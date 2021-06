St.Galler Baudirektor verteidigt den Bibliotheksneubau

Das Projekt der Bibliothek in der «Union» und auf dem Blumenmarkt hat vor dem Baubeginn einige politische Kämpfe zu überstehen. Ein erstes Stimmungsbild wird die Diskussion des St.Galler Stadtparlaments über den städtischen Anteil am Projektierungskredit sein; es ist zuständig, weil der Betrag die Finanzkompetenz des Stadtrates überschreitet. Der Entscheid soll 2021 fallen. Die Chancen sind gut, dass die Parlamentsmehrheit Ja sagt.

Danach kann das Bauprojekt erarbeitet werden. 2023 soll die Gesamtvorlage dem Kantonsrat und der städtische Kostenanteil dem Stadtparlament unterbreitet werden. 2024 hat das kantonale und das städtische Stimmvolk das Wort: Im Kanton ist über das Gesamtprojekt, in der Stadt über deren Anteil an den Kosten zu entscheiden. Angedacht ist, dass die beiden Abstimmungen am gleichen Sonntag stattfinden sollen.

Wird Überzeugungsarbeit geleistet, hat das Projekt auf städtischer Ebene gute Chancen, angenommen zu werden.

Unsicherer scheint die Sache im Kantonsrat. Um ihn und das kantonale Stimmvolk vom Projekt zu überzeugen, wird es einige Anstrengungen brauchen. Wobei die Chancen für ein Ja intakt sind – analog zu Kulturvorlagen wie damals der Lokremise oder kürzlich der Sanierung des Theaters St.Gallen. (vre)