Aus «Elephant» wird die «Garage»: Neues Eventlokal in St.Gallen

Neueröffnung «Das ganze Haus wurde ausgeräumt und alles herausgerissen»: Aus dem ehemaligen St.Galler Club «Elephant» wird die «Garage» Das Eventlokal «Garage» in der St.Galler Innenstadt öffnet am kommenden Wochenende: Die Lounges sind bereits ausverkauft. Rita Bolt Jetzt kommentieren 21.03.2022, 17.00 Uhr

Erdem Dincel eröffnet im ehemaligen Elephant-Club die «Garage». Bild: Benjamin Manser

«Auf diesen Tag habe ich drei Jahre gewartet», sagt Geschäftsführer Erdem Dincel. Die Eröffnung der «Garage» ist Wirklichkeit. Nichts erinnert mehr an das «Elephant», das 15 Jahre lang bis 2018 ein beliebtes Partylokal war. Der Elefant vor der Türe wurde abtransportiert. Neu heisst das Nachtlokal mitten in der Stadt St.Gallen «Garage».

Der Anfangsbuchstaben «G» thront unübersehbar über dem Eingang. «Wir haben eigens für die ‹Garage› eine Schrift kreieren lassen», sagt Dincel. Und auch einen eigenen Duft entwickeln lassen, der mit speziellen Geräten eingespeist wird. Speziell sind nicht nur Schrift und Duft. Es gibt viele weitere Specials.

«Als wir 2019 die Schlüssel für das Gebäude übernommen haben, wurde das ganze Haus ausgeräumt und alles herausgerissen.»

Entstanden ist auf zwei Etagen eine Bar und ein Club. Er wage zu behaupten, dass die «Garage» derzeit vom Style und Standard, der technischen Ausstattung und der Musikanlage eines der modernsten Eventlokale, wenn nicht das modernste Eventlokal der Schweiz sei, sagt der Geschäftsführer. Ein hübsches Detail: In der Frauentoilette ist ein Schminkbereich eingerichtet.

Die «Garage» zieht sich über etwa 650 Quadratmeter. Im oberen Stock ist alles in Nude-Farben gestaltet. Im Eingangsbereich gibt es einen Fotocatch, eine Art Fotobox, in der sich die Gäste fotografieren können, und der Empfang mit Garderobe. Nebenan ist eine grosse Bar, die von Dienstag bis Samstag, ab 17 Uhr, geöffnet hat.

Letzte Vorbereitungen für die Eröffnung. Bild: Benjamin Manser

Drei Lounges auf drei verschiedenen Ebenen

Auf einer breiten Treppe geht es nach unten in den Club. Im Club dominieren dunkle Farben und dunkle Spiegel. Die Spiegel können wenn nötig mittels Vorhängen abgedeckt werden. In der Mitte ist die Tanzfläche. «Mit einem Boden, der leicht gefedert ist», erklärt Dincel weiter. Damit könne der Schall gedämpft werden. Im Boden sei eine Heizung eingebaut. Mit wechselnden Farben können im ganzen Lokal verschiedene Stimmungen erzeugt werden.

Angeordnet auf verschiedenen Ebenen sind drei Lounges: Die Cupra-Lounge, die Panigale-Lounge und die Levante-Lounge. In der Mitte steht die U-förmige Bar mit vier Getränkestationen, einer Cocktail-, einem Take-away und einer Food-Station. Wenn der Barmitarbeitende die gewünschten Getränke und das Essen getippt hat, werden die Bestellungen automatisch der jeweiligen Station zugeteilt.

Dank der automatischen Ausschankanlage könne der Gast alles zusammen in kürzester Zeit mitnehmen und er brauche kein Bargeld. Der ganze Betrieb sei bargeldlos, die ganze Location rollstuhlgängig. Der 33-Jährige sagt:

«Die ‹Garage› ist nicht nur Bar und Club, sondern vor allem eine Eventlocation.»

Erdem Dincel fiebert der Eröffnung der «Garage» entgegen. Bild: Benjamin Manser

Geplant in diesen Räumen seien verschiedene Veranstaltungen: Beispielsweise Jazz- oder Comedy-Abende, klassische Konzerte, Motto-Partys. Die «Garage» sei zudem auf Firmenanlässe oder private Anlässe ausgerichtet. Dincel verrät, dass am 9. April «Klangkarusell», die bekannten DJs Tobias Rieser und Adrian Held aus Salzburg, auftreten wird.

Das weitere Programm werde nach der Eröffnung bekannt gegeben. Er verspricht: «Wir werden die besten DJs nach St.Gallen holen.» Dincel war übriges selber als DJ unterwegs und hat unter anderem auch im ehemaligen «Elephant» aufgelegt.

Garage Gastro AG gegründet

Besitzer der «Garage» ist Ruedi Bütikofer, der die Garage Gastro AG St.Gallen gegründet hat. Es sei davon auszugehen, dass zur «Garage» weitere Unternehmen dazukämen. Beispielsweise eine Cateringfirma, welche die «Garage» beliefert. Dincel und Bütikofer haben sich beim Autokauf in der Garage in Frauenfeld kennen gelernt. So sei es zur Zusammenarbeit gekommen.

Dincel bringt Erfahrung in der Nachtclubszene mit: 2008 hat er das damalige Sillyum in der Goliathgasse in St.Gallen geführt, 2012 den Fellini-Club in Roggwil. «Ich habe schon in der ganzen Schweiz erfolgreich Partys organisiert», sagt der 33-Jährige.

Er ist überzeugt, dass das Gesamtpaket der «Garage» überzeugt und dass nicht nur er, sondern viele der Eröffnung der «Garage» entgegenfiebern. Eintritt ist ab 18 Jahren, bei einzelnen Veranstaltungen ab 25. Die «Garage» ist am Donnerstag, Freitag und Samstag bis vorerst 4 Uhr geöffnet. «Wir werden jetzt mal eröffnen, den Club Schritt für Schritt aufbauen und wenn nötig Anpassungen vornehmen», sagt der Geschäftsführer.

