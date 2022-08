St.Gallen: Studie zeigt Sicherheitsempfinden in der Stadt auf

Neue Studie Mit dem Einbruch der Nacht sinkt in der Stadt St.Gallen das Sicherheitsgefühl – ein Drittel wurde schon angepöbelt oder angegriffen Laut einer neuen Studie der Ostschweizer Fachhochschule fühlen sich St.Gallerinnen und St.Galler in der Innenstadt grösstenteils sicher. Doch die Befragung offenbart auch unbehagliche Ergebnisse. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 17.08.2022, 18.48 Uhr

Zwar ist die Gasse gut ausgeleuchtet, trotzdem fühlen sich nicht alle sicher in der St.Galler Innenstadt. Bild: Raphael Rohner (09.10.2021)

St.Gallen ist sicher und gute Noten für die Stadtpolizei: So lassen sich leicht zugespitzt die Ergebnisse einer neuen Befragung für die Stadt St.Gallen zusammenfassen. Das Institut für Organisation und Leadership der Ostschweizer Fachhochschule OST hatte im Auftrag der Stadtpolizei das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung in der Innenstadt untersucht.

Die Untersuchung ausgelöst haben die Schlagzeilen zu den Krawallen im Zentrum von St.Gallen vor und am Osterwochenende vor eineinhalb Jahren sowie eine gehäufte Zahl von Gewaltdelikten im vergangenen Sommer und Herbst. Trauriger Höhepunkt war der Tod zweier Männer: Im August vor einem Jahr stirbt ein 38-jähriger Dominikaner, nachdem er von mehreren Personen in der Brühlgasse angegriffen worden war. Die Polizei nimmt vier Männer fest.

Kurze Zeit später – im September – stirbt ein 20-Jähriger an der Bahnhofstrasse. Der Schweizer wollte nach einem verbalen Streit, der in einer Schlägerei gipfelte, flüchten – und verletzt sich dabei schwer an den Metallspitzen eines Zauns. Im Spital erlag der junge Mann seinen Verletzungen. Nach dem Gewaltdelikt wurden fünf Personen von der Polizei verhaftet.

Ein an der Tat beteiligter 29-jähriger Kosovare wurde inzwischen per Strafbefehl wegen Raufhandels und versuchter einfacher Körperverletzung zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Die Verfahren gegen die vier weiteren involvierten Personen sind noch hängig. Eine Waffe war laut Erkenntnissen der Polizei nicht im Spiel.

In der Stadt und online befragt

Pllumbardh Kryeziu, Projektleiter und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ostschweizer Fachhochschule OST. Bild: PD

Nach den Ereignissen mussten sich Behörden und Polizei Fragen gefallen lassen, ob die Taten nicht hätten verhindert werden können und wie es um die Sicherheit im Nachtleben bestellt ist. Auch als Folge dieser unruhigen Tage und Wochen hat sich die St.Galler Stadtpolizei in ihrer Strategie 2021–2024 das Ziel gesetzt, das subjektive Sicherheitsempfinden zu stärken. «Um dieses Ziel zu erreichen, sind verlässliche Daten und Informationen nötig», sagt Projektleiter Pllumbardh Kryeziu. Die Stadtpolizei habe die Fachhochschule angefragt, eine Erhebung des subjektiven Sicherheitsgefühls auszuarbeiten.

Am Freitag und Samstag, 3. und 4. Juni 2022, wurden deshalb in der St.Galler Innenstadt 298 Passantinnen und Passanten befragt. Zudem riefen die Fachhochschule und die Stadtpolizei auf ihren Social-Media-Kanälen zu einer Onlineumfrage auf. 430 Personen nahmen teil und äusserten sich ebenfalls zu ihrem Sicherheitsempfinden – angespornt womöglich durch die unter allen Teilnehmenden verlosten Preise, wie einem Paar Apple AirPods, zwei Theater- oder Kinogutscheinen sowie vier ProCity-Gutscheinen.

