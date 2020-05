Neuerlicher Rückschlag für den Neubau des Sana-Alterszentrums in Gossau: Die SVP fordert ein Köpferollen, andere Parteien nehmen den Stadtrat in Schutz Am Dienstagabend trifft sich der Gossauer Stadtpräsident Wolfgang Giella mit den Spitzen der Parteien zu einem informellen Austausch. Ein Thema wird die abermalige Verzögerung beim Pflegeheim-Neubau der Sana Fürstenland AG sein. Michel Burtscher 12.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Visualisierung des geplanten Pflegeheims der Sana Fürstenland AG in Gossau. PD

Fast zwei Monate ist es nun schon her, seit der Gossauer Stadtrat die schlechte Nachricht zum geplanten Neubau eines Alterszentrum der Sana Fürstenland AG überbringen musste: Das kantonale Baudepartement heisst den Rekurs von Alex K. Fürer und der KFK Immobilien AG gegen das Projekt wegen formaler Mängel gut und hebt unter anderem zwei Sondernutzungspläne sowie einen Teilstrassenplan auf.

Damit rückt der Neubau in weite Ferne. Es ist ein Rückschlag – und nicht der erste. Denn Ende 2018 hatte der Stadtrat die besagten Pläne auf Vorwarnung des Baudepartements schon einmal bereits zurückziehen müssen. Nach dem neuerlichen Entscheid meldete sich die Interessengemeinschaft für ein optimiertes Pflegeheim (Igop) schnell zu Wort und verlangte angesichts der neuesten Entwicklungen zum wiederholten Mal einen Projektstopp.

Seither hat man zumindest in der Öffentlichkeit nicht mehr viel darüber gehört. Doch das Thema, das ein wichtiges ist für Gossau und ein emotionales, gibt natürlich noch immer zu reden. Das nächste Mal am Dienstagabend, wenn sich Stadtpräsident Wolfgang Giella mit den Spitzen der städtischen Parteien zu einem informellen Austausch trifft, bei dem es unter anderem darum gehen wird. Doch was sagen die Parteien überhaupt zu den neuesten Entwicklungen in der Sana-Saga? Und was erhoffen sie sich vom informellen Treffen?

SP: Der Stadtrat wurde falsch beraten

Ruedi Blumer, Präsident SP Gossau-Arnegg Urs Bucher

Bedauerlich sei es und eine unangenehme Geschichte, sagt SP-Präsident Ruedi Blumer, wenn man ihn auf die abermalige Verzögerung beim Bauvorhaben der Sana Fürstenland AG anspricht.

«Als Aussenstehender denkt man als erstes: Das dürfte doch nicht passieren!»

Trotzdem betont Blumer, man könne der Stadt in dieser Sache keinen Vorwurf machen. «Es war sicher kein vorsätzlicher Fehler», sagt er.

Der Stadtrat habe wohl alles richtig machen wollen, sei aber offenbar juristisch falsch beraten worden, so der SP-Präsident. Was er damit meint: Bei der Neuauflage der Pläne verzichtete die Stadt auf ein Mitwirkungsverfahren – gestützt unter anderem auf ein externes Gutachten. Vom Treffen mit dem Stadtpräsidenten erhofft sich Blumer mehr und detailliertere Informationen dazu, wie es zu diesem neuerlichen Rückschlag kommen konnte.

Flig: Die Stadt hat nicht klar genug kommuniziert

Christan Schlegel, Präsident Flig PD

Das wünscht sich auch Christian Schlegel, Präsident der Flig. Er würde dabei auch gerne erfahren, was die nächsten Schritte sind. Bisher sei die Information der Bevölkerung in dieser Sache insgesamt mangelhaft gewesen, findet Schlegel:

«Der Stadtrat hat zu wenig klar kommuniziert, was genau das Problem ist – und das hat zu Missverständnissen geführt.»

