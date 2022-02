St.Galler Baukasse baut im Wolfganghof 135 Mietwohnungen

Neubau Fünf neue Häuser mit 135 Mietwohnungen: Der Baustart im Wolfganghof ist für Ende 2022 geplant Die Siedlung Wolfganghof im Westen der Stadt St.Gallen soll fertig gebaut werden. Besitzerin und Bauherrin ist die St.Galler Pensionskasse. Sie plant fünf neue Mehrfamilienhäuser und investiert 50 Millionen Franken. Das Baugesuch liegt demnächst öffentlich auf. Marlen Hämmerli 15.02.2022, 17.00 Uhr

Die Häuser erstrecken sich von der Busendhaltestelle Wolfganghof in Richtung der Ganggelibrugg. Im ersten, hier links, sind Gewerbenutzungen vorgesehen. Visualisierung: PD

Die ältesten Häuser der Siedlung Wolfganghof sind rund 40 Jahre alt, die neusten Häuser gibt es derzeit erst auf dem Papier. Die Besitzerin des Areals, die St.Galler Pensionskasse (SGPK), plant fünf neue Mehrfamilienhäuser: auf der grünen Wiese zwischen der Busendhaltestelle Wolfganghof, den bestehenden Blöcken und der Villa Thorbecke, also in der Nähe der Ganggelibrugg. Mit der sogenannten Bauetappe Süd soll die Siedlung im Westen der Stadt St.Gallen fertig gebaut werden.

Hier sollen 135 neue Wohnungen entstehen. Neun davon mit 4,5 Zimmern, 54 mit 3,5 Zimmern, 63 mit 2,5 Zimmern und sechs mit 1,5 Zimmern. Anfang Woche sind die Bauvisiere aufgestellt worden. Das Baugesuch wird demnächst öffentlich aufgelegt. Der Baustart ist für Ende Jahr geplant. Die Wohnungen können – wenn alles glatt läuft – ab Ende 2024, Anfang 2025 bezogen werden. Die SGPK investiert rund 50 Millionen Franken in die Überbauung.

Kleinere Wohnung sollen Siedlung ergänzen

Heute gibt es im Wolfganghof vor allem grosse Wohnungen: Rund zwei Drittel messen 4,5 bis 6 Zimmer. Daher sind im letzten Teil der Siedlung bewusst kleinere Einheiten geplant. «Mit der Überbauung ergänzen wir den bestehenden Wohnungsmix», sagt Mesut Schmid, Leiter Immobilien.

Blick auf die Visiere für die fünf Mehrfamilienhäuser: Geradeaus ist die Endhaltestelle Wolfganghof zu sehen, rechts einige Häuser der Siedlung Wolfganghof. Bild: Marlen Hämmerli

Die Wohnungen richten sich an Singles und Paare, Jüngere und vor allem an Ältere oder Personen mit Beeinträchtigung. Alle neuen Wohnungen werden mit einem Lift erschlossen und schwellenlos sein, wie die SGPK schreibt. Das möchte sie älteren Leuten die Möglichkeit bieten, innerhalb des Quartiers zu bleiben, aber in eine kleinere, altersgerechte Wohnung zu ziehen. Die SGPK steht ausserdem mit möglichen Betreibern für betreutes Wohnen in Kontakt.

Im achteckigen Bau, wenige Schritte von der Busendhaltestelle entfernt, werden vor allem 2,5-Zimmer-Wohnungen untergebracht. Das Erdgeschoss ist für Gewerbenutzungen reserviert. Ob Café, Kinderkrippe, Arztpraxis oder etwas anderes ist völlig offen, wie Schmid sagt. Sicher ist: Im Gebäude werden ein Gemeinschaftsraum und ein Co-Working-Space untergebracht, den die SGPK betreiben wird. «Ein Co-Working-Space hat heute auch einen ganz anderen Wert als noch vor ein paar Jahren.»

Mesut Schmid, Leiter Immobilien bei der St.Galler Pensionskasse. Bild: PD

Keine Strasse in den neuen Quartierteil

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses an der Endhaltestelle werden ihre Wohnungen dannzumal über einen der Innenhöfe und Laubengänge betreten. Der neue Quartierteil bleibt autofrei, die Autos verschwinden beim achteckigen Gebäude unter der Erde in einer Tiefgarage. Die Zufahrt erfolgt über die Wolfgangstrasse. Wer also zum neuen Quartierteil möchte, fährt einmal um die ganze Siedlung.

Die Tiefgarage, die sich unter drei der fünf Häuser erstreckt, wird 97 Parkplätze fassen, vier davon werden behindertengerecht sein. Dazu kommen am Eingang zur Siedlung 19 oberirdische Parkplätze für Besucherinnen und Besucher sowie Kundinnen und Kunden. Für Velos wird es an den Eingängen und im Keller Abstellplätze geben sowie drei Velo-Unterstände.

Fotovoltaik und Fernwärme

Auf den Dächern sind Fotovoltaikanlagen geplant. Vom Solarstrom werden die Mieterinnen und Mieter gemäss Medienmitteilung indirekt profitieren, indem sie den Strom zu Vorzugskonditionen beziehen können. Beheizt werden die fünf Häuser übers Fernwärmenetz der Stadt.

Der neue Quartierteil wird zudem nach dem Standard für nachhaltiges Bauen SNBS erstellt und zertifiziert. Dieser Standard deckt Kriterien zu Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt ab. Er wurde auf Initiative von Wirtschaft und öffentlicher Hand entwickelt und entspringt der bundesrätlichen Strategie für die Nachhaltige Entwicklung der Schweiz.