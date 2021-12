Neubau «Jetzt wird es endlich real»: Mit ihrem Möbelmarkt in Mörschwil erfüllt sich Familie Meier einen Lebenstraum Seit September entsteht in Mörschwil der Neubau für den Möbelmarkt Meier. Läuft alles nach Plan, zügelt das Familienunternehmen im nächsten Sommer nach über 40 Jahren von Wittenbach nach Mörschwil. Bei Toni und David Meier ist die Vorfreude auf den neuen Standort gross. Es fühle sich wie ein Heimkommen an, ist sich das Vater-Sohn-Gespann einig. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 07.12.2021, 18.00 Uhr

Vater und Sohn haben gut lachen: David (links) und Toni Meier auf der Baustelle ihres Neubaus in Mörschwil. Tobias Garcia (3. Dezember 2021)

Man mag von der Werbung, die überall aufploppt, halten, was man will. Im Gedächtnis bleibt sie aber. So dürften in der Region St.Gallen viele schon einmal David Meier in einem Videoclip beobachtet haben, wie er die Arme weit auseinander streckt und ruft: «Möbelmarkt Meier in Wittebach – de gröööscht und günschtigst Möbelmarkt i de Ostschwiz.» Vater Toni Meier juchzt derweil voller Inbrunst in die Kamera: «Juhuhuhu!»

Nicht nur die Werbungen, sondern auch der Familienbetrieb selbst dürfte vielen ein Begriff sein. Der Möbelmarkt Meier hat Tradition. Angefangen hat seine Geschichte 1976 im St.Galler Lachen-Quartier, wo 1980 ein Grossbrand den Lagerschuppen zerstörte. 1981 zügelte das Möbelhaus schliesslich nach Wittenbach an die Arbonerstrasse, wo es bis heute in den Räumen der ehemaligen «Saurer»-Tochter Leumann, Boesch und Co. eingemietet ist.

Bald aber endet diese Ära: Die Familie Meier lässt Wittenbach nach über 40 Jahren hinter sich und zügelt in absehbarer Zeit nach Mörschwil. Dort entsteht im Gebiet Fahrn seit Herbst ein Neubau für das Möbelhaus.

Schluss mit Irrgarten

Dass die Meiers etwas Eigenes in Mörschwil bauen wollen, ist schon seit einigen Jahren bekannt. Im Herbst 2015 hiess es, man wolle noch im ersten Halbjahr 2016 mit dem Bauen beginnen. Das Projekt verzögerte sich aber. Hinzu kamen Einsprachen. 2018 lag das erste Baugesuch, 2020 das zweite auf. Nachdem jahrelang Bauvisiere die Parzelle im Mörschwiler Gewerbegebiet schmückten, fand Ende September schliesslich der langersehnte Spatenstich statt.

Seither wird auf dem 6100 Quadratmeter grossen Grundstück, das sich zwischen der Rorschacher Strasse und der Steinigfeldstrasse befindet, gebaut.

David, Hamida und Toni Meier (von links nach rechts) beim Spatenstich am 22. September. PD

Bis im Sommer 2022 entsteht hier ein dreigeschossiger Neubau mit einem Bauvolumen von 26'000 Kubikmetern. Mit einer Nutzfläche von 6250 Quadratmetern wird es im Mörschwiler Möbelmarkt etwa gleich viel Platz für Sofas, Tische und Co. haben wie in Wittenbach. In Wittenbach stehen jeweils allein rund 300 Sofas. Geschäftsführer David Meier sagt:

«Im Unterschied zum heutigen Standort werden wir in Mörschwil aber die Fläche viel besser nutzen und die Möbel besser präsentieren können.»

Die Räume in Wittenbach seien enorm verwinkelt, ergänzt der 37-Jährige. «Man findet sich kaum zurecht. Ein Irrgarten.»

Eng mit Mörschwil verbunden

David Meier und sein Vater Toni Meier, der die Möbelmarkt Meier AG vor über 40 Jahren gegründet hat, stehen auf der Baustelle und beobachten das Geschehen. Die beiden sind zufrieden. «Jetzt, wo das Gebäude immer mehr in die Höhe wächst, freut man sich umso mehr. Jetzt wird es endlich real», sagt David Meier. Sein Vater nickt:

«Für mich geht hier ein Lebenstraum in Erfüllung.»