Der Stadt nun einen Vorwurf daraus zu machen, dass das Projekt weiter verzögert wird, hält er indes nicht für fair. «Das Vorgehen des Stadtrates war nicht problematisch», sagt Schlegel. Vielmehr seien die Aussagen des Kantons nicht immer klar gewesen. Er wolle aber niemandem den schwarzen Peter zuschieben. Wichtig sei, dass es nun trotzdem möglichst schnell vorwärts gehe.

CVP: Stadt muss sich Kritik gefallen lassen

Ruth Lehner, Präsidentin CVP Gossau-Arnegg PD

«Nicht schon wieder!» – Das habe sie sich gedacht, sagt CVP-Präsidentin Ruth Lehner, als sie davon erfuhr, dass beim Bauvorhaben der Sana Fürstenland abermals formale Mängel festgestellt worden sind.

«Man hat das Gefühl, dass es einfach nicht vorwärts geht.»

Lehner findet zwar, die Stadt müsse sich Kritik gefallen lassen. Es seien offenbar Fehler passiert.

Doch sie sagt auch, dass man gerade bei Bauprojekten juristisch gesehen immer etwas finde, gegen das man vorgehen könne, um sie zu verzögern. «Es wäre darum falsch, dem Stadtrat die alleinige Schuld zu geben», sagt die CVP-Präsidentin. Von der Forderung der Igop nach einem Marschhalt hält sie indes wenig. «Es ist schon zu viel Geld in das Projekt geflossen, um es jetzt einfach zu stoppen.»

FDP: Wo liegt genau der Haken?

Andrin Fröhlich, Präsident FDP Gossau-Arnegg PD

Die Situation sei ärgerlich für das Projekt und für ganz Gossau, sagt FDP-Präsident Andrin Fröhlich.

«Jede Verzögerung führt wieder zu einem Mehraufwand.»

Er würde sich vom Kanton, der Igop und den Einsprechern ein bisschen mehr Pragmatismus in dieser Sache wünschen. Immerhin gehe es ja darum, eine gute Versorgung der älteren Gossauer Bevölkerung sicherzustellen.

Dem Stadtrat selbst könne man keinen Vorwurf machen, sagt Fröhlich. Immerhin habe er auch externe Experten zur Unterstützung beigezogen. «Viel mehr kann er nicht machen.» Fröhlich hofft, beim Treffen mit dem Stadtrat zu erfahren, wo genau der Haken liegt. «Wir müssen eine Grundlage haben, um weiterdiskutieren zu können.»

SVP: Die richtigen Personen an den richtigen Positionen?

Andreas Oberholzer, Präsident SVP Gossau-Arnegg PD

SVP-Präsident Andreas Oberholzer übt scharfe Kritik: «Ich finde es absolut unverständlich, dass es zweimal nicht gelingt, bewilligungsfähige Dokumente für das Projekt einzureichen.» Man müsse sich langsam fragen, sagt er, ob noch die richtigen Personen an den richtigen Positionen sässen. Wen er damit meint? «Die Verantwortlichen im Sana-Verwaltungsrat sowie im städtischen Bauamt, inklusive der zuständigen Stadträtin.» Damit ist Gaby Krapf-Gubser angesprochen. Sie wehrt sich auf Anfrage gegen die Kritik: «Das städtische Bauamt war zu keinem Zeitpunkt ins Auflageverfahren involviert», sagt sie.

Oberholzer betont, es gehe um die Glaubwürdigkeit. Denn für ihn ist klar, dass Gossau ein neues Pflegeheim braucht, auch wenn er die jetzigen Pläne als überdimensioniert kritisiert.

«Doch irgendwann werden die Gossauer das Projekt nicht mehr mittragen.»

Es sei eine verzwickte Sache, das sei ihm bewusst. «Ich wünschte mir, alle Beteiligten würden sich an einem runden Tisch treffen und zusammen eine Lösung finden.»