Neubau HSG-Campus Amöbe, Zauberwürfel, Stadt in der Stadt: So hätte der neue HSG-Campus auch aussehen können Das Gewinnerprojekt für den Campus-Neubau der HSG steht. Aber wer waren die anderen 58 Bewerberinnen und Bewerber? Ein Blick auf die Siegerplätze zwei bis fünf, die trotz guter Ideen nicht umgesetzt werden. Julia Nehmiz 10.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Projekt «Rubik» des Zürcher Architekturbüros Enzmann Fischer Partner AG landete im Wettbewerb auf dem 3. Platz. Visualisierung: PD

Wie ein grosses, gläsernes Schuppentier: «Corpus» von Comamala Ismail Architectes aus Delémont überrascht mit gekippter Fassade. Visualisierung: PD

Was auffällt an diesem Wettbewerb: die Namen. Auch Siegerprojekt zwei bekommt von seinen Erschafferinnen und Erschaffern einen Namen in Versalien. Wie übrigens fast alle Projekte, auch der Siegerentwurf «HAUS IM PARK», der ab 2025 gebaut wird. Die schreien einen fast schon an, diese Namen. Auf den ersten acht Plätzen des HSG-Wettbewerbs sind sieben Projekte in Versalien benamst.

«CORPUS» jedenfalls hat den zweiten Platz (und 60'000 Franken) gewonnen. Er ist damit knapp an der Umsetzung vorbeigeschrammt. Das Architekturbüro Comamala Ismail Architectes aus Delémont wurde nach der ersten und zweiten Runde mit zwei weiteren Büros eingeladen, die Entwürfe zu überarbeiten – kein Projekt könne unverändert zu einer Weiterbearbeitung und Ausführung empfohlen werden, schreibt die Jury.

Die Jury lobt den Entwurf: souveräne städtebaulich Setzung und eindrücklicher Typus. Visualisierung: PD

«Corpus», der einzige Beitrag unter den Top Sechs, der nicht aus Zürich stammt, liegt am Platztor wie ein grosses, gläsernes Schuppentier. Die Fenster der komplett verglasten Fronten sind leicht nach aussen gekippt wie überlappende Schuppen einer Riesenechse. Die Aussenhülle des Gebäudes wirkt dadurch verwirrend-erfrischend verzogen.

Das bemängelt die Jury aber: Die Fassade verleihe dem Gebäude zwar ein einprägsames Gesicht, dieses werde allerdings kaum der Institution gerecht, die es beherbergt und repräsentiert. «Eher weckt es Assoziationen an ein Bürohaus.»

Im Innern weist «Corpus» ein grosses, helles Atrium auf, das bis zur gläsernen Decke reicht und die einzelnen Geschosse über viele Treppen verbindet. Fast wie im Zauberschloss Hogwarts, wo Harry Potter anfangs über die unzähligen Treppen verzweifelt, die ständig die Richtung ändern.

Fast wie bei Harry Potter in Hogwarts: Viele Treppen verbinden im Atrium die verschiedenen Stockwerke miteinander. Visualisierung: PD

Die Jury würdigt das Projekt insgesamt positiv. Aber es löse das Versprechen, das in seiner souveränen städtebaulichen Setzung und seinem eindrücklichen Typus liegt, nur zum Teil ein und vermöge weder architektonisch noch funktional vollends zu überzeugen.

«Rubik» im Winter: Der HSG-Campus als transparenter Quader, entworfen von der Zürcher Enzmann Fischer Partner AG. Visualisierung: PD

Nein, mit dem Zauberwürfel Rubik’s Cube, dem Kultspielzeug der 1980er-Jahre, hat dieser Entwurf nicht viel gemein. Keine bunten Flächen, die verdreht und zusammengepuzzelt werden müssen. «Rubik» (der Lesbarkeit halber nicht mehr in Versalien geschrieben) ist ein sauberer Quader. Der Entwurf des Zürcher Architekturbüros Enzmann Fischer Partner AG (Platz 3, 50'000 Franken) bezieht sogar die Offene Kirche mit ein. Hier würde sie nicht abgerissen wie bei den anderen Entwürfen der Top 5, sondern als Campus-Café umgenutzt.

Die Jury lobt denn auch: Die Verfasser setzten einen «mächtigen quadratischen Baukörper präzise in den Stadtraum». Dass die Kirche stehen bleibt, gefällt, sie sei adäquat adaptiert worden und behaupte sich neben dem Hauptbau.

Im Innern überzeugt «Rubik» mit detailreicher, durchdachter Ausgestaltung. Visualisierung: PD

Universitätsplanung sei Stadtplanung, überschreiben die Zürcher Architektinnen und Architekten ihren Entwurf. Der neue Campus habe die Verantwortung der Stadt Impulse zu geben. Diese werden als Dialog aufgegriffen. So dient der Garten als Bindeglied zwischen Campus und Wohnquartier. Die Gebäudeform selber, der Quader, korrespondiere mit den anderen HSG-Bauten.

Visualisierungen überraschen mit Gestaltungselementen: eine Ausstellung der Regenschirm-Installation des St.Galler Künstlers Roman Signer. In einem anderen Raum dient St.Galler Spitze als Sichtschutz. Eine Bildergeschichte skizziert den fiktiven Tagesablauf der Studentin Maja auf dem Campus, inklusive Besuch des Fitnesscenters im fünften Stock. Die detailreiche Ausarbeitung überzeugt.

