St.Gallerin qualifiziert sich für europäische Physik-Olympiade

Naturwissenschaften Die St.Gallerin Olivia Parisi hat sich für die europäische Physik-Olympiade qualifiziert – als einzige Ostschweizerin Olivia Parisi wird im Mai nach Ljubljana reisen. Zusammen mit vier weiteren Personen wird sie die Schweiz an der europäischen Physik-Olympiade vertreten. Rita Bolt Jetzt kommentieren 11.04.2022, 19.00 Uhr

Olivia Parisi, Schülerin der Kantonsschule am Burggraben, reist im Mai nach Slowenien für den fünftägigen Wettbewerb. Bild: Tobias Garcia

Physik ist nicht nur das Schwerpunkt-, sondern auch das Lieblingsfach von Olivia Parisi. Die Schülerin der Kantonsschule am Burggraben erklärt an einem Beispiel, was an Physik so faszinierend ist: «Der Flugwinkel kann so berechnet werden, dass der Ball mit einem Wurf direkt im Korb landet.» Die 18-Jährige spricht vom Weltall und der Raumfahrt und verweist auf die Relativitätstheorie von Albert Einstein. «In der Physik ist alles realitätsbezogen, berechenbar oder voraussehbar. So wie bei allen Naturwissenschaften», sagt sie.

Nicht voraussehbar ist für sie gewesen, dass sie die Schweiz mit anderen vier Teilnehmenden an der Physik-Olympiade in Ljubljana vertreten darf. Für den Schweizer Final hatten sich 28 junge Frauen und Männer qualifiziert, angereist sind 19, fünf davon dürfen im Mai an die Olympiade in die Hauptstadt Sloweniens fahren. Olivia Parisi habe niemals damit gerechnet und sei überwältigt gewesen, als sie das Ergebnis erfahren habe. Die Olympiateilnehmenden wurden nach der dritten Prüfungsrunde am Finaltag in Aarau bekanntgegeben.

Vorbereitung ist anspruchsvoll und zeitintensiv

Die 18-Jährige hat in der Schule erfahren, dass es ein Projekt «Physik-Olympiade» gibt. Mitmachen durfte, wer noch nicht 20 Jahre alt ist und wer an keiner Fachschule oder Uni eingeschrieben ist. Da sie alles, was mit Physik zusammenhänge, gerne erforsche, habe sie das Projekt in ihrer Freizeit realisiert und eingereicht. Einige Prüfungen hätten während der Coronapandemie online stattgefunden. Sie musste zudem schriftliche Prüfungen vor Ort schreiben. «Vor den Prüfungen bin ich jeweils etwas hibbelig», sagt die Kanti-Schülerin lachend. Wenn die Prüfung dann beginne, werde sie ruhig und könne sich gut auf die Aufgaben konzentrieren. Sie habe auch früher nie Prüfungsangst gehabt.

Die St.Gallerin ist die einzige Ostschweizerin, die an die europäische Olympiade reisen darf. Für die internationale Olympiade hat das Resultat nicht gereicht – kein Problem für die 18-Jährige. Die Vorbereitungen für die europäische Olympiade seien genug anspruchsvoll und zeitintensiv. Dem Fünfer-Nati-Team aus der Schweiz stehen zwei Coaches zur Seite. Es sind Studenten, die sich freiwillig engagieren. Die junge Frau erklärt:

«Wir bekommen jede Woche verschiedene Aufgaben und werden noch zusammen zwei Vorbereitungs-Wochenende verbringen.»

Sie freue sich sehr auf das Abenteuer Ljubljana. Was erhofft sie sich vom Wettstreit? «Ein cooles Erlebnis mit Gleichgesinnten aus anderen Ländern», antwortet Olivia Parisi. Andere Erwartungen habe sie nicht. Dieses Ziel «physikinteressierte Jugendliche zu fördern und Gleichgesinnte zusammenzubringen» formulieren auch die Organisatoren der Olympiade.

Die Reise geht am 19. Mai mit dem Nachtzug nach Ljubljana los. Der Wettbewerb dauert fünf Tage und beinhaltet zwei jeweils fünfstündige Klausuren, eine experimentelle und eine theoretische Prüfung. Danach wird sich entscheiden, ob Olivia Parisi erneut eine Überraschung erlebt und vielleicht sogar eine vordere Position erreicht. Sie lacht und zuckt mit den Schultern. Wie das Prüfungsprogramm genau aussehe, und was zwischen den Prüfungseinheiten geplant sei, wisse sie noch nicht.

Studium an der ETH Zürich

Physik ist das Steckenpferd der 18-Jährigen, ihr grosses Hobby ist das Reiten. Sie habe kein eigenes Pferd, sondern eine Reitbeteiligung und sei zwei Mal in der Woche im Stall anzutreffen. Sie lese zudem gerne ein gutes Buch; am liebsten Fantasybücher.

Olivia Parisi hat bereits Vorstellungen von ihrer Zukunft. Sie schliesst im Sommer die Kantonsschule ab und wird an der ETH Zürich studieren. Sie wird St.Gallen verlassen und versuchen, ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft in der Nähe der ETH zu ergattern. Wenn alles so klappt, wie sich die St.Gallerin das vorstellt, würde sie im dritten Studienjahr gerne ein Auslandsemester absolvieren und nach abgeschlossenem Studium in der Forschung arbeiten.

