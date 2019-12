Neue Filiale im St.Galler Neumarkt eröffnet: Aldi will junge, städtische Kunden sowie Pendler ansprechen Im Neumarkt hat Aldi Suisse die erste Filiale in der Innenstadt eröffnet – direkt neben der Migros. Sandro Büchler 05.12.2019, 19.27 Uhr

Regale statt Paletten: In der Filiale im Neumarkt präsentiert Aldi die Artikel attraktiver als zuvor. Bilder: Lisa Jenny (St.Gallen, 5. Dezember 2019)

Gross ist der Andrang am Eröffnungstag im Aldi im Neumarkt: 50 Prozent Rabatt auf einen Saugroboter, ein Zehnerpack Bier für drei Franken oder eine Flasche Glühwein für 95 Rappen. Da rennen die Kunden.

Die neue Filiale – die vierte in der Stadt – ist speziell. Denn Aldi kennt man eher aus der Agglomeration, wo meist gleichaussehende viereckige Boxen aufgestellt werden. Im Neumarkt ist das anders: Die Filiale verteilt sich auf zwei Geschosse, die Waren werden in Regalen statt Paletten und Kühltruhen präsentiert und statt auf einem grossen Parkplatz werden die Autos unterirdisch parkiert.

Zu Fuss statt mit dem Auto einkaufen gehen

In zehn Jahren will Aldi 300 Filialen in der Schweiz betreiben, sagt Pascal Kappeler, Leiter Filialentwicklung bei Aldi Suisse. «Diese im Neumarkt St.Gallen ist die 208. Filiale.» Aldi zieht es vom Land in die Innenstadt. Denn der ursprünglich deutsche Discounter will in den Städten neue Kunden gewinnen.

Pascal Kappeler, Leiter Filialentwicklung Aldi Suisse Lisa Jenny

Der neue Standort im Zentrum von St.Gallen habe grosses Potenzial, sagt Kappeler. «Wir sind eine Minute vom Hauptbahnhof entfernt. Die Kunden kommen eher zu Fuss zu uns statt mit dem Auto.» Östlich und westlich der Hauptpost seien die Fussgängerströme – der Aldi mittendrin. Und damit ist klar, auf wen die neue Filiale abzielt:

«Pendler, Schüler, Studenten.»

Bereits um 7 Uhr öffnet Aldi deshalb seine Türen, die Migros nebenan erst eine Stunde später. «Kaffee und Gipfeli gibt es bei uns für unschlagbare 1,69 Franken», wirbt Kappeler.

Man sollte meinen, dass die Migros keine Freude an der neuen Konkurrenz haben müsste. Doch der Aldi-Filialentwickler verneint. Das funktioniere gut nebeneinander. «Wir pflegen fast schon ein kollegiales Verhältnis.» Aldi und Migros würden sich ergänzen. Auch Synergien liessen sich nutzen. So teilen sich die beiden Läden ihre Einkaufswagen.

«Letztendlich bringt die Konkurrenz dem ganzen Einkaufszentrum Neumarkt etwas, nämlich Kundschaft.»

Kaffee und Gipfeli gibt es bei Aldi für 1,69 Franken. Lisa Jenny

Gleiches Sortiment wie «auf dem Land»

«Wir sprechen junge, städtische Kunden an» sagt auch Philipp Bürge, Leiter Verkauf bei Aldi. Zu diesem Konzept gehöre der neue Sponsoringauftritt am Open Air St.Gallen, genauso wie der neue Laden im Neumarkt: «Dies ist unsere urbanste Filiale in der Ostschweiz», sagt Bürge. Der Ansturm bei der Eröffnung zeige, dass Aldi mit der Expansionsstrategie in die Innenstadt auf dem richtigem Weg sei.

Philipp Bürge, Leiter Verkauf Aldi Suisse Lisa Jenny

Er betont, die höheren Mietkosten im Neumarkt hätten keine Auswirkungen auf Qualität und Preise. Auch das Angebot aus 1600 Artikeln sei identisch zu den Filialen «auf dem Land». Zum Sortiment gehörten grösstenteils Eigenmarken und nur wenige Fremdmarken, wie Rivella, Schützengarten und Maestrani.

Erstmals ein Rollband, aber kein Self-Checkout

Doch ein markantes Novum habe die Filiale. «Um die beiden Verkaufsebenen miteinander zu verbinden, haben wir erstmals in einer Filiale ein Rollband eingebaut.» Für die Warenanlieferung wurden zudem zwei Lifte nötig. Bürge erklärt: «Filialen mit einem Geschoss lassen sich effizient bewirtschaften.» Auch dadurch seien die tiefen Preise bei Aldi möglich. Die gleiche Effizienz auf zwei Verkaufsflächen zu erreichen, sei die grösste Herausforderung für das 14-köpfige Team der neuen Aldi-Filiale.

Neu sei auch ein vergrösserter Packbereich bei den Kassen. «Das war ein Bedürfnis der Kunden.» Nur Stationen, um seinen Einkauf selbst zu scannen, sucht man vergebens. Das Self-Checkout werde erst in Grossbritannien getestet, sagt Bürge. In der Schweiz sei dies aber vorderhand nicht geplant.