Skategeschäft, dann Leerstand. Jetzt kann man in der Gossauer Rosegg wieder Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch kaufen: Inhaber Ömer Cakmaz hat die Liegenschaft gekauft und seinen «GS Supermarkt» eröffnet. Rita Bolt Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.00 Uhr

Ömer Cakmaz räumt in seinem Gossauer «GS Supermarkt» Obst und Gemüse ein. Bild: Rita Bolt

Ömer Cakmaz räumt Gemüse und Obst in die Regale. Es sei heute etwas später als geplant angeliefert worden. Deshalb seien sie noch mit Auffüllen beschäftigt, sagt er. Rund 150 verschiedene Sorten Früchte und Gemüse sind im Sortiment. «Es kommt alles täglich frisch», sagt Chef Cakmaz. Vor ein paar Tagen hat er den Gossauer Supermarkt, abgekürzt den «GS Supermarkt», in der Rosegg an der St.Gallerstrasse 217 eröffnet. «Es sind sehr viele Leute gekommen. Wir hatten vor beiden Kassen lange Schlangen», freut er sich.

Und der Ansturm scheint anzuhalten; im «GS Supermarkt» halten sich auch an diesem Tag viele Kunden auf, vorwiegend türkische Landsleute. «Aber auch viele Schweizer», sagt Cakmaz. An der Eröffnung habe es bestimmt 15 Prozent Schweizer Kunden gehabt.

Im über 600 Quadratmeter grossen Supermarkt gibt es ein «internationales Sortiment», so sagt es Ömer Cakmaz. Im hinteren Teil ist eine grosse Frischfleischtheke eingerichtet. Nichts ist eingepackt. Lamm, Rinds- und Pouletfleisch – es gibt kein Schweinefleisch. «Ich weiss, dass meine Kundschaft das so will», sagt der Inhaber. Am Eröffnungstag habe er eine Tonne Fleisch verkauft. Neben dem Fleischtresen liegen in einer separaten Vitrine frische Fische auf Eis, zudem zwei Boxen voll mit Sardinen. Die Fische kämen ebenfalls jeden Tag frisch.

Im hinteren Teil des Gossauer GS Supermarkts hat Ömer Cakmaz eine Frischfleischtheke eingerichtet. Bild: Rita Bolt

Alles unter einem Dach

Das Konzept von Ömer Cakmaz heisst «alles unter einem Dach». Aber nicht nur für türkische Kunden. Für Schweizer Kunden, für jene aus dem Balkan, für Portugiesen, für alle. «Wir sind international», sagt der türkische Geschäftsinhaber, dem die Liegenschaft gehört. In den Gestellen stehen Spezialitäten und Alltägliches aus verschiedenen Ländern. «Der Käse und die Chips sind aus der Schweiz.» Es wird kein Alkohol verkauft.

Im vorderen Teil des Ladens gibt es eine bediente Bäckerei. Die Brote, Pogaca mit Käse- oder Spinatfüllung und auch Baklava werden frisch zubereitet. Gut vertreten sind auch Tiefkühlprodukte: Es gibt 17 Tiefkühler. Und wer im hinteren Teil stöbert, entdeckt Teppiche, Bettwäsche und Körperpflegeprodukte, Wasch- und Putzmittel, türkische und andere. Einen solchen Supermarkt auf einer solch grossen Fläche gebe es in der Region nicht, sagt Cakmaz nicht ohne Stolz. Sein Konzept funktioniere: Er habe Kunden von überall her. Die Lage des Supermarktes sei sehr gut, er sei für alle gut erreichbar. Hinter dem Supermarkt gibt es genügend Parkplätze.

Ein Jahr lang wurde umgebaut

Das Ladenlokal war vor Jahren ein Spar, anschliessend ein Skatergeschäft; 2015 zügelten die Shaka-Gründer ihren Laden von der St.Galler Innenstadt nach Gossau. Grund waren tiefere Mieten und mehr Kundenparkplätze. Im Mai 2019 wurde der Konkurs eröffnet. Ömer Cakmaz kaufte die Liegenschaft und begann mit der Planung seines Supermarktes. Er zeigt ein 3D-Video mit Regalen und Tiefkühlern, der Bäckerei, Fleischerei und den beiden Kassen. Ein Jahr lang wurde um- und eingebaut. «Wir mussten alles neu kaufen, auch die Tiefkühlzellen», sagt Cakmaz. Auch der Boden sei erneuert worden. Er hat die Bauarbeiten in Videos festgehalten.

Blick in den neuen Gossauer GS Supermarkt. Bild: Rita Bolt

Er freut sich über das Ergebnis und vor allem über den guten Geschäftsgang. Er könne sich gut vorstellen, einen zweiten solchen Supermarkt zu eröffnen, aktuell habe er aber keinen Standort im Visier. Er und seine vier Mitarbeitenden haben genug zu tun. Cakmaz hat noch ein zweites Geschäft: im St.Galler Krontal den Kebabladen «Istanbul Orient» mit 50 Innen- und 50 Aussenplätze.

Ömer Cakmaz ist 2004 in die Schweiz gekommen. 2012 hat er den «Istanbul Orient» eröffnet, und jetzt den «GS Supermarkt». «Mir gefällt es hier, weil alles so sauber ist», sagt er und lacht. Sauber ist das Stichwort für ihn, um die vielen grünen Harasse wegzuräumen, in denen das Gemüse und Obst angeliefert wurden. Dann wird noch alles aufgeräumt und der Boden gewischt. Bereit für die Kundschaft.

