Neubauprojekte St.Gallen: Wohnungen gefragt trotz hoher Preise

Neubau Teuer und trotzdem gefragt: Die Neubauprojekte Haldenhof und Kallio in der St.Galler Innenstadt finden trotz hoher Preise Mieter und Eigentümerinnen Die Lage: Zentral. Die Preise: Exklusiv. Trotz hoher Miet- oder Kaufkosten sind die Wohnungen zweier Neubauprojekte in der St.Galler Innenstadt gefragt. Die letzten fünf der 57 Wohnungen im Haldenhof sind noch zu vermieten. Und direkt dahinter an der Felsenstrasse sind nur noch zwei der neuen 29 Eigentumswohnungen frei. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.00 Uhr

In der Überbauung Haldenhof (links) sind schon fast alle der 57 Wohnungen vermietet. Die Überbauung Kallio an der Felsenstrasse (rechts) ist noch im Entstehen. Bild: Ralph Ribi (14. Februar 2022)

Noch stehen Bauzäune am Rand des Areals. Ein Bagger parkiert im Innenhof. Doch in den vier mächtigen, grauen Mehrfamilienhäusern brennt Licht. Im Juni vergangenen Jahres zogen die ersten Mieterinnen und Mieter in die Neuüberbauung Haldenhof ein. Insgesamt 57 Wohnungen sind mitten im Zentrum von St.Gallen entstanden plus fünf Atelierwohnungen, also ein grosser Raum mit Küche und Bad, geeignet als Werkstatt oder Atelier. Von diesen sind zwei vermietet. Von den 57 Wohnungen sind bereits 52 vermietet.

Jeremy Ganze, Immobilienbewirtschafter. Bild: PD

Immobilienbewirtschafter Jeremy Ganze ist guter Dinge, die letzten fünf Wohnungen – eine Zweieinhalb-Zimmer-, zwei Viereinhalb-Zimmer- und zwei Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung – in den nächsten Wochen zu vermieten. Er steht in einer noch freien Viereinhalb-Zimmer-Wohnung, die bodenhohen Fenster im Wohnbereich geben den Blick aufs Dach des alten Nachbarhauses frei.

Von der rundum verglasten Loggia sieht man auf einen der anderen Haldenhof-Neubauten. In den Fenstern ohne Vorhänge kann man die Vorlieben der Nachbarn erahnen, E-Gitarre, grosser Kaktus, zwei überdimensionierte Weinflaschen.

Von den obersten Wohnungen aus hat man einen Blick bis zum Bodensee. Aus den unteren Etagen des Haldenhofs schaut man auf das alte Nachbarhaus. Bild: Ralph Ribi

Von den Attika-Wohnungen aus sieht man bis zum Bodensee, sagt Ganze. Die waren als erstes vermietet. Die Wohnung ist hell, Küche, Ess- und Wohnbereich gehen ineinander über. Zimmer und Flur sind mit einer Raumhöhe von 2,69 Metern ungewöhnlich hoch.

Joy Bächle, Immobilienunternehmerin. Bild: PD

Das Felsenstrassen-Quartier bekommt ziemlich viele neue Bewohnerinnen und Bewohner. Im Haldenhof sind rund 100 Personen eingezogen, sagt Ganze. Und in der Überbauung Kallio, die direkt hinter dem Haldenhof an der Felsenstrasse derzeit entsteht, werden ab Ende Februar 2023 die Eigentümerinnen und Eigentümer in die 29 Wohnungen einziehen, sagt Immobilienunternehmerin Joy Bächle (siehe Kasten). Wird sich das Quartier verändern?

So soll die Überbauung Kallio in der Felsenstrasse einst ausschauen – Ende Februar 2023 soll sie bezugsfertig sein. Visualisierung: PD

Davon sei bislang noch nichts zu spüren, sagt Brigitte Kemmann, Präsidentin des Quartiervereins Felsenstrasse. Noch hat ihr Verein keine neuen Mitglieder bekommen. Als die letzte Hauptversammlung stattfand, hätten erst noch wenige im Haldenhof gewohnt. Zudem orientiere sich die neue Überbauung zum Zentrum. Drei der vier Häuser haben zwar auch einen Zugang zur Felsenstrasse, aber die meisten Mieterinnen und Mieter würden die Zugänge zur Haldenstrasse und zur Wassergasse, also zum Zentrum, benutzen, sagt Kemmann.

