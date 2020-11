Neue Ausstellung in der Bodengalerie Goldach: Die Natur als Vorbild genommen In der Bodengalerie in Goldach stehen aktuell die Kunstwerke von Daniel Leiser zur Schau. Inspiration findet der Horner in den Formen der Natur und den Hinterlassenschaften alter Kulturen. Siri Würzer 09.11.2020, 05.00 Uhr

Bei diesem Wandschild wurde Daniel Leiser von den indigenen Völkern Papua Neuguineas inspiriert. Bild: Siri Würzer (3. November 2020)

Schmale und hohe Holzskulpturen, die so gewunden sind, dass sie an die Morphologie eines Knochens erinnern. Bemalte Wandschilder, die von Masken indigener Völker Papua Neuguineas inspiriert sind. Zahlreiche Variationen der Kugelform, bei denen natürliche Formen mit Elementen der modernen Mechanik verschmelzen. Dazwischen verteilt hängen kleine und grosse Dot-Painting-Bilder (Punktmalerei), die an die traditionelle Kunst der australischen Ureinwohner, die Aborigines, erinnern.

Noch bis Ende Jahr läuft die Ausstellung mit den Werken von Daniel Leiser in der Bodengalerie in Goldach. Die Scheuermann AG stellt jeweils die Werke einer Künstlerin oder eines Künstlers als Ergänzung in ihrem Schauraum für Parkettböden aus.

Daniel Leiser, Künstler Bild: Siri Würzer (3. November 2020)

Für Leiser, der seine Kunst als Hobby ausübt, ist es seine erste Ausstellung in diesem Rahmen. Er selbst freut sich, mit der Bodengalerie einen so passenden Ausstellungsort gefunden zu haben. Der 52-jährige Horner machte als Jugendlicher eine Schreinerlehre und besuchte den gestalterischen Vorkurs. Heute arbeitet er als Sozialpädagoge und leitet unter anderem eine Holzwerkstatt, in der Didgeridoos hergestellt werden.

Er findet, dass seine Werke hier am richtigen Platz sind, da die Materialien nahe beieinander liegen und der galerieähnliche Raum eine schöne Präsentation seiner Skulpturen und Bilder erlaube.

Eine lebenslange Passion

Bereits als Kind war Daniel Leiser fasziniert von den Ausdrucksformen der Natur und deren «evolutionistischer Perfektion», wie er erzählt. Seine Begeisterung für Objekte wie Nüsse, Zweige, Knochen und Schneckenhäuser, die er auf seinen Streifzügen durch die Natur entdeckte, begann schon früh. Er sagt:

«Die Abbildung und Ausdifferenzierung der Formensprache der Natur, wie etwa Wachstums- und Erosionsstrukturen, faszinieren mich.»

Ebenso interessiert er sich seit jeher für archäologische Artefakte als Überbleibsel vergangener und indigener Kulturen. So entdeckte Leiser vor einigen Jahren auch das Dot-Painting, die traditionelle Maltechnik der Aborigines. Diese Bilder sind in der Bodengalerie ebenfalls zu sehen.

Informationen zu den Öffnungszeiten finden sie hier.