Die Sana Fürstenland AG plant bereits seit 2013 auf dem Areal des Andreaszentrums ein zentrales Alters- und Pflegeheim mit rund 100 Betten und angeschlossenen Seniorenwohnungen. Ziel war es ursprünglich, die veralteten Betriebe «Espel» und «Schwalbe» an einem zentralen Ort in Gossau zusammenzuführen. Der Neubau auf dem Grundstück im Gebiet Bahnhofstrasse – Kirchstrasse – Säntisstrasse wird aber seit Jahren durch eine Einsprache blockiert. Aufgrund der langen Verfahrensdauer musste der Betrieb des stark sanierungsbedürftigen Altersheims Espel 2020 eingestellt werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner zügelten in ein Provisorium beim Betagtenzentrum Schwalbe. (woo)