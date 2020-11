Gastronomie Neue Brasserie in der St.Galler Lokremise eröffnet im Januar mit Austern und Champagner – ein Starkünstler gestaltet die Bar In der Lokremise wird ab Januar einiges neu: Drei Gastro-Profis bringen französisches Flair ins Baudenkmal. Beim Eingang will man die Gäste künftig an einer Kunst-Bar empfangen. Allerdings gab es im Zuge des Pächterwechsels auch einen Konflikt. Melissa Müller 27.11.2020, 17.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die neuen Pächter des Restaurants in der Lokremise von links: Marcel Walker, Geschäftsführer Mehmet Daku und Samuel Vörös.

Bild: Michel Canonica

Ein Wort fällt immer wieder, wenn Marcel Walker über die Brasserie in der Lokremise spricht, die in zwei Monaten eröffnet wird: sinnlich. «Hier entsteht ein sinnlicher Ort für tout Saint-Gall», schwärmt der Gastrounternehmer und freut sich bereits auf die Eröffnung mit Austern und Champagner am 28. Januar. Coronabedingt werde es einen leisen Startschuss geben.

Die drei Gastronomen Mehmet Daku, Samuel Vörös und Marcel Walker lösen die PSG – Peter Schildknecht Gastronomie in der Lokremise ab. Ihre Brasserie Lok wird sich in drei Teile gliedern: Bar, Salon und Bistro. Für den Salon wird ein erhöhter Parkettboden eingebaut. «Wir wollen mehr Behaglichkeit in die Lok bringen», sagt Walker angesichts des heute etwas karg wirkenden Restaurants.

Bestehende Möbel übernehmen

Die dominierende Farbe werde ein warmes Tannengrün sein, welches bereits jetzt vorherrscht. «Wir wollen nicht alles umkrempeln und mit Bulldozern einfahren, sondern Bestehendes übernehmen und sensibel optimieren», sagt Walker. Das Mobiliar werde teils übernommen. Etwa die dunkelgrünen Sessel auf Rollen, die man auf Schienen verschieben kann - eine Hommage an die Zeiten, als in der Lokremise tatsächlich noch Lokomotiven zur Revision parkiert wurden.

Ein grosser Teil des Mobiliars wie auch die Lampen werden übernommen. Ob auch die grossen silbernen Kerzenständer bleiben sollen, darüber diskutieren die neuen Betreiber noch. Bild: Michel Canonica

Der Umbau beginnt am 4. Januar, nach Beendigung der Pacht mit Peter Schildknecht. Er betreibt das Lokal noch bis am 23. Dezember. Die Arbeiten für die Umgestaltung laufen laut Architektin Jeannette Geissmann bereits in den Werkstätten der beauftragten Handwerker.

Interne Dokumente weitergegeben

Der gastronomische Wechsel verläuft jedoch nicht ohne Nebengeräusche. Das Kulturmagazin «Saiten» hat bereits publik gemacht, dass es im Stiftungsrat der Lokremise Unstimmigkeiten gab. Denn die neue Bar wird direkt neben dem Haupteingang gebaut. «Die einen wollten verhindern, dass in Zukunft der Eindruck entsteht, man betrete ein Restaurant und nicht ein offenes Kulturlokal mit seinen vier verschiedenen Angeboten von Kunstausstellungen, Kino, Theater und Restaurant», schreibt «Saiten».

Marcel Walker bedauert den Bericht in «Saiten». «Über verschlungene Wege sind Inhalte an die Öffentlichkeit gelangt, die nicht aus dem Kreis des Stiftungsrates heraus hätten gelangen dürfen.» Natürlich gebe es verschiedene Interessen und Befürchtungen. Das Kinok habe Bedenken artikuliert wegen der Nähe der neuen Bar und des potenziellen Lärms. «Sollten sich diese bewahrheiten, sind bauphysikalische Massnahmen möglich», sagt Walker. Sandra Meier vom Kinok will sich nicht dazu äussern und verweist an Mirjam Hadorn. Die Geschäftsführerin der Lokremise sagt:

«Bei Veränderungen beziehen wir jeweils alle vier Parteien der Lokremise mit ein.»

Mirjam Hadorn, Geschäftsführerin der Stiftung Lokremise St.Gallen. Bild: Beat Belser

Im Zuge des Pächterwechsels wolle man die Chance packen, einen einladenden Empfangsbereich zu schaffen. Dies sei bei der Eröffnung vor zehn Jahren verpasst worden. Die Folge: Viele Gäste fühlten sich nach dem Betreten der Lokremise etwas verloren im grossen Raum. «Das wollen wir besser machen: mit einer Kombination aus Bar und Empfang», sagt Hadorn.

Bar und Kunst sollen ineinanderfliessen: Es wird eine John-Armleder-Bar geben mit einem Kunstwerk mit Licht, das der Künstler neu und exklusiv für die Lokremise kreiert. Hadorn sagt:

«Wir werden über viele Jahre hinaus einen einzigartigen Hingucker haben.»

Der Künstler John Armleder hat bereits 2010 in der Kunstzone der Lokremise ausgestellt. Bild: Urs Bucher (11. September 2010)

Der Genfer Künstler hat bereits die 40 Halbkugeln über der langen Wand zur Restaurantküche in der Lokremise geschaffen. Dass er bald mit einem zweiten Werk präsent sein wird, ist Roland Wäspe geschuldet, dem Direktor des Kunstmuseums St.Gallen. Über weitere Details zum Kunstwerk schweigen die neuen Betreiber ebenso wie über die Kosten der Neugestaltung.

Von luxuriös bis ländlich

Nicht nur die Liebhaber von Champagner, auch Gäste mit bescheidenem Budget sollen willkommen sein und einfach einen Kaffee trinken können. «Wir wollen mit unserem französischen Konzept alle abholen und eine weite Bandbreite an Speisen anbieten, von luxuriös bis ländlich, von karnivor bis vegetarisch», sagt Walker. Es werde Mittagessen geben, typisch Französisches wie Quiche Lorraine und Coq au Vin.

Es gebe noch wenig Frankophiles in St.Gallen, ergänzt der neue Geschäftsführer Mehmet Daku. Der 28-Jährige ist das Gesicht der neuen Brasserie.

Der Herisauer Geschäftsführer Mehmet Daku vor dem Kunstwerk von John Armleder. Bild: Michel Canonica

«Er hat das Restaurant Lagerhaus sechs Jahre lang sorgenfrei geführt», lobt Walker. Zudem sei Daku ein Improvisationstalent, ein guter Geschäftsmann und ausgezeichneter Gastgeber. Als jüngstes Kind einer kosovarischen Grossfamilie, die 1999 aus dem Krieg in die Schweiz floh, sei er zudem geübt darin, Lösungen zu finden, die für alle stimmig sind. «Wegen Corona werden wir nicht wie ursprünglich geplant mit 20, sondern mit acht bis zwölf Mitarbeitenden starten», sagt Daku, der im Januar zudem erstmals Vater wird.

Inspiriert von der Brasserie Bodu in Luzern

Aushängeschild des Lokals wird ein stattlicher Weinschrank sein. Der dritte im Bunde, Samuel Vörös, sorgt dafür, dass die Weinkarte gut bestückt ist mit französischen Weinen. Er hat darin Erfahrung, führt er doch bereits erfolgreich die Brasserie Bodu in Luzern mit 13 «Gault-Millau»-Punkten. Laut «Luzerner Zeitung» ist Vörös Teilhaber bei 25 Betriebsgesellschaften für die Hotellerie und Gastronomie in der Schweiz und im Ausland. In den Betrieben sind insgesamt rund 600 Mitarbeiter beschäftigt.