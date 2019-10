Neue Fälle von Hautinfektionen: St.Galler Behörden ordnen Untersuchung wegen resistenter Keime im Schulhaus Engelwies an Seit mehreren Monaten treten im Schulhaus Engelwies in St.Gallen wiederholt Hautinfektionen mit teilweise antibiotikaresistenten Keimen bei Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonen auf. Kanton und Stadt haben deswegen eine Reihenuntersuchung der gesamten Schüler- und Lehrerschaft der Schulhäuser Engelwies angeordnet. Tim Naef

Im März hatten sich bereits in der Primar- und Oberstufenschule Engelwies Schüler sowie Lehrer mit einer bakteriellen Hautinfektion infiziert. (Symbolbild: Trix Niederau)

Im vergangenen Jahr behandelte das Ostschweizer Kinderspital St.Gallen mehrere Schülerinnen und Schüler mit Hautinfektionen, vorwiegend wegen eitriger Pusteln. Wie die Staatskanzlei St.Gallen in einer Medienmitteilung schreibt, habe eine genauere Untersuchung der Fälle ergeben, dass es sich beim Erreger um das MRSA-Bakterium handle. Wie es weiter heisst, sei dieses Bakterium gegenüber einigen Antibiotika resistent, was die Behandlung erschwere.

Fachleute hätten seither per Hautabstrich entnommene Bakterien untersucht. Die Resultate belegen nun, dass die einzelnen Krankheitsfälle zusammenhängen würden. «Die Infektion ist in den letzten Monaten denn auch häufig bei Schülerinnen und Schülern beziehungsweise Benutzerinnen und Benutzern der Infrastruktur im Schulhaus Engelwies in St.Gallen aufgetreten», heisst es im Communiqué. Seit Beginn der Beobachtungszeit seien Infektionsfälle bei 25 Schülerinnen und Schülern sowie bei zwei Lehrpersonen festgestellt worden. Um weitere Infektionsfälle zu vermeiden, seien in einem ersten Schritt Massnahmen wie die Händehygiene in den Schulhäusern und Kindergärten Engelwies intensiviert worden.

Neue Infektionen trotz Hygienemassnahmen

«Trotz diesen intensivierten Hygienemassnahmen und der Behandlung bereits erkrankter Personen sind in den letzten Wochen weitere einzelne Fälle von MRSA-Infektionen aufgetreten», so die Staatskanzlei. Eine interdisziplinäre Fachgruppe mit dem Stadtschulärztlichen Dienst St.Gallen habe unter der Leitung der Kantonsärztin deshalb entschieden, weitere Massnahmen einzuleiten.

Reihenuntersuchung angeordnet

Der stadtschulärztliche Dienst St.Gallen führt vom 25. bis 27. November 2019 eine Reihenuntersuchung aller Schülerinnen und Schüler sowie aller Lehrpersonen des Schulhauses Engelwies durch. Damit wolle der stadtschulärztliche Dienst alle Personen mit einer akuten Infektion identifizieren und die Suche nach dem Übertragungsort vertiefen.

Bei der Reihenuntersuchung begutachten die Ärztinnen und Ärzte die Haut der Personen, nehmen Abstriche aus Infektionsherden und von der Haut und führen eine Befragung nach möglichen Übertragungsorten durch. «Bei einer Bestätigung der Infektion werden die Betroffenen im Spital mit Antibiotika behandelt und von den Keimen befreit», sagt Danuta Reinholz, Kantonsärztin von St.Gallen. Eine weitere Ausbreitung der Infektion würde somit verhindert.