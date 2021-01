Neue Verkehrsregel Rechts abbiegen bei Rot: An diesen Kreuzungen in der Stadt St.Gallen ist das für Velos ab diesem Frühling möglich Seit 1. Januar gilt schweizweit: Velos dürfen bei roter Ampel rechts abbiegen, sofern eine entsprechende Signalisation vorhanden ist. Die Stadt St.Gallen war auf die Regelanpassung vorbereitet: Bereits ab Frühling dürfen Velofahrer an ausgewählten Standorten bei Rot rechts abbiegen. Luca Ghiselli 13.01.2021, 05.00 Uhr

Hier dürfen Velofahrerinnen und Velofahrer bei Rot bald auf die St.-Leonhard-Brücke abbiegen. Bild: Arthur Gamsa

Der Druck hat sich bezahlt gemacht: Seit 1. Januar 2021 dürfen Velofahrer an Kreuzungen mit Lichtsignalen auch bei Rot rechts abbiegen. Bedingung dafür ist eine entsprechende Signalisation. Der Einführung dieser Verkehrsregel waren jahrelange Abklärungen auf Bundesebene vorangegangen. Ende 2016 endete ein entsprechender Pilotversuch in der Stadt Basel, danach ging's ans Ausarbeiten der rechtlichen Grundlagen. Vor allem Städte hatten auf die Einführung der neuen Regel gepocht, ist die Förderung des Veloverkehrs doch in ihrem Interesse.

Ein gelbes Velo auf schwarzem Grund: So sieht das neue Signal aus. Bild: PD

Die Stadt St.Gallen ist hier keine Ausnahme. Die Veloförderung ist ein wichtiger Pfeiler der städtischen Verkehrsplanung. So arbeiten die Verantwortlichen an der Umsetzung einer Veloschnellroute auf der Ost-West-Achse. Ausserdem setzt das Stadtsanktgaller Tiefbauamt immer wieder Massnahmen aus dem Agglomerationsprogramm zur Verbesserung der Velosituation um. Kritik, wonach St.Gallen beim Langsamverkehr im Vergleich mit anderen Schweizer Städten grossen Nachholbedarf habe, erhöht den Druck zusätzlich.

56 Kreuzungen untersucht

Seit Anfang 2021 sind die rechtlichen Grundlagen für das Rechtsabbiegen bei Rot für Velos also bundesweit geschaffen. Weil die Regel aber nicht generell, sondern nur an eigens so ausgeschilderten Standorten gilt, sind die Städte nun im Zugzwang. Die Stadt Zürich beispielsweise hat vorgespurt: Wie Radio SRF3 kürzlich berichtete, werden in den kommenden Tagen bei 81 Kreuzungen entsprechende Signale angebracht. Eine Nachfrage beim Tiefbauamt der Stadt St.Gallen zeigt: Auch in der Ostschweiz blieb man nicht untätig.

Stadtingenieur Beat Rietmann. Bild: Urs Bucher

Die Verantwortlichen vom städtischen Tiefbauamt haben vergangenes Jahr gemeinsam mit der Stadtpolizei und dem Kanton alle Fahrbeziehungen anhand eines Kriterienkatalogs untersucht, wie Stadtingenieur Beat Rietmann auf Anfrage sagt. «Insgesamt gibt es 56 Lichtsignalanlagen in der Stadt. Dazu haben wir 178 Fahrbeziehungen untersucht.» Was waren die Kriterien? «Der Katalog wurde basierend auf den Vorgaben des Bundes und in Koordination mit weiteren Schweizer Städten definiert.»

Wichtig sei, dass die Zufahrt grundsätzlich einen separaten Radstreifen aufweise und die Wegfahrt genügend breit sei beziehungsweise bei viel Verkehr ebenfalls über einen Velostreifen verfüge. Zudem müssten Standorte, an denen künftig Rechtsabbiegen bei Rot erlaubt wird, übersichtlich sein und die Verkehrssicherheit gewährleistet werden.

Ein Ampelsystem für die Umsetzung

Die geprüften Lichtsignalanlagen und Fahrbeziehungen wurden im Rahmen der Evaluation in drei Kategorien eingeteilt: Grün bedeutet, dass Rechtsabbiegen bei Rot ohne Massnahmen machbar ist. Gelb bedeutet, dass die neue Regelung an diesen Standorten nur mit Massnahmen denkbar ist. Und an Standorten in der roten Kategorie ist Rechtsabbiegen bei Rot nicht machbar beziehungsweise nur mit sehr grossen und einschneidenden Massnahmen.

Alles anzeigen

Beat Rietmann sagt: «In einer ersten Etappe werden die grün bewerteten Fahrbeziehungen umgesetzt. Dabei handelt es sich um rund 30 Stück an unterschiedlichen Standorten.» Rechtsabbiegen bei Rot wird unter anderem auf dem Knoten Russen, von der Teufener Strasse in die Demutstrasse, von der Geltenwilen- in die Güterbahnhofstrasse, von der St.-Leonhard-Strasse auf die St.-Leonhard-Brücke und vom Oberen Graben auf den Marktplatz sowie von der Steinachstrasse auf die Rorschacher Strasse möglich. Noch laufen letzte Abklärungen. Ein definitiver Plan soll folgen.

Rietmann sagt: «Die Umsetzung der ersten Phase ist auf den Velofrühling 2021 geplant, das heisst auf April oder Mai.» Die dazu notwendige Signalisation verursache keine grossen Kosten und werde über bestehende Kredite finanziert.

Was geschieht mit den rund 15 Fahrbeziehungen und Standorten in der gelben Kategorie? Rietmann: «Diese sollen in einer zweiten Etappe realisiert werden. Dazu sind neben Markierungsarbeiten auch Anpassungen der Schlaufen und Detektoren der Lichtsignalanlagen sowie zum Teil kleine bauliche Massnahmen erforderlich.» Dafür dürften dann höhere Kosten anfallen. Der Stadtingenieur sagt, dass man die Finanzierung neu beurteile.

Pro Velo über Vorgehen der Stadt erfreut

Bei Pro Velo St.Gallen/Appenzell zeigt man sich über den Tatendrang der Stadt erfreut. Michael Städler, Vorstandsmitglied und Verantwortlicher für die Infrastruktur, sagt auf Anfrage: «Die Stadt macht vorwärts, es sieht gut aus.» Das geplante Vorgehen der Stadt sei ein günstiger Weg, um für Velofahrerinnen und Velofahrer eine Verbesserung herbeizuführen.

«Wichtig ist, dass die Anpassungen von einer Kampagne begleitet werden, damit alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer wissen, was Sache ist.» Gelingt die Aufklärung, ist Städler überzeugt, führe das Rechtsabbiegen bei Rot nicht nur für Velofahrerinnen und Velofahrer zu einer Verbesserung, sondern für alle Verkehrsträger.