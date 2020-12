Netzwerk Das Frauennetz Gossau geht 2021 auf Beizentour Für das erste Halbjahr 2021 hat das Frauennetz Gossau vier Anlässe geplant. 17.12.2020, 05.00 Uhr

Von links: Ruth Lehner, die fürs Schulpräsidium kandidiert hat, SP-Stadtparlamentarierin Monika Gähwiler-Brändle, Anita Fürer, die für die SVP kandidierte, Anita Zimmermann, Pakize Sönmez, die für den Schulrat kandidierte sowie Regula Marti vom Frauennetz Gossau und Parlamentspräsidentin Silvia Galli Aepli. Bild: PD

(pd/mha) Das Frauennetz Gossau startet mit einem neuen Programm ins neue Jahr. Dabei handelt es sich Corona geschuldet erstmals um ein Halbjahresprogramm. Statt der üblichen sechs bis sieben Anlässe pro Jahr stehen zunächst deren vier an.

Dabei standen die ersten beide Anlässe eigentlich schon für dieses Jahr auf dem Programm. Wegen der Coronapandemie mussten sie aber abgesagt werden. Das wolle der Vorstand des Frauennetzes nicht noch einmal riskieren, heisst es in einer Medienmitteilung. Sollte es aufgrund der epidemiologischen Lage nötig sein, würden die Anlässe online stattfinden.

Zum Auftakt geht es gemäss Mitteilung am Dienstag, 19. Januar, 19 bis 22 Uhr, um Depression und Burn-out. Jacqueline Binswanger von der Psychiatrie St.Gallen-Nord spricht über biologische und soziale Faktoren und sagt, was es braucht, um nachhaltig gesund zu bleiben.

Kryptowährungen und Frauen, die Gossau prägten

Der zweite Anlass findet am Dienstag, 2. März statt. Von 19 bis 22 Uhr spricht Pascal Egloff vom Kompetenzzentrum Banking und Finance der Fachhochschule Ost. Egloff erklärt, worum es bei Blockchain geht und welches Potenzial Kryptowährungen tatsächlich haben.

Um starke Frauen, die das Leben in Gossau geprägt haben, geht es am Samstag, 8. Mai. Das Frauennetz lädt von 9 bis 12 Uhr zu einer Pintenkehr, also einer Beizentour, ein. Tatsächlich werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entlang der Spuren dieser starken Frauen spazieren. Der Anlass gibt Einblick in das Projekt «Gossauer Frauengeschichten im 20. Jahrhundert».

Zur Sonnenwende, am Montag, 21. Juni, findet die vierte Veranstaltung statt. Das Frauennetz wird dann gemäss Mitteilung die kürzeste Nacht feiern. Was genau geplant ist, werde zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht verraten.

Die Politische Gruppe gibt es nicht mehr

Die Politische Gruppe des Frauennetzes ist nach zwei Jahren feierlich aufgelöst worden. Das hat so Tradition. Die Gruppe wird jeweils im Vorfeld der nationalen, kantonalen und kommunalen Wahlen gegründet. Ihr Ziel: mehr Frauen in der Politik.

Die Bilanz für die Kantonal- und Kommunalwahlen zeige, für beide Wahlen seien mehr Frauen angetreten. Und die Frauen hätten auch mehr Sitze geholt, heisst es in der Medienmitteilung. Das solle auch in zwei Jahren wieder so sein.

Die Politische Gruppe macht jeweils Aktionen und Anlässen zu den Wahlen auf allen Staatsebenen. Diese sollen den Kandidatinnen eine zusätzliche Plattform bieten, um sich zu präsentieren. (pd/mha)