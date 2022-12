Stadtentwickler von Gossau ist der Appenzeller Christof Huber

Neubesetzung «Einem identitätsstiftenden Ortsbild beitragen»: Ein Appenzeller ist Stadtentwickler in Gossau Christof Huber aus Waldstatt ist seit Mitte August Stadtentwickler von Gossau. Die Stadt habe Qualität und grosses Entwicklungspotenzial. Rita Bolt Jetzt kommentieren 14.12.2022, 05.00 Uhr

Christof Huber ist jetzt Stadtentwickler, vorher hat er beim St.Galler Verwaltungsgericht gearbeitet. Bild: Andrea Tina Stalder

«Gossau hat mich überrascht», sagt Stadtentwickler Christof Huber. Der gebürtige Appenzeller hat Gossau jeweils nur durchquert, um auf die Autobahn zu gelangen. Mehr nicht. Seit einigen Wochen nimmt Huber Gossau anders wahr, schaut genau hin. Er sagt:

«Gossau hat Qualität.»

Huber nennt beispielsweise das vielfältige Gewerbe, die zahlreichen Läden und die schönen Häuser im Dorfzentrum.

In seinem Büro im Rathaus ist eine grosse längliche Karte von Gossau aufgestellt; farbig markiert sind viele Orte im Zentrum und auch am Rande der Metropole im Fürstenland. «Der Siedlungsraum von Gossau kann nicht mehr wachsen», sagt der Stadtentwickler, aber in Bezug auf die Bevölkerungszahl und die Arbeitsplätze schon. «Unser Ziel ist nicht, zweit- oder drittgrösste Stadt im Kanton St.Gallen zu werden. Das Wachstum muss einhergehen mit guter Siedlungsqualität.»

Er habe das Gossauer Gemeindegebiet schon etwas kennen gelernt. Gossau habe viel Potenzial und viele Räume, die entwickelt werden könnten.

«Gossau hat sich aus einem Strassendorf hin zu einem städtischen Raum entwickelt. Aber auch dies hat durchaus Reize.»

Ein vorrangiges Ziel sei, das Zentrum noch mehr zu beleben, mit Wohnen, Gewerbe und Freiräumen. Das Stadtentwicklungskonzept 2016 bilde die Grundlage dafür, zeige die angestrebte Entwicklung der Stadt Gossau bis 2035 auf. Das Stadtentwicklungskonzept ist ein strategisches Instrument zur Steuerung der räumlichen Entwicklung.

Vorher arbeitete Huber beim Verwaltungsgericht

Huber ist kein Neuling in der Raumplanung. Er hat von 2005 bis 2007 den Master of Advanced Studies in Raumplanung an der ETH in Zürich absolviert. Er hat als Departementssekretär und Leiter des Amts für Raumentwicklung beim Bau- und Umweltdepartement Appenzell und als Raumplaner beim Departement Bau und Volkswirtschaft Appenzell Ausserrhoden gearbeitet. Huber hat zudem einen juristischen Abschluss der Universität in Bern und war in Rechtsdiensten verschiedener öffentlicher Verwaltungen tätig. Er hat sogar einen Abstecher als juristischer Berater in den Kanton Aargau gemacht; ist aber nach eineinhalb Jahren wieder in die Ostschweiz zurückgekehrt.

Zuletzt arbeitete Huber als Gerichtsschreiber am Verwaltungsgericht St.Gallen. «Ich habe in den vergangenen Jahren immer zwischen juristischen und raumplanerischen Jobs hin und her gewechselt», sagt der 54-Jährige mit einem Lächeln. Beide Tätigkeiten hätten ihren Reiz, aber gerade als Gerichtsschreiber habe der Aussenkontakt weitgehend gefehlt. «Mir hat der Austausch gefehlt, deshalb habe ich mich auf die Stelle als Leiter Stadtentwicklung beworben.» Es hat geklappt.

Grossprojekt Ortsplanungsrevision

Im August 2022 hat René Häfeli die Leitung der Gossauer Stadtentwicklung an Christof Huber übergeben. Häfeli arbeitet derzeit noch in einem 20-Prozent-Pensum als Gossauer Vertreter im Areal St.Gallen West-Gossau Ost (ASGO) mit. Hubers derzeitiges Grossprojekt ist die laufende Gossauer Ortsplanungsrevision. Teil der Ortsplanung sei auch der Richtplan, der aufzeigt, wo zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden könnte oder wo eine gewerbliche Nutzung möglich wäre.

Bestandteil ist auch die Schutzverordnung, die nach 40 Jahren aktualisiert wird. Huber sagt:

«Gossau hat vor allem im Zentrum sehr schöne Häuser, die zu einem erhaltenswerten und identitätsstiftenden Ortsbild beitragen.»

Zur Ortplanrevision gehöre auch der Zonenplan, auf dem aufgezeigt wird, wo wie gebaut werden kann.

Blick aus der Luft auf das Zentrum von Gossau. Bild: Reto Martin

Huber ist immer wieder auf Entdeckungstouren durch Gossaus Strassen – auch durch Nebenstrassen oder Hinterhöfe. Einen Überblick verschafft sich der Stadtentwickler von oben: vom Schloss Oberberg oder vom Haldenbüelschulhaus aus. Ein wichtiger Aspekt für die Richtplanung ist für Huber die Innenentwicklung Gossaus. Es soll nicht nur verdichtet gebaut, sondern es sollen auch Innenräume und Freiräume geschaffen werden. Ein Beispiel sei die Neugestaltung der Bahnhofstrasse, Entwicklungspotenzial habe aber auch die Poststrasse.

Als Beispiel für einen spannenden und gelungenen «Raum» nennt Huber den Bibelgarten bei der Andreaskirche. Auch in Bezug auf die Mobilität sind Projekte am Start. «Der Verkehr ist seit Jahren ein ständiges Thema», sagt Huber. Ein neueres Projekt sei allerdings die geplante Velostrasse Halden-/Lerchenstrasse.

Waldstatt bleibt Wohnort

Christof Huber lebt in Waldstatt, ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern im Alter von sechs und neun Jahren. Er sei politisch nicht aktiv und kein Vereinsmensch. In seiner Freizeit male und laufe er gerne, soweit es ihm seine Zeit erlaube. Er wird sein Leben weiterhin in Waldstatt führen, auch wenn er das Team der Stadtentwicklung von Gossau leitet. «Das geht bestens. Ich sehe Gossau aus raumplanerischer Sicht», sagt Huber. Er bezeichnet sich als Familienmensch, sei aber gerne mit anderen Menschen im Austausch. Als Stadtentwickler ist er mit vielen Grundeigentümern in Kontakt, um ihre oder die Räume der Stadt zu entwickeln.

