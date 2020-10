Kommentar Neue Wohnraumstrategie für die Stadt St.Gallen: Am Schluss zählt nur die positive Veränderung des Angebots Die Stadt St.Gallen hat am Montag ein umfangreiches Grundlagenpapier zum Wohnen vorgestellt. Die Wohnraumstrategie definiert sechs Handlungsfelder, 14 Ziele und 26 Massnahmen, die den Wohnungsmarkt zeitgemäss verändern sollen. «Tagblatt»-Stadtredaktor Reto Voneschen begrüsst das Konzept, sieht allerdings Probleme bei der Umsetzung. Reto Voneschen 26.10.2020, 18.30 Uhr

«Tagblatt»-Stadtredaktor Reto Voneschen. Bild: Hanspeter Schiess

St.Gallen hat für eine neue Wohnraumstrategie bienenfleissig einen grossen Papierberg aufgehäuft. Nicht weniger als vier Studien, zwei Befragungen und drei Workshops sind eingeflossen. Kein Aspekt zum Wohnen wurde nicht unter die Lupe genommen. Die Wohnraumstrategie ist eine riesige, detailversessene Auslegeordnung über einen immerhin zentralen Teil des Stadtlebens.

Wohnungsangebot entspricht heutigem Bedürfnis nicht mehr

Die Resultate des Papiers sind nicht für alle Akteure auf dem Wohnungsmarkt schmeichelhaft. In St.Gallen dominiere ein traditionelles Wohnangebot, das heutigen Bedürfnissen nicht mehr entspreche, heisst es da etwa. Was den Schluss zulässt, dass es offensichtlich Probleme gibt, die der oft gepriesene, freie Immobilienmarkt nicht automatisch löst.

Hier wird sich die Stadtpolitik rechts der Mitte bewegen müssen, wenn sich etwas verbessern soll. Der Stand der Dinge zeigt, dass es Eingriffe und zusätzliche Anreize braucht, um beispielsweise innovative Projekte wie Mehrgenerationen- oder gemeinschaftliches Wohnen zu fördern.

Ohne private Investoren geht es nicht

Gemäss Wohnraumstrategie ist es anderseits schwierig, Wohnungen zu vermieten, die vor 1980 entstanden sind. Verschärft werden die Probleme, wenn alte Häuser mit nicht mehr zeitgemässen Grundrissen an ungünstigen Orten stehen, etwa an viel befahrenen Strassen. Solche Wohnungen gibt es in St.Gallen viele. Da Verbesserungen zu erreichen, dürfte nicht einfach werden.

Potenziell schwierig vermietbar sind in St.Gallen vor 1980 erstellte Wohnungen entlang viel befahrener Verkehrsachsen. Im Bild die Zürcher Strasse im Zentrum des Lachen-Quartiers.

Bild: Sabrina Stübi (23.4.2018)

Soll das Wohnangebot nachhaltig verbessert werden, ist die Stadt auf jeden Fall darauf angewiesen, dass Hauseigentümer investieren (oder an jemanden verkaufen, der investieren will). Das heisst links der politischen Mitte: Nur mit Wohnbaugenossenschaften und innovativen Projekten lassen sich unsere Wohnprobleme nicht lösen. Die Stadt ist auf private Investoren angewiesen. Was nichts Neues ist: Es gibt schon heute grosse und kleine Vermieter, die einen guten bis sehr guten Job machen.

Der umfangreichen Theorie müssen rasch Taten folgen

Die Wohnraumstrategie ist nur ein erste Schritt zur Lösung von Wohn- und Wachstumsproblemen. Wenn der Stadtrat seine Vision der 100'000- Einwohner-Stadt bis 2030 tatsächlich umsetzen will, müssen Erkenntnisse aus dem Papier jetzt rasch verwirklicht werden: Der Theorie müssen Taten folgen, etwa mit Projekten an der Ruckhalde.

Stadtrat und Verwaltung sollten sich aus Eigeninteresse hinter diese Aufgabe klemmen. Sie werden am Schluss nämlich nicht an den frommen Wünschen in einem Grundlagenpapier gemessen, sondern an dem, was sich auf dem Wohnungsmarkt innert nützlicher Frist konkret zum Positiven verändert.