Eggersriet organisiert die Aufgaben des Gemeindeschreibers neu

Neue Organisation «Generalisten sind heute rar»: Darum stellt Eggersriet keinen neuen Gemeindeschreiber ein Nach dem Abgang des Gemeindeschreibers wird die Stelle nicht neu besetzt. Stattdessen werden die Aufgaben auf mehrere Personen aufgeteilt. Eggersriets Gemeindepräsident Roger Hochreutener erklärt die Vorteile. Dinah Hauser 05.02.2022, 05.00 Uhr

In der Gemeinde Eggersriet gibt es künftig keinen Gemeindeschreiber mehr. Bild: Urs Bucher (14. September 2017)

Als eine seiner letzten Amtshandlungen hat Finanzverwalter und Gemeindeschreiber Andreas Giger kürzlich noch die Gemeinderechnung präsentiert. Verabschiedet wurde er bereits Ende November an der ausserordentlichen Bürgerversammlung mit Lob und Applaus. Mit dem nun vollzogenen Austritt Gigers hebt die Gemeinde Eggersriet gleichzeitig die Stelle des Gemeindeschreibers auf und regelt die Organisation neu.

Die Aufgaben werden fortan unter den Mitarbeitenden aufgeteilt, welche die Geschäftsleitung bilden. Die Teilpensen werden um 45 Prozent erhöht. Zudem wird eine Stelle «Mitarbeit Kanzlei» demnächst ausgeschrieben. Diese Umschichtung der Pensen ist gemäss Mitteilungsblatt kostenneutral.

Finanzamt ist wieder eigenständig organisiert

Die Idee hinter der Neuorganisation erklärt Gemeindepräsident Roger Hochreutener. Ein Mitglied der Geschäftsleitung könne sich auf die raumplanerischen und technischen Themen fokussieren und das andere auf die politischen und allgemeinen Kanzleithemen. Das Finanzamt sei nun wieder eigenständig organisiert, wie es vor der Zeit von Andreas Giger war. 2014 wurde er zum Gemeindeschreiber gewählt, behielt aber das Amt des Finanzverwalters inne. Hochreutener sagt:

Roger Hochreutener, Gemeindepräsident Eggersriet. Bild: Urs Bucher

«Die Kombination Finanzamt-Gemeindekanzlei ist selten und die fachlichen Voraussetzungen trafen nur gerade bei Andreas Giger zu.»

Laut Hochreutener seien solche Generalisten heute rar, sodass das Finanzamt ohnehin eigenständig hätte ausgeschrieben werden müssen. Das hätte dann zwei Stellenausschreibungen zur Folge gehabt statt eine.

Stellvertretungen sind einfacher zu organisieren

Die Aufteilung der Stelle beschreibt Hochreutener als «nichts Aussergewöhnliches». Die Gemeinde Wartau habe das bereits vor Jahren gemacht. Zudem organisiere man sich in der öffentlichen Verwaltung vermehrt in Geschäftsleitung sowie Direktionen und Abteilungen und nicht mehr nach den Beamtungen. «Das neue Organigramm basiert auf diesen Grundsätzen und die Verwaltung ist damit effizienter und effektiver unterwegs.» Darüber hinaus seien die Stellvertretungen einfacher zu organisieren als in einer hierarchischen Struktur.

Neu gliedert sich die Gemeinde Eggersriet in drei Abteilungen: Verwaltung, Werkdienst und Schule. Letzterer ist – bis auf die Liegenschaften und das Mehrzweckgebäude – der Schulkommission unterstellt und wird durch die Schulleitung geführt. Die Werkdienste sind zuständig für den Unterhalt der öffentlichen Liegenschaften, die Belange der technischen Betriebe, den Bereich Umwelt und Entsorgung sowie das Strassenwesen. Dieser Bereich untersteht dem Gemeinderat und wird vom Leiter Werkdienste geführt.

Die Gemeindeverwaltung ist zuständig für die Finanzthemen, Organisatorisches und Bürgerbelange sowie für Notariats- und Rechtsthemen. Diese Bereiche unterstehen dem Gemeinderat und sind bisher durch den Gemeinderatsschreiber direkt geführt worden. Das Organigramm ist auf der Gemeindewebsite aufgeschaltet unter der Rubrik Aktuelles/Neuigkeiten/Neue Regelung.