Als würde Roman Signers Kunst-Installation im neuen HSG-Campus ausgestellt: Blick ins Innere des Entwurfs «Rubik». Visualisierung: PD

Die Jury lobt, die innenräumliche Vielfalt sei ausgeprägter als von aussen erwartet. Das Gebäude wirke leichter, sei feiner gegliedert und entspreche dem Selbstverständnis der HSG eher. Trotzdem: Der Entwurf verharre in der Geschichte. Die Universität der Zukunft sehe anders aus. Weder die städtebauliche Haltung noch der architektonische Ausdruck entspreche der Vorstellung, wie sich die HSG mit dem Neubau in der Stadt und der Welt präsentieren möchte.

Geschwungene Fassade: der Entwurf «Urbanite» der Zürcher Ruprecht Architekten GmbH. Visualisierung: PD

Klar, dass auch Platz vier (40'000 Franken Preisgeld) einen Projektnamen in Versalien aufweist. Die Zürcher Ruprecht Architekten GmbH überrascht dafür mit einer ausgefallenen Form für den Campus-Neubau: Wie eine Amöbe schmiegt sich ihr Entwurf zwischen Oberen Graben, St.-Jakob-Strasse und Böcklinstrasse. Von oben sieht das Gebäude wie ein leicht verzogener Fidget Spinner aus – als wäre es einer dieser plastikbunten Handkreisel, die vor wenigen Jahren die Schulhöfe fluteten. Da, wo der Fidget Spinner auf dem Finger balanciert wird, ragt in «Urbanite» das Atrium in die Höhe.

Das wellenförmige Gebäude wird von einem Durchgang durchbrochen, der Altstadt mit Rosenberg verbinden soll und den die Bevölkerung nutzen kann. Das Gebäude wirkt wuchtig. Auf einer Visualisierung schiebt sich eine geschwungene Fassade schier unendlich an der St.-Jakob-Strasse entlang.

Von oben sieht das Gebäude wie ein Fidget Spinner aus – als wäre es einer dieser plastikbunten Handkreisel. Bild: miz

Die innere Aufteilung ist sinnlich. Lehrräume, Gruppenräume, Büroarbeitsplätze, Aula und Archiv, Fitness, Restaurant und Küche, Lager und Parkplätze schmiegen sich harmonisch vom Untergeschoss bis ins vierte Obergeschoss den Rundungen entlang.

Die Jury anerkennt, dass durch die Formgebung eine Öffnung zur Stadt hin entstehe. Am Platztor entsteht ein Stadtplatz. Die Jury lobt die Aufenthaltsqualitäten, welche die Gestaltung der Umgebung biete mit Bauminseln, Brunnen, Hanggarten oder Quartiersplatz. «Das Gebäude scheint dadurch wie durch die bestehenden Stadträume geformt zu sein.»

Ein helles Atrium verbindet die Stockwerke miteinander. Visualisierung: PD

Trotzdem sei es nicht passend: «Insgesamt kann die Modulation nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich um ein Gebäude handelt, das einen neuen Massstab ins Quartier bringt.» Das Fazit der Jury: Im Ganzen eine Arbeit, die für die Flexibilität und interne Vernetzung der Hochschule ein logisches Angebot mache. Die Belange der Stadt als wachsender massstäblicher Organismus müssten dabei an mancher Stelle zurückstehen.

Entwurf «Alma» der Zürcher Gunz & Künzle Architekten GmbH stellt sechs Gebäude auf das Campusgelände. Visualisierung: PD

Das fünftplatziert Projekt ist nicht zu verwechseln mit dem sanktgallergrünen Projekt «ALMA MATER» (ja, auch in Versalien). Dieses flog schon in der ersten Runde raus. «ALMA» ohne Mater hingegen gewann 30'000 Franken Preisgeld.

Die Zürcher Gunz & Künzle Architekten GmbH stellt gleich sechs Gebäude auf den Campusplatz. «Die Stadt ein grosses Haus» und «Das Haus eine kleine Stadt» überschreiben sie ihre Arbeit. Gut, schon Shakespeare wusste, dass die ganze Welt Bühne ist, umgekehrt ist für viele die Bühne die ganze Welt. Aber die Architekten setzen ihre Idee von Stadt als Haus und Haus als Stadt konzis um. Bei ihnen wird der Campus zur Stadt in der Stadt. Und öffnet sich: Mitten durch den Campus führen Gassen und Treppen.

Die Jury lobt den Mut, das Programm in kleine Einheiten aufzuteilen. Bild: miz

Der Entwurf wirkt etwas kleinteilig und könnte auch eine Shoppingmeile beherbergen. Sechs verschieden grosse Häuser, parallel zueinander angeordnet, freche schräge Schnittkanten lockern das Ensemble auf. Schlanke Betonsäulen und viel Glas erzeugen Leichtigkeit und Offenheit.

Die Jury lobt den Mut, das Programm in kleine Einheiten aufzuteilen. Für den urbanen Ort biete dies bemerkenswerte Vorteile: An der Nahtstelle von Altstadt, dem Villenviertel am Rosenberg und der etwas fahrigen Bebauung im Nordosten entstehe ein veritables kleines Quartier. Durch seine intelligente Geometrie und extreme Feingliedrigkeit sei es urbanes Vermittlungselement.

Auf dem Campusgelände wäre ein kleines, veritables Quartier entstanden. Visualisierung: PD

Doch die Aufteilung in sechs Gebäude unterschiedlichen Zuschnitts sei nicht unproblematisch, kritisiert die Jury. Dies riskiere, dass sich die Abteilungen voneinander absonderten. Man müsse über die Gasse laufen, um mit den Kolleginnen und Kollegen zu interagieren. Die eigentlich bestechende Idee, dass sich Hochschule und Stadt die Gassen und Treppen teilen, sie warte mit witterungsbedingten Hindernissen auf. Das sämtliche Gebäude verbindende Untergeschoss löse zwar die logistischen Probleme, aber nicht jene der zwischenmenschlichen Kommunikation.