An Festen und in Gesellschaft fühlt man sich wohl

Die Befragung zeigt: Grundsätzlich fühlen sich die Befragten im Stadtzentrum sicher. Auf einer Skala von 0 bis 10 vergeben sie im Mittel «Noten» zwischen 7 und 8. Eine Mehrheit fühlt sich auch auf öffentlichen Plätzen, wie etwa dem Markt-, Kloster- oder dem Bahnhofplatz, sicher. Ähnlich hoch sind die Werte auf die Frage zum Sicherheitsempfinden während Grossanlässen. In der dazugehörigen Frage wurden als Beispiele die Olma, die Offa, das St.Galler Fest, das Aufgetischt oder das New Orleans genannt. Unerwähnt bleibt in der Studie jedoch, dass die Umfrage selbst während eines Anlasses, nämlich während des «Musig uf de Gass», durchgeführt wurde.

Erwartungsgemäss am höchsten ist das Sicherheitsgefühl tagsüber – 8,71 von 10 Punkten. Wenn es dunkel wird, sinkt jedoch das Sicherheitsempfinden der St.Gallerinnen und St.Galler. Auch das ist nicht überraschend. Auf die Frage zum Empfinden der 728 befragten Personen, bei Nacht alleine durch die Gassen zu gehen, resultiert bei der Passantenbefragung ein Wert von 6,23, noch tiefer ist dieser mit 5,35 in der anonymen Onlinebefragung. Stark vereinfacht, kann die Zahl so betrachtet werden: Nur etwas mehr als die Hälfte fühlt sich nachts sicher, die andere Hälfte ist verunsichert.

Mehr als ein Drittel wurde schon verbal oder tätlich angegriffen

Die Studie zeigt auf alle Fragen deutliche Unterschiede zwischen Mann und Frau. Doch bei keiner anderen Fragen klafft das wahrgenommene Sicherheitsgefühl zwischen den Geschlechtern so auseinander, wie bei der Frage «wenn Sie nachts alleine in der Innenstadt unterwegs sind». Während die Männer Zahlen um 6 und 7 genannt haben, resultierten bei den befragten Frauen im Schnitt Zahlen zwischen 4 und 5 – in der Tendenz fühlen sie sich also eher unsicher.

Die sichtbare Polizeipräsenz wird von 69 Prozent der Befragten als angemessen betrachtet, 16 Prozent empfinden sich als «zu hoch» und 15 Prozent erachten die Polizeipräsenz als «zu tief». Bild: Raphael Rohner (09.10.2021)

Aufhorchen lässt auch die Frage, ob man in den vergangenen fünf Jahren in der St.Galler Innenstadt persönlich belästigt, bedroht oder tätlich angegriffen worden sei. Über ein Drittel (35 Prozent) aller Befragten hat solches schon erlebt. Auch hier gibt es frappante Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Befragt wurden gleich viel Männer wie Frauen, die grosse Mehrheit zwischen 18 und 35 Jahren. Rund die Hälfte der Befragten wohnt in der Stadt St.Gallen, die andere Hälfte der Teilnehmenden stammt aus der Agglomeration oder kommt von weit her.

Sicherheitsempfinden ist stabil

Grossen Einfluss auf die Wahrnehmung des individuellen Sicherheitsgefühls haben gemäss der Untersuchung eine helle Ausleuchtung, belebte Plätze, Orte mit anderen Menschen sowie eine angemessene Polizeipräsenz. Die St.Galler Stadtpolizei bekommt denn auch gute Noten. Die sichtbare Polizeipräsenz wird von 69 Prozent der Befragten als angemessen betrachtet, 16 Prozent empfinden sich als «zu hoch» und 15 Prozent erachten die Polizeipräsenz als «zu tief».

45 Prozent der Befragten empfinden die Entwicklung der allgemeinen Sicherheit in der Innenstadt über die letzten fünf Jahre hinweg als gleichgeblieben. 37 Prozent sagen, die Sicherheit sei abnehmend und 18 Prozent als zunehmend. Als geeignete Instrumente, um das Sicherheitsempfinden zu erhöhen, wird auf frühe Prävention bei Kindern und Jugendlichen gesetzt. Nebst der Polizeipräsenz werden auch die aufsuchende Jugend- und Soziale Arbeit sowie mehr Information, Kommunikation und Sensibilisierung zum Thema Sicherheit von den Befragten als geeignet empfunden.