Ein Neubauprojekt sei eine grosse Herausforderung, sagt David Meier. Aber eine interessante. «Vor allem mein Vater schaut regelmässig auf der Baustelle vorbei, da er in Mörschwil wohnt.» Er selber sei in Mörschwil aufgewachsen und nach wie vor mit der Gemeinde verbunden. Es fühle sich wie ein Heimkommen an, sind sich beide einig.

Es sei ein glücklicher Zufall, dass sie in Mörschwil ein Grundstück kaufen konnten. Geeignetes Land zu finden, sei nicht einfach. Schliesslich benötige ein Möbelhaus aufgrund der vielen Ausstellungsmodelle viel Platz, so David Meier.

So soll der Bau dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Möglichst kostengünstig bauen

10 bis 20 Personen arbeiten jeweils auf der Baustelle. Für den Bau werden vorfabrizierte Betonelemente verwendet. Diese werden auf der Baustelle noch zusammengebaut. Dank der Elementbauweise beträgt die Bauzeit gerade einmal rund zehn Monate. Das sei auch kosteneffizient. David Meier betont:

«Wir bauen keinen Luxusbau.»

Das passe nicht zur Philosophie des Unternehmens. Zudem wolle man auch künftig kostengünstige Möbel verkaufen können. Schliesslich habe sich Möbel Meier einen Namen mit fairen Preisen gemacht, sagt Toni Meier. «Uns war es daher wichtig, möglichst kostengünstig zu bauen», betont der 79-Jährige. Über die Kosten des Neubaus schweigen die Meiers.

Die vorproduzierten Betonelemente werden in Mörschwil zusammengebaut. Tobias Garcia (3. Dezember 2021)

Grosser Abverkauf in Wittenbach statt grosser Zügelei

Bislang funktioniere alles problemlos auf der Baustelle – trotz Schneeeinbruch, sagt David Meier. Verläuft alles weiterhin nach Plan, übergibt die Baufirma den Neubau den Meiers im Juli 2022. Die Eröffnung des Möbelmarkts Meiers in Mörschwil ist im Herbst oder Winter 2022 geplant. «Es benötigt Zeit, das ganze Haus neu einzurichten und alle Möbel auszustellen», sagt David Meier.

«Da kommt einiges auf uns zu. Nur schon einen Teppich auf dieser Fläche zu verlegen, dauert.»

Die Möbel, die in Wittenbach ausgestellt sind, werden Meiers nicht mit nach Mörschwil nehmen. Es sei schlicht ein zu grosser Aufwand, Hunderte Sofas zu zügeln, begründet David Meier. Auch finanziell. Stattdessen werde es einen grossen Abverkauf am Wittenbacher Standort geben. In Mörschwil wolle man alles neu einrichten.

Man werde aber selbstverständlich weiterhin mit den langjährigen und bewährten Lieferanten zusammenarbeiten, sagt David Meier. «Wir wollen uns nicht neu erfinden.»

Die Bauzeit für das neue Möbelhaus beträgt gerade einmal zehn Monate. Tobias Garcia (3. Dezember 2021)

Unklar, was mit dem alten Standort passiert

Er freue sich auch darauf, dass der Neubau nicht nur Vorteile für die Kundschaft bringe, sondern auch für die Mitarbeitenden, sagt David Meier. Die neuen Aufenthaltsräume würden um einiges schöner und angenehmer sein. «Es wird vieles besser und einfacher.» In Wittenbach sei in all den Jahren nie etwas renoviert worden. Hier und da habe man mal einen Teppich oder die Beleuchtung ausgewechselt.

Was mit den alten Räumen in Wittenbach nach dem Weggang der Möbelmarkt Meier AG passiert, ist noch offen. Die Liegenschaft gehört der Bischoff Textil AG. «Wir prüfen aktuell neue Nutzungsmöglichkeiten für die Räume», teilt Geschäftsleitungsmitglied Wolfgang Keller mit. «Es ist geplant, das gesamte Areal zu entwickeln.» Dies werde in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wittenbach geschehen und im Kontext zum Gemeindeentwicklungskonzept stehen.

Wenn die Meiers mit ihrem Möbelmarkt und den zwölf Angestellten nach Mörschwil zügeln, werden sie Wittenbach nach über 40 Jahren verlassen. Schwingt da auch etwas Wehmut mit? Es habe schon immer wieder Gefühlsschwankungen gegeben, sagt Toni Meier. Auch Zweifel bezüglich des Neubaus.

«Aber das hat sich gelegt. Wenn ich jetzt hier auf der Baustelle stehe, weiss ich: Das war die richtige Entscheidung.»

