Neueröffnung Kleider, frisch gerösteter Kaffee und indischer Chai in Rorschach: «Der Laden soll eine Oase der Sinnlichkeit und Gemütlichkeit werden» An der Löwenstrasse 1 beim Stadtbahnhof Rorschach eröffnet ein neuer Kleider- und Schmuckladen mit Café und Terrasse. Am Samstag, 9. April, ist von 10 bis 16 Uhr die Eröffnungsfeier mit Gratis-Kaffee und Chai. Alain Rutishauser 08.04.2022, 19.00 Uhr

Simone Suozzi (Mitte) betreibt zusammen mit ihrer Schwester Petra Schmid und ihrem Partner Daniel Waldburger den Laden «Soul of Moskitoo» an der Löwenstrasse in Rorschach. Bild: Alain Rutishauser

«Soul of Moskitoo» – so heisst der neue Laden, der am Samstag, 9. April, an der Löwenstrasse 1 gleich beim Stadtbahnhof Rorschach eröffnet. Hinter dem Namen stecken die Ladenbesitzerin Simone Suozzi, ihr Partner Daniel Waldburger sowie ihre Schwester Petra Schmid. «Die Nähe zum Bahnhof ist ein grosser Vorteil für uns, da unsere Kundschaft uns so einfacher finden kann», sagt Suozzi.

Gemeinsam verkaufen sie Kleider, Schmuck, Accessoires und weitere Dinge aus aller Welt, mit Fokus auf der indischen Kultur. Suozzi sagt:

«Der Laden soll eine Oase der Sinnlichkeit und Gemütlichkeit werden für alle, die vom Alltag abschalten und sich einige entspannte Momente gönnen wollen.»

Ausserdem kann drinnen in der Lounge oder auf der kleinen Terrasse vor dem Laden frisch gerösteter Kaffee, indischer Chai und Kuchen genossen werden.

«Meine Faszination für Indien reicht nun schon über zwanzig Jahre zurück», sagt Suozzi. Damals sei sie erstmals mit ihrem damaligen Partner nach Indien gereist und habe dort geheiratet. Bevor die Idee mit einem eigenen Laden kam, hat sie ihre selbst entworfenen Kollektionen an Märkten und Messen verkauft. Seit 2018 reist Suozzi jeweils nach Indien, um bei der Produktion der nachhaltigen Kleider dabei zu sein und ein Auge darauf werfen zu können. Nach dem Tod ihres Mannes ist ihre Schwester Petra Schmid ins Geschäft eingestiegen, um sie zu unterstützen.

Im Laden gibt es Kleider, Schmuck und Accessoires aus aller Welt zu kaufen. Bild: Alain Rutishauser

Pandemie zwang Suozzi zum Umdenken

Anfang 2020, kurz bevor die Pandemie ausbrach, schafften es Suozzi und ihre Schwester gerade noch rechtzeitig aus Indien zurück in die Schweiz. Aber fortan wurden alle Märkte und Messen abgesagt. Immerhin blieb ihnen noch der Onlineshop, den sie 2016 eröffnet hatten. Doch Suozzi musste sich dennoch überlegen, wie es nun weitergeht:

«So kamen wir auf die Idee eines eigenen Kleiderladens. Die Pandemie hatte also auch etwas Gutes, denn ansonsten hätten wir nie richtig Zeit gehabt, darüber nachzudenken.»

Mit dem eigenen Laden haben sich die drei einen Traum erfüllt. «Ich mag die Beständigkeit eines eigenen Ladens. Das Marktfahren war mir etwas zu unruhig», sagt Daniel Waldburger. Durch den jahrelangen Kontakt mit dem Vermieter sei die Möglichkeit entstanden, an der Löwenstrasse an bester Lage einzuziehen. «Ein anderer Vermieter hätte wohl auch weniger Freude daran gehabt, dass wir die Wände derart verziert haben», fügt Petra Schmid an und lacht.

Eröffnungsfeier mit Musik, Kaffee und netten Leuten

Am Samstag, 9. April, feiert der «Soul of Moskitoo» seine Eröffnung. Von 10 bis 16 Uhr wird Kaffee und Chai offeriert. Ausserdem wird der Arboner Musiker Nawata auftreten, der auf seiner Handpan spielen wird. Ab kommender Woche wird das Lokal dann mittwochs bis freitags von 10 bis 18:30 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet haben. Suozzi sagt:

«Wir laden jeden herzlich ein, uns zu besuchen und freuen uns darauf, viele neue, interessante Leute kennen zu lernen.»

Auf der Website soulofmoskitoo.ch sind weitere Bilder des Lokals und des Gartens aufgeschaltet. Ausserdem findet sich dort ein Link zum Onlineshop.