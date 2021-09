Neue Bibliothek vor erster Hürde im St.Galler Stadtparlament

Neue Bibliothek Kosten, Zugänglichkeit, Luxusprojekt: Warum das St.Galler Stadtparlament über den Neubau der Bibliothek streiten wird Seit vielen Jahren wird davon gesprochen, jetzt wird es konkret: die neue Bibliothek, das gemeinsame Projekt von Kanton und Stadt. Doch nun steht eine erste Hürde an. Das Stadtparlament muss einen Projektierungskredit genehmigen. Julia Nehmiz und Christina Weder Jetzt kommentieren 07.09.2021, 05.00 Uhr

Gross, gläsern, vieleckig: Seit Ende Juni ist klar, wie die neue Bibliothek von Stadt und Kanton im Uniongebäude und auf dem Blumenmarkt aussehen soll. Die Jury hat das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs präsentiert. Sie hat sich für das Projekt Doppeldecker des Berliner Architekturbüros von Volker Staab entschieden.

Nun muss das Projekt eine erste Hürde nehmen: In zwei Wochen wird das Stadtparlament über den Projektierungskredit befinden. Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Projektierung auf 3,576 Millionen Franken. Davon trägt der Kanton zwei Drittel. Die Stadt muss für ein weiteres Drittel aufkommen. Ihr Anteil beträgt folglich 1,19 Millionen Franken. Da dieser Betrag die Finanzkompetenz des Stadtrats übersteigt (300'000 Franken für eine einmalige Investitionsausgabe), liegt der Ball nun beim Stadtparlament.

Stadtrat Markus Buschor. Bild: Tobias Garcia

Der städtische Baudirektor Markus Buschor sieht der Debatte im Parlament zuversichtlich entgegen. Er geht von einem Ja zum Projektierungskredit aus, erwartet aber kritische Voten. Und zwar dieselben, die unmittelbar nach Bekanntgabe des Siegerprojekts des Architekturwettbewerbs geäussert wurden. SVP und Jungfreisinnige hatten postwendend von einem «überflüssigen Neubau» gesprochen und Kosten, Standort und Nutzen kritisiert.

Buschor dagegen spricht von einem tollen Projekt, das sowohl städtebaulich als auch architektonisch überzeuge. Sein wichtigstes Pro-Argument: Man diskutiere nun schon seit Jahren, wie man die Innenstadt attraktiver machen und beleben könne. Der Baudirektor ist überzeugt, dass sich mit dem Bibliotheksneubau die einmalige Chance bietet, an zentraler Lage eine öffentliche Nutzung zu schaffen, die viel Publikum anzieht. Zum Vergleich: Schon heute zählen das Bibliotheksprovisorium in der Hauptpost und die Stadtbibliothek Katharinen zusammen täglich 1000 Besucherinnen und Besucher.

Die Bibliothek sei nicht nur für die Volksschule gedacht, sagt Buschor. Er versteht sie als Ort für lebenslanges Lernen, von dem sämtliche Schichten und Generationen profitieren können. Die Öffnungszeiten sollen laut Buschor erweitert werden, sodass man die Bibliothek möglichst auch am Sonntag besuchen kann. Mit Innenhof, Café und Dachterrasse soll mitten in der Stadt ein neuer Begegnungsort geschaffen werden, an dem man sich austauscht und trifft.

Doch bis es so weit ist, ist es noch ein langer Weg. Für Politikerinnen und Politiker der Stadtparteien sind noch viele Fragen offen.

So geht es weiter auf dem Weg zur neuen Bibliothek Am 21. September wird das Stadtparlament über den Verpflichtungskredit in der Höhe von 1,19 Millionen Franken für die neue Bibliothek St.Gallen befinden. Was passiert bei einem Ja? Baudirektor Markus Buschor rechnet sich gute Chancen für ein Ja aus. Stimmt die Mehrheit der Ratsmitglieder dem Projektierungskredit zu, ist der Weg frei für die Ausarbeitung des Bauprojekts. Denn im Gegensatz zur Stadt verfügt die Kantonsregierung bereits über die erforderlichen Projektierungskredite. Aufgrund höherer Finanzkompetenzen muss sie ihren Anteil nicht noch zuerst vom Rat absegnen lassen. Mit der Ausarbeitung des Vorprojekts soll das Berliner Architekturbüro Staab Architekten, das den Architekturwettbewerb gewonnen hat, beauftragt werden. Gleichzeitig wird bis Ende 2022 ein Kostenvoranschlag erstellt und ein Sondernutzungsplan erarbeitet. Diesen braucht es, weil der Bibliotheksneubau die Höhe von 20 Metern übersteigt. 2023 soll die Gesamtvorlage dem Kantons- und Stadtparlament vorgelegt werden. Ein Jahr später wird das städtische und kantonale Stimmvolk über den Baukredit befinden. Läuft alles rund und gehen keine Einsprachen ein, könnte 2025/26 mit dem Bau der neuen Bibliothek begonnen und 2029 die Eröffnung gefeiert werden. Das Bibliotheksprovisorium in der Hauptpost wäre damit Geschichte. Was geschieht bei einem Nein? Die Frage ist für Markus Buschor nicht einfach zu beantworten. Er habe keinen Plan B in der Tasche, sagt er: «In diesem Fall wäre das Projekt gescheitert, und wir müssten nochmal über die Bücher.» Ein Nein hätte aber noch andere Auswirkungen. Seit 2014 ist im kantonalen Bibliotheksgesetz verankert, dass Kanton und Stadt an einem zentralen Standort gemeinsam eine Bibliothek errichten und führen müssen. Buschor sagt: «Diesem gesetzlichen Auftrag könnten wir bei einem Nein nicht nachkommen.» (cw)

«Die neue Bibliothek könnte ein Gewinn sein für die Stadt»

Felix Keller, Fraktionspräsident FDP Stadt St.Gallen. Bild: PD

Felix Keller, Fraktionspräsident FDP, sagt:

«St.Gallen ist eine Buchstadt und soll dies auch bleiben.»

