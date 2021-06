Das Biotop Espel wurde für eine halbe Million aufgewertet

Naturschutzgebiet Damit Taucherli und Gelbbauchunken wieder ein schönes Zuhause haben – das Biotop Espel in Gossau wurde für eine halbe Million Franken aufgewertet Lange vegetierte das Naturschutzgebiet Espel vor sich hin. In den vergangenen Jahren hat Pro Natura nun eine halbe Million Franken in das Biotop in Gossau investiert. Heute ist das Naherholungsgebiet sowohl für Spaziergänger als auch für die Bewohner attraktiver. Nun ist die Hoffnung gross, dass verschwundene Amphibienarten zurückkehren. Perrine Woodtli 04.06.2021, 05.00 Uhr

Christian Meienberger, Geschäftsführer Pro Natura St.Gallen-Appenzell, auf der neuen Beobachtungsplattform im Naturschutzgebiet Espel. Bild: Ralph Ribi (31. Mai 2021)

Die Taucherli-Familie planscht in einem Tümpel, zwischen den bunten Blumen summt und surrt es laut, eine kleine Gelbbauchunke sonnt sich im Wasser. Die Sonne brennt an diesem Vormittag schon früh auf das Biotop Espel herunter. Das Gossauer Naturschutzgebiet, das nahe der Grenze zu Flawil liegt, ist ein idyllischer Ort. Und ein Ort, der sich in den vergangenen Jahren stark verändert hat.

Jahrzehntelang vegetierte das Biotop vor sich hin. Durch die natürliche Veränderung des Ökosystems verlandeten unter anderem die Gewässer. Dies führte dazu, dass viele Amphibien- und Reptilienarten verschwanden.

Pro Natura St.Gallen-Appenzell hat das 55'000 Quadratmeter grosse Gebiet nun ökologisch aufgewertet und umgebaut, mit einem klaren Ziel: Das Naturschutzgebiet soll wieder das Zuhause von zahlreichen Tier- und Pflanzenarten werden.

Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung (woo) Beim Biotop Espel handelt es sich um eine ehemalige Kiesgrube. 1929 begann man, dort Kies abzubauen. Später wurden Teile der Grube mit Bauschutt und Abfall zugeschüttet. Das Gebiet steht seit 1980 unter Schutz und gilt als Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung. 2015 beschloss die Stadt Gossau wegen ihrer finanziellen Lage, die Unterhaltsarbeiten zu reduzieren. In den Jahren zuvor wurde im Espel nur das Nötigste erledigt. Im Sommer 2018 schenkte die Stadt das Biotop schliesslich der Natur- und Umweltorganisation Pro Natura St.Gallen-Appenzell.

Aussicht von der Beobachtungsplattform. Ralph Ribi (31. Mai 2021)

Beobachtungsplattform und QR-Codes

Christian Meienberger schützt seine Augen mit einer Hand vor der blendenden Sonne und lässt seinen Blick über das Naturschutzgebiet schweifen. Der 63-Jährige leitet seit 21 Jahren Pro Natura St.Gallen-Appenzell. Meienberger steht auf der neuen Beobachtungsplattform, die sich beim Eingang des Espels befