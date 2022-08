Ostschweiz: Saisonstart im Regionalfussball der 2. Liga

Regionalfussball Neue Trainer, neue Liga, neue Ziele: So tippt die Sportredaktion den Saisonstart in der 2.Liga interregional und regional Zum Start in die 2. Liga regional und interregional warten grosse Herausforderungen auf die lokalen Fussballklubs Abtwil-Engelburg, Dardania St.Gallen, Rorschach-Goldach, Winkeln und Steinach. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 19.08.2022, 05.00 Uhr

Dardania St.Gallen ist neu in der 2. Liga interregional. Hält die Erfolgsgeschichte an? Bild: Benjamin Manser

Die Herausforderungen der fünf Fussballklubs aus der Region könnten unterschiedlicher nicht sein. Während Dardania St.Gallen sich nach dem Aufstieg in die 2. Liga interregional auf höherer Stufe beweisen will, startet der FC Winkeln mit einem neuen Trainer in die Saison.

Beim FC Rorschach-Goldach dreht sich derzeit alles um das Cupspiel gegen den FC St.Gallen, die Meisterschaft scheint noch weit weg. Bei Abtwil-Engelburg stechen die sechs Neuzugänge ins Auge und der FC Steinach möchte die ausgezeichnete vergangene Saison bestätigen.

Trainer Marc Blumer geht bereits in seine siebte Saison mit dem FC Abtwil-Engelburg. Er sagt: «Seit ich hier bin, hatten wir noch nie solch starke Veränderungen im Kader.» Sechs Neue sollen die Mannschaft in der Breite aufstocken und vor allem «die Qualität erhöhen», wie es Blumer nennt. Deshalb sind die Neuzugänge allesamt gestandene Spieler mit Stammplatz-Potenzial. Dennoch setzt Abtwil-Engelburg weiterhin auf eine über Jahre gewachsene Einheit. «Die Neuzugänge wurden rasch integriert. Das war uns wichtig.» Den Status als 2.-Liga-Spitzenteam will Abtwil-Engelburg laut Blumer «unbedingt verteidigen». Ob es gar der Aufstieg wird? «Das ist nicht unser primäres Ziel», so der Trainer. Die Saison mit einem Sieg zu starten, schon eher. Denn es kommt schon am ersten Spieltag zum Derby gegen Winkeln.

Redaktionstipp: 3. Platz

«Was passiert, wenn wir dreimal in Folge verlieren», fragt Dardanias Trainer Marco Pola. Es sei die grösste Herausforderung, darauf vorbereitet zu sein. Pola weiss, dass nach zwei Jahren auf der Erfolgswelle auch wieder einmal schlechtere Zeiten kommen werden. «Wir starten mit einem guten Gefühl, aber auch einer Ungewissheit.» Das Niveau in der 2. Liga interregional sei hoch. Es gelte, sich rasch heranzutasten. Seinen Spielprinzipien will Pola dabei treu bleiben. «Wir versuchen es.» Gelingt das, dürfte Dardania auch eine Stufe höher eine Bereicherung darstellen. Dabei mithelfen soll Rückkehrer und Topskorer Diego Cassani. Er ist eine von drei Verstärkungen.

Redaktionstipp: 12. Platz

Der Verein befindet sich im Ausnahmezustand. Das Cupspiel gegen den FC St.Gallen am Sonntag ist das grosse Thema. Deshalb sagt Trainer Olaf Sager mit einem Lachen: «Wahrscheinlich wissen viele meiner Spieler nicht einmal, gegen wen wir das erste Meisterschaftsspiel bestreiten.» In der 2. Liga interregional ist das der FC Frauenfeld. Aufgrund des Cupduells gegen den grossen Nachbarn hatte Sager in der Vorbereitung keine Probleme mit Ferienabwesenheiten. Seit Wochen seien 25 Spieler im Training. Für eine Amateurmannschaft aussergewöhnlich. Im Kader gab es nicht viele Veränderungen. Der Rücktritt des spielenden Assistenztrainers Stefan Niklaus fällt ins Gewicht. Mit Stürmer Andrea Lo Re dürfte die Offensive an Qualität gewinnen. Sager: «Wir bleiben realistisch. Unser oberstes Ziel ist der Ligaerhalt.»

Redaktionstipp: 9. Platz

In der Person von Sven Lehmann kehrt ein bekannter Name zum FC Winkeln zurück. Doch nicht etwa als reiner Torjäger, sondern als Spielertrainer. Beim ersten Pflichtspielsieg im Cup am vergangenen Wochenende wechselte sich Lehmann nicht etwa selbst ein. Er sagt: «In erster Linie bin ich Trainer, erst dann Spieler.» Wann er zum ersten Mal als Spieler das Feld betreten wird, weiss er deshalb noch nicht. Trainer Lehmann legt Wert auf Ballbesitz und Gegenpressing. Tendenziell will er seine Mannschaft offensiv einstellen. «Bis jetzt ziehen alle mit. Die Stimmung ist gut.» Ein Höhepunkt folgt bereits am ersten Spieltag mit dem Heimderby gegen Abtwil-Engelburg. Erst recht wenn den Winklern ein Sieg gelingt.

Redaktionstipp: 6. Platz

Nicht viele hätten Aufsteiger Steinach vor der vergangenen Saison Rang drei mit 39 Punkten zugetraut. Doch genau so kam es. Das hat nun zur Folge, dass das Team von Trainer David Gonzalez nicht mehr als Underdog gilt. Gelingt die Bestätigung der ausgezeichneten Premierensaison in der 2. Liga?

Redaktionstipp: 4. Platz

