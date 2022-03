Akris dreht Film für neuste Kollektion an der HSG

Umweltskandal in Goldach Gemeindepräsident wurde nicht über Vorfall mit giftigem Löschschaum informiert: «Ich bin betroffen, schockiert und hässig»

Der WWF St.Gallen zeigt sich in einer Stellungnahme empört über den Umweltskandal in Goldach. Auch der Goldacher Gemeindepräsident Dominik Gemperli ist schockiert und unglücklich über die Kommunikation rund um den Vorfall. Vom australischen Konzern Amcor Flexibles Rorschach AG in Goldach waren knapp drei Tonnen giftigen Löschschaums in den Bodensee geflossen. Erst durch die Einsichtnahme in den Strafbefehl wurde der Fall publik.