Durch die Zusammenlegung der Bibliotheken im geplanten Neubau könne das sogar noch gestärkt werden. Die neue Bibliothek im Zentrum könne ein Gewinn sein für die Stadt, sie trage zur Belebung des Platzes bei – nur Büros könnten einen Platz nicht beleben. Und: Sie stärke die Stadt als Zentrum der Ostschweiz, sagt Keller. Zudem sei das Siegerprojekt städtebaulich ein gelungener Entwurf.

In der Fraktion habe man noch keine vertiefte Diskussion geführt, klar werde es auch kritische Stimmen geben. Denn die geschätzten Baukosten seien mit 137 Millionen Franken sehr hoch. Der Anteil der Stadt St.Gallen, 46 Millionen Franken, sei ein ziemlicher Brocken – gerade auch im Hinblick auf andere Bauprojekte wie das Hallenbad Blumenwies, das Busdepot/Werkhof Technische Betriebe oder die Sanierung mehrerer Schulhäuser.

Trotzdem: Für Keller überwiegen die Chancen, die der Neubau der neuen Bibliothek mit sich bringt – das würde auch die Mehrheit seiner Fraktion so sehen. Wenn das Stadtparlament über den Projektierungskredit entscheidet, erwartet er eine engagierte Debatte. Aber er glaubt nicht, dass das Parlament die Vorlage ablehnen wird.

«Es gibt bislang keine Möglichkeit zur Mitwirkung»

Jenny Heeb, Co-Präsidentin SP Stadt St.Gallen. Bild: PD



Es sei erfreulich, dass Kanton und Stadt gemeinsam das Projekt der neuen Bibliothek angehen, sagt Jenny Heeb, Co-Präsidentin SP Stadt St.Gallen. Auch das Siegerprojekt und der Standort der neuen Bibliothek überzeugen, mitten in der Stadt, am Marktplatz, gut erreichbar mit öffentlichem Verkehr. Es sei «ein absolut wichtiges Projekt», sagt Heeb. Die Zusammenlegung der verschiedenen über die Stadt verteilten Bibliotheken sei sinnvoll. Sie gehe davon aus, dass der Projektierungskredit angenommen werde, sagt Heeb.

Doch es gebe für die SP einige Punkte, die man genauer anschauen müsse, so Heeb. Einer davon: Der Raum müsse öffentlich bleiben. Am Blumenmarkt wurden Parkplätze aufgehoben, dort wird nun die neue Bibliothek zu stehen kommen. Heeb sagt:

«Es wäre fatal, wenn die mühsam dem Auto abgetrotzten Räume jetzt nicht mehr zugänglich wären.»

Das Parterre der neuen Bibliothek müsse niederschwellig öffentlich zugänglich bleiben, diese Frage sei noch nicht geklärt. Zudem brauche es dort Plätze ohne Konsumzwang sowie Freiräume.

Was ihr grundsätzlich beim Projekt fehle: Partizipation. «Es gibt bislang keine Möglichkeit zur Mitwirkung», sagt Heeb. Es sei jetzt das erste Mal, dass das Stadtparlament informiert werde und mitreden könne. Die Bevölkerung hingegen sei bisher aussen vor geblieben.

«Das ist ein reines Luxusprojekt»

Donat Kuratli, Präsident SVP Stadt St.Gallen. Bild: PD

Noch hat die Fraktion nicht darüber beraten, doch Donat Kuratli, Präsident SVP Stadt St.Gallen, weiss: «Mehrheitlich ist die Meinung gemacht.» Und zwar kritisch bis ablehnend. «Weil wir es finanziell schlicht und einfach nicht vermögen.» Es sei ein reines Luxusprojekt. Die SVP wolle eine Kosten-Nutzen-Rechnung sehen. Klar sei es sinnvoll, die auf mehrere Standorte verteilten Bibliotheken zusammenzulegen. Doch die Investitionskosten seien enorm.

«Für 137 Millionen Franken muss man gut überlegen, ob sich das lohnt.»

Zudem: Was geschehe mit den frei werdenden Liegenschaften wie Hauptpost oder Katharinen? Würden diese weiterhin vermietet? Wie sollen sie genutzt werden? «Das ist für uns matchentscheidend», sagt Kuratli. «Denn die Investition ist zu teuer.»

Und noch eine Frage stelle sich für die SVP: Wie finden die Zusammenlegungen der Bibliotheken statt? Wie werden die neuen Strukturen beschaffen sein? Werden vielleicht Stellen beim Personal gestrichen?

Um die SVP zu einem Ja zu bringen, müsste genau dargelegt werden, wie viel mit dem Projekt jährlich eingespart werden könnte, um die enormen Investitionskosten wieder hereinzuholen, sagt Kuratli. Doch da habe er seine Zweifel.

