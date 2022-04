Freiwillige pflanzen Bäume in der Steinacher Bleiche

Naturschutzgebiet Wenn der Gemeindepräsident Bäume pflanzt: 30 Freiwillige engagieren sich trotz Schneegestöber in der Steinacher Bleiche Unter dem Motto «Steinach packt an» hatte die Gemeinde am vergangenen Samstag zum Pflege- und Pflanzungstag im Naturschutzgebiet Schöntal geladen. Rund 30 Freiwillige kamen trotz Wetterpech. Mit dabei: Gemeindepräsident Michael Aebisegger. Fritz Heinze 04.04.2022, 12.00 Uhr

Bei der Pflanzarbeit beteiligte sich auch Gemeindepräsident Michael Aebisegger. Bild: Fritz Heize

Das Naturschutzgebiet in der Steinacher Bleiche hat mit der Gemeinschaftsarbeit am vergangenen Samstag eine erste Aufwertung erfahren. Auf dem Parkplatz des Sportplatzes Bleiche konnte Gemeindepräsident Michael Aebisegger an die 30 Personen begrüssen, die sich für den Anlass im Naturschutzgebiet gegenüber der ARA Morgental gemeldet hatten – und trotz des Schneefalls gekommen waren.