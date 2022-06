Kleine Kunstschule St.Gallen: Radikal schliessen für Neustart

Neuanfang «Wir sind überlastet»: Kleine Kunstschule St.Gallen schliesst für ein Jahr Radikaler Schritt: Um neue Strukturen aufzubauen, stellt die Kleine Kunstschule im Riethüsli den Betrieb ein. Der Verein soll aufgelöst werden. Die Verantwortlichen wollen eine Stiftung gründen und die Kleine Kunstschule auf professionelle Füsse stellen. Für die Schülerinnen und Schüler soll es bis zum Neustart Übergangslösungen geben. Julia Nehmiz 25.06.2022, 05.00 Uhr

Bereiten die letzte Ausstellung am Standort Riethüsli vor: Anne Rickelt (links), Leiterin Geschäftsstelle, und Anuschca Conrad, Präsidentin des Vereins Kleine Kunstschule. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 24. Juni 2022)

Kreatives Chaos, aber mit Ordnung, so lässt sich die Kleine Kunstschule beschreiben. Kisten und Schachteln mit Pinseln, Bostitch, Nieten, Paletten, Farben. Bretterstapel, Eimer voller Holzstangen, Kleister neben Kaffeetasse neben Broschüren. Bilder hängen an einer Wäscheleine quer durch den Raum, wie eine fröhliche Wimpelkette. Bilder an den Wänden, auf die Wände selber gemalt und auf die Säulen. Skulpturen auf einem langen Tisch, jeweils ein Schild mit dem Namen des oder der kleinen Künstlerin. Die Werkbänke weiss abgedeckt.

Am Abend findet die letzte Ausstellung der Schülerinnen und Schüler statt. Dann die letzte Hauptversammlung des Vereins. Am Samstag der letzte reguläre Kurs. Im Sommer zwei Ferienkurse. Dann ist Schluss.

Kursleiterin Jasmin Kaufmann hängt Kunstwerke für die letzte Ausstellung der Kleinen Kunstschule auf. Bild: Michel Canonica

Rund 50 Kinder und Jugendliche sind dort kreativ

Die Kleine Kunstschule blickt auf eine 20-jährige Geschichte zurück. Kurse für Kinder und Jugendliche von fünf bis 16 Jahre, offenes Atelier für alle, Vorbereiten auf den Gestalterischen Vorkurs, Ferienkurse. In diesem Semester haben rund 50 Kinder und Jugendliche einen Kurs besucht.

Doch jetzt sei es an der Zeit, innezuhalten. Der Trägerverein wird aufgelöst. Die Schule schliesst für ein Jahr. Und zieht aus den Räumen im Riethüsli aus. Die Miete wäre zu teuer ohne Betrieb.

Dieser radikale Schritt sei nötig, sagen Anuschca Conrad und Anne Rickelt. Conrad ist Präsidentin des Vereins Kleine Kunstschule, Rickelt leitet seit Februar in einem 20-Prozent-Pensum die Geschäftsstelle. Beide sagen, sie müssten schliessen, um neue Strukturen aufbauen zu können.

Kreativ sein ohne Zwang: Ein Bub gestaltet im Workshop «Offener Sonntag» ein Bild. Bild: PD

Neue Strukturen lassen sich nicht im Alltag aufbauen

Aber warum in dieser Radikalität? Kann man neue Strukturen nicht auch im laufenden Betrieb aufbauen? Nein, sagt Conrad. Als sie 2020 die Präsidentschaft übernahm, habe sie sich gefragt, wie es weitergehe.

«Ich habe gemerkt, ich komme an meine Grenzen.»

Zu viel für eine ehrenamtliche Tätigkeit. Netzwerken, Sponsorensuche, Schulleitung, Administratives, Kurse organisieren, Werbung machen, für die Kursleiterinnen und Kursleiter da sein. Man habe einige Male ausgeschrieben, dass man eine ehrenamtliche Geschäftsleitung suche. Habe aber niemanden gefunden. Erst, als die Stelle mit Bezahlung ausgeschrieben wurde, fanden sie jemanden: Anne Rickelt.

Trotz der Geschäftsleitung im kleinen Pensum stand bald fest: Es braucht neue Strukturen. Und dies sei mit so einem Aufwand verbunden, das könne nicht im Alltag nebenher laufen, sonst ziehe sich der Prozess über Jahre hin. Conrad sagt:

«Lieber ein klarer Schnitt und dann neu einsteigen mit Strukturen, die verheben.»

Nicht nur Papier, auch die Wände und Säulen der Kleinen Kunstschule wurden bemalt. Bild: Michel Canonica

Ehrenamtlich gerate man schnell an seine Grenzen, sagt Anne Rickelt. Wenn sie so weitermachen, kommen nicht nur Vereinsvorstand, sondern auch Kursleitende an den Rand des Ausbrennens. Rickelt sagt:

«Es braucht eine professionelle Schulleitung mit Zeit, die die Kleine Kunstschule kontinuierlich weiterentwickelt.»

Im ehrenamtlichen Vorstand gibt es eine hohe Fluktuation.

Damit die Kleine Kunstschule überlebt, muss sie professionalisiert werden

In der Schweiz gibt es 19 Bildschulen. In der Ostschweiz sind es vier: St.Gallen, Frauenfeld, Liechtenstein und Buchs. «Alle stossen an die gleichen Grenzen», sagt Anne Rickelt. Ihre Vision: Eine Stiftung, die in der ganzen Ostschweiz tätig wird. Der Verein der Kleinen Kunstschule soll aufgelöst und eine Stiftung gegründet werden. Man sei im Gespräch mit vielen Interessierten, die diese neue Stiftung finanziell oder ideell unterstützen möchten.

«Unsere Stiftung soll die anderen Bildschulen, die sonst auch an ihre Grenzen stossen, unterstützen.»

In St.Gallen soll es eine grössere Kleine Kunstschule geben, mit Schulleitung und Geschäftsleitung. Aktuell würden die Kursleitenden auch Organisatorisches übernehmen. «Wir sind überlastet», sagt Rickelt. Sie doktoriert zu diesem Thema an der HSG: wie Kreativität und Wirtschaft zusammenbringen. Wie Bedürfnisse und Realitäten in Einklang bringen.

Noch ist offen, wo die Kleine Kunstschule mit neuen Strukturen ihre Pforten in einem Jahr wieder öffnen wird. Bild: Michel Canonica

Rickelt und Conrad sind sich einig: Damit die Kleine Kunstschule überlebt, muss die Leitung professionalisiert werden. Beide sind sehr zuversichtlich, dass das Vorgehen erfolgreich wird. «Es gibt im Hintergrund sehr viele Leute, die wollen, dass es weitergeht», sagt Conrad.

Weitergehen wird es auch für die Schülerinnen und Schüler. Eine Firma stellt der Kleinen Kunstschule übergangsweise Räume zur Verfügung, in denen auch Kurse stattfinden können. In einem Jahr soll es dann an neuem Ort und mit neuen Strukturen einen Neustart geben.