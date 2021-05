Neueröffnung Das Rosinenstück der Löwengarten-Überbauung: Restaurant in der alten Abfüllerei wird eröffnet 1871 gründet Maximilian Schneider die Brauerei Löwengarten in Rorschach. 2006 übernahm die Brauerei Schützengarten den Produktionsstandort, der zehn Jahre später abgerissen wurde. Übrig geblieben ist nur die alte Abfüllerei. Dort eröffnet am Samstag der Aussenbereich des Restaurants, das trotzt seiner mehr als nur edlen Gestaltung Bützer, Familien und Geniesser gleichermassen willkommen heisst. Rudolf Hirtl 04.05.2021, 18.38 Uhr

Mit René Meier und Sandra Rombach sind zwei erfahrenen Gastronomen im Restaurant Löwengarten am Ruder. Bild: Ralph Ribi

In der zweiten Januarwoche hatte das «Tagblatt» einen exklusiven Einblick in die ehemalige Abfüllerei der Rorschacher Bierbrauerei erhalten. «Lokaler Genuss und traditionelle Industrie sollen hier zusammen kommen. Dieses einzigartige Ambiente der Abfüllerei wollten wir erhalten», sagte damals Tobias Wagner, Geschäftsführer der Uze AG, inmitten der Baustelle, die nur erahnen liess, was hier entstehen könnte. Nun, etwas mehr als drei Monate später, ist auf den ersten Blick klar: Er hat nicht etwa übertrieben, eher das Gegenteil. Gediegen und edel wird die Geschichte des geschichtsträchtigen Ortes in Szene gesetzt. Wer das 120-plätzige Restaurant betritt, schaut automatisch zuerst gegen die Decke, wo italienische Edelleuchten hängen, die auch in einer Luxusvilla gute Figur machen würden.

An edler Inneneinrichtung wurde nicht gespart. Bild: PD

Architektur verbindet dezent Moderne und Historie

Im Raum dominieren Brauntöne und edle Materialien, die sich dezent mit den alten Stahlträgern und Rundbogenfenstern verbinden. Ein Blickfang sind der Teil eines früheren Braukessels und die dazugehörenden Kupferrohre. Die Hauptwand ist nicht gemalt, sondern wurde mit einer schicken Stofftapete, natürlich aus Italien, versehen. Kurz gesagt: Es ist nicht zu übersehen, weshalb die ursprünglich vorgesehenen vier Millionen Franken nicht gereicht haben, sondern fünf Millionen Franken für die Sanierung der Abfüllerei ausgegeben wurden. Besitzerin des Restaurants Löwengarten ist mit der Uze AG ein Familienunternehmen in fünfter Generation, das mit Vorliebe in Immobilien und Projekte investiert, die einen Mehrwert für die Region und deren Bewohner schaffen. Seit der Gründung im Jahr 1892 ist der Betrieb in den Händen der Familie Bühler.

Der Gewölbekeller wurde in einen stimmungsvollen Eventraum mit begehbarem Weinkeller verwandelt. Bild: Ralph Ribi

Gratisbier für Rorschacher Vereine statt grosses Eröffnungsfest

«Geplant war, das Restaurant mit einer grossen Feier zu eröffnen», sagt René Meier, Leiter Hotellerie und Gastronomie der Uze AG, der das «Löwengarten» zusammen mit Sandra Rombach führt. Beides sind erfahrene Gastronomen, die sich aus ihrer gemeinsamen Tätigkeit im 4-Sterne-Hotel Uzwil bestens kennen.

«Aufgrund der aktuellen Situation verzichten wir auf die Feier», sagt Sandra Rombach. «Wir können es jedoch kaum erwarten, unsere Gäste begrüssen und bewirten zu dürfen.». Die ersten Gäste werden nun am kommenden Samstag, 8. Mai, ab 11 Uhr, auf der Terrasse und im Biergarten bewirtet. Zusammen haben dort unter Berücksichtigung der Coronaeinschränkungen 50 Personen Platz. Restaurant und Gewölbekeller, der in einen stimmungsvollen Eventraum mit begehbarem Weinkeller verwandelt wurde, bleiben noch zu. Rorschacher Vereine bekommen in den nächsten Tagen ein Post von den Betreibern mit dem Hinweis, dass die erste Getränkerunde gratis ist.