29 neue Wohnungen entstehen an der Felsenstrasse Die Überbauung Kallio an der Felsenstrasse soll Ende Februar 2023 bezugsbereit sein, sagt Immobilienunternehmerin Joy Bächle. Nachdem das Projekt wegen Einsprachen verzögert wurde, gehen die Bauarbeiten nun gut voran. Die Häuser Felsenstrasse 61, 63 und 65 stehen im Rohbau, der Innenausbau beginne, sagt Bächle. Von den insgesamt 29 Wohnungen in den drei Häusern sind bis auf zwei alle verkauft. Auch die 34 Tiefgaragenplätze (drei davon Besucherparkplätze) sind fast alle verkauft. Joy Bächle ist überzeugt, dass die beiden noch freien Viereinhalb-Zimmer-Wohnungen bis zur Fertigstellung einen Käufer oder eine Käuferin finden. Anfänglich zählte die Interessentenliste 120 Kundinnen und Kunden, sagt sie. In kürzester Zeit sei die Hälfte der 29 Wohnungen verkauft gewesen. «Es ist ein schönes Projekt in zentraler Lage, wo es normalerweise keine Eigentumswohnungen zu kaufen gibt.» Wie viel eine Wohnung kostet, wie hoch der Quadratmeterpreis ist, mag sie nicht sagen. «Aus Diskretionsgründen geben wir nachträglich keine Preise mehr raus.» Man könne schreiben, dass es exklusive Wohnungen seien. Laut Baubeschrieb kostet ein Tiefgaragenplatz 40’000 Franken. Und wer zieht ein? Es sei ein gemischtes Publikum sagt Bächle. Alleinstehende, ältere, jüngere; darunter eine Familie mit Kind. Das Wohnungskonzept spreche weniger Familien an. Die meisten Kundinnen und Kunden würden selber einziehen und ihre Eigentumswohnung nicht vermieten. (miz)

Brigitte Kemmann, Präsidentin Quartierverein Felsenstrasse. Bild: Daniela Bologna

Brigitte Kemmann vermutet, dass vielleicht einige Neubewohner der Überbauung Kallio Mitglied im Quartierverein werden. «Das sind Eigentümerinnen und Eigentümer, die interessiert vielleicht, was in der Felsenstrasse läuft.» Die Felsenstrasse sei eine der ersten Wohnstrassen der Schweiz gewesen, erzählt Kemmann. Wenn die Überbauung Kallio fertiggestellt ist, soll die Strasse saniert werden. Kemmann hofft, dass die Felsenstrasse weiterhin in diesem Abschnitt Begegnungszone bleibt und nicht Tempo-30-Zone wird.

Neubauwohnungen mitten im Zentrum, das sei beliebt bei Mieterinnen und Mietern, sagt Immobilienbewirtschafter Jeremy Ganze. Bild: Ralph Ribi

Im Haldenhof stehen im Frühjahr letzte Arbeiten an, sagt Immobilienbewirtschafter Jeremy Ganze. Der Innenhof hin zur Haldenstrasse soll begrünt werden, Sitzgelegenheiten werden dann zum Treffen einladen. Ein Spielplatz ist nicht vorgesehen. Aber der wäre auch nicht nötig: Bislang wohnen im Haldenhof nur zwei Familien mit Kindern. Die Kaltmiete für eine Viereinhalb-Zimmer-Wohnung beträgt 2990 Franken – eher viel für Familien.

Trotz der hohen Mietpreise ist das Interesse am Haldenhof gross. Er erhalte täglich Anfragen wegen Besichtigungen für die letzten Wohnungen, sagt Jeremy Ganze. Denn: Neubauwohnungen in St.Gallen sind gefragt. Zumal mitten im Zentrum.

