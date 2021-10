Neubeginn «Ich bereue die Zeit im Amt nicht»: So geht es Thals ehemaligen Gemeindepräsidenten Felix Wüst nach seinem Rücktritt Seit dem 1. Oktober ist Felix Wüst nicht mehr Thals Gemeindepräsident. Der 57-Jährige trat vorzeitig zurück, nachdem es zu Differenzen innerhalb des Gemeinderats kam. Über seine Zeit als Gemeindeoberhaupt will Wüst nicht mehr allzu viele Worte verlieren. Statt auf die Vergangenheit konzentriert er sich nun auf die Zukunft. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 31.10.2021, 19.00 Uhr

Ist seit Oktober nicht mehr Thals Gemeindepräsident: Felix Wüst. Tobias Garcia (29. Oktober 2021)

«Blendend.» So beschreibt Felix Wüst seine aktuelle Gefühlslage. Der 57-Jährige sitzt entspannt in einem Park in St.Gallen, die Sonne strahlt ihm ins Gesicht. «Wortwörtlich blendend.» Er sei vor kurzem aus den Ferien zurückgekehrt. Wo er war, will er nicht sagen. Wo er aber bis zum 30. September war, das ist bekannt. Felix Wüst war bis Ende September Thals Gemeindepräsident. Knapp zwei Jahre übte er das Amt aus. Im Februar dieses Jahres teilte der FDPler dann seinen vorzeitigen Rücktritt mit.

«Seit Herbst 2020 ist meine Arbeit als Gemeindepräsident nicht einfacher geworden», schrieb Wüst damals in einer Medienmitteilung. Zwar habe er auf die grosse Unterstützung und Loyalität der Verwaltung zählen können. Doch die Zusammenarbeit im Gemeinderat sei zunehmend schwieriger geworden. Wüst verwies zudem auf ein anonymes Schreiben, das damals herumging. In diesem hiess es, dass Wüst keine Führungsqualitäten habe, die Abläufe noch nicht kenne und Angst vor der Bürgerversammlung habe.

Der sechsköpfige Gemeinderat bestätigte daraufhin in einer gemeinsamen Erklärung die von Wüst angesprochenen Differenzen. Diese hätten sich ergeben, da die Meinungen zwischen dem Gemeindepräsidenten und den Ratsmitgliedern deutlich auseinandergingen, was die Amtsausführung betreffe.

Von einem Teil im Rathaus verabschiedet

Über seine Zeit im Rathaus will Felix Wüst heute nicht mehr gross reden. «Das ist Vergangenheit», antwortet der Thaler auf mehrere Fragen. Wie die letzten Wochen im Amt gewesen seien, dazu wolle er nicht in die Tiefe gehen. Und verweist auch auf das Amtsgeheimnis. Wurde er verabschiedet im Rathaus? «Von einem Teil.»

Bereuen tue er seine Zeit als Gemeindepräsident überhaupt nicht, sagt Wüst. «Das Gemeindepräsidium war eine spannende Geschichte und eine gute Erfahrung. Eine, die mir ebenfalls weiterhilft im Leben.» Der Gemeinderat habe während seiner Amtszeit vieles gut gemacht. Konkreter wird er nicht. Das sei alles vergangen. «Das ist Geschichte. Ich blicke nun in die Zukunft», sagt Wüst.

«Für mich stehen nun alle Zeichen auf Neubeginn. Im Leben geht es immer ums Weiterkommen.»

Daten verschiedenen Unternehmen sichern und schützen

Mit dem Neubeginn meint er seinen neuen Job. Bevor der Wirtschaftsinformatiker im Januar 2020 das Thaler Gemeindepräsidium angetreten hatte, führte er das auf IT spezialisierte Beratungsunternehmen Nowis in Staad. Dieses übergab er nach seiner Wahl seiner Geschäftspartnerin. Er werde dort nun wieder einsteigen, sagt Wüst. Zudem hat er gemeinsam mit zwei Partnern kürzlich eine neue Firma gegründet. Diese spezialisiert sich auf IT- und Cybersecurity. Wüst sagt:

«Eine neue Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. Ich bin sehr motiviert.»

Das Unternehmen, dessen Namen Wüst noch nicht bekanntgeben kann, biete national wie international verschiedene Dienstleistungen und Beratungen an. Ziel sei es unter anderem, Schwachstellen bei den Kundenfirmen zu finden und Sicherheitslücken zu schliessen. Man biete zudem ein Rechenzentrum an, in welchem die Kunden ihre Daten bei höchster Sicherheitsstufe speichern oder lagern können.

«Ich freue mich auf die neue Herausforderung»: Felix Wüst blickt zuversichtlich in die Zukunft. Tobias Garcia (29. Oktober 2021)

Das Thema Cybersecurity werde von vielen Firmen leider immer noch stiefmütterlich behandelt, sagt Wüst. «Dabei kann ein Hackerangriff den Tod für ein Unternehmen bedeuten. Dies haben wir inzwischen mehrfach erfahren.» Gerade während Corona seien zahlreiche Firmen weltweit gehackt worden. Man wolle die Unternehmen sensibilisieren und bewirken, dass sie sich ausreichend um die Sicherheit ihrer Daten kümmern.

«Und zwar vorgängig und nicht erst, wenn es zu spät ist. Wir wollen den Firmen helfen, denn für Cyberkriminalität und den Verlust von Daten gibt es keine Versicherung.»

Die Idee für ein solches Unternehmen habe er schon vor 20 Jahren gehabt, «als sich noch niemand über Cybersicherheit Gedanken gemacht hat». Nun könne er dieses Projekt umsetzen.

Mehr Zeit fürs Wandern

Er habe gleich nach seiner Rücktrittsankündigung überlegt, wie es für ihn beruflich weitergehen soll, sagt Wüst. «Es war klar, dass ich zurück in die IT-Branche gehe. Ich komme aus diesem Business.» Nun freue er sich darauf, das Unternehmen weiter aufzubauen und sich voller Elan dahinter zu machen.

Mit dem neuen Beruf habe er nun auch wieder mehr Zeit fürs Privatleben, das er wieder mehr geniessen könne, sagt Wüst, der ein passionierter Wanderer ist. «In meiner Freizeit bin ich in den Bergen anzutreffen. Hochtouren sind für mich ein super Ausgleich.»

Er wählt den FDPler als seinen Nachfolger

Seit Felix Wüst sein Büro im Rathaus geräumt hat, gibt es eine Vakanz im Thaler Gemeindepräsidium. Der Chefsessel ist noch leer, nachdem im ersten Wahlgang für die Ersatzwahl im September niemand das absolute Mehr erreicht hatte. Wer Wüsts Nachfolge antreten wird, entscheidet sich am 28. November.

Zur Wahl stellen sich Mathias Gehring (SVP) und Simon Diezi (FDP). Selbstverständlich verfolge er den Thaler Wahlkampf, sagt Felix Wüst. «Es interessiert mich sowohl als ehemaliger Gemeindepräsident als auch als Einwohner von Thal, wer gewinnen wird.» Wen wird er wählen? «Ein FDPler wählt einen FDPler.» Aber wie es auch immer komme: Er freue sich für seinen Nachfolger, der das Amt übernehmen könne.

