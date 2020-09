Neue Ausstellung in der Rathaus Galerie Goldach zeigt buntes Paris «Paris mon Amour» heisst die Ausstellung der Goldacher Künstlerin Alexandra Oestvold. Am Mittwoch ist im Rathaus Vernissage. Jolanda Riedener 21.09.2020, 11.37 Uhr

Die Goldacherin Alexandra Oestvold zeigt ihre Werke im Goldacher Rathaus. Bild: PD

Am kommenden Mittwoch findet die Vernissage zur 84. Ausstellung in der Rathaus Galerie statt. Beginn ist um 19.30 Uhr beim Werkhof. Alexandra Oestvold zeigt ihre neusten Werke bis am 14. Januar 2021 während den Bürozeiten im Rathaus Goldach.