Kaum zu glauben, wie der Raum, wo nun das Restaurant ist, vor Beginn der Sanierung ausgesehen hat. Bild: PD

Regionale Küche und stimmige Ambiente

«Die Sanierung des historischen Gebäudes war enorm aufwendig», so Tobias Wagner. «Umso glücklicher sind wir über das Ergebnis.» René Meier pflichtet ihm bei und sagt:



«Wir wussten, dass der Raum innenarchitektonisch eine grosse Herausforderung wird. Das Ergebnis übertrifft nun aber selbst unsere eigenen Erwartungen.»

Eine wohltuende Kaffee- oder Mittagspause, ein Feierabendbier oder ein gemütliches Abendessen mit der ganzen Familie sowie private und geschäftliche Feiern: Das Restaurant Löwengarten wolle alle Menschen ansprechen. Kinder seien selbstverständlich herzlich willkommen. Auf der Speisekarte ist vom Schnitzel über Burger bis hin zum Rindssteak eine breite Auswahl zu finden. «Vorläufig öffnen wir jeweils um 11 Uhr. Sollte sich aber ein entsprechender Bedarf abzeichnen, so passen wir die Öffnungszeiten an», sagt René Meier.

Löwengarten-Bier darf nicht fehlen



«Wir legen grossen Wert auf eine regionale Küche und berücksichtigen dies auch bei unseren Einkäufen», sagt Restaurantleiterin Sandra Rombach. Selbstverständlich werde in der ehemaligen Brauerei auch Löwengarten-Bier angeboten. Und ausserdem spiele Bier auch bei der Zubereitung des einen oder anderen Gerichtes eine Rolle. «Gäste sollen sich rundum wohlfühlen.» Sobald es die Lage erlaube, seien Events wie Tastings, Konzerte oder Workshops geplant.

Investoren sind vom Gesamtbild begeistert

Die oberen Stockwerke der ehemaligen Abfüllerei der Brauerei Löwengarten wurden detailgetreu saniert. Bild: Ralph Ribi

Das industrielle Ambiente der ehemaligen Abfüllerei wurde bei der sorgfältigen Renovation nicht nur beim Restaurant oder im Gewölbekeller erhalten. In den oberen Stockwerken, die noch einen Geschäftsmieter suchen, wird der Besucher in die Bauzeit des Gebäude zurückversetzt. Zerstörte Stuckdecken wurden erneuert und die filigranen Originalornamente wieder eingebaut. Wo ein Bauteil nicht mehr vorhanden war, wurde es originalgetreu nachgebaut. Geholfen haben dabei Fotos aus der Erstellungszeit. Bei den Farbtönen hat man sich an Verputzresten orientiert, um möglichst nahe an das Original zu kommen. Das Flachdach war so marode, dass es erneuert werden musste. «Auch wenn wir nun einiges investieren mussten, lohnt es sich, denn alles zusammen, die Neubauten und die sanierte Abfüllerei, ergeben ein wertiges Gesamtbild, das uns alle begeistert», so Tobias Wagner.

Der Aussenbereich des Restaurants Löwengarten in der denkmalgeschützten, ehemaligen Abfüllerei der Brauerei. Bild: Ralph Ribi

Lebendiges neues Rorschacher Viertel

Die Regionalbrauerei verkauft ihre Biere mit grossem Erfolg. Im Kanton St.Gallen und im Fürstentum Liechtenstein wurde «Löwengarten» zu einer beliebten Marke. 2006 übernahm die Brauerei Schützengarten den Betrieb, der Produktionsstandort Rorschach wurde geschlossen. Mit dem Erlass einer Planungszone entschloss sich der Stadtrat Rorschach im Jahr 2007, Einfluss auf das Areal zu nehmen. Seit Juli 2013 hat das ehemalige Brauereigelände neue Eigentümer: Die Uze AG aus Uzwil und die Rosenberg Invest AG aus St. Gallen treten gemeinsam als Investoren auf. Elf Jahre lang lag das Areal brach. Der Spatenstich im Sommer 2017 legte das Fundament für ein Comeback. Mit dem neuen Löwengarten-Quartier wurde Rorschach um ein buntes, lebendiges Viertel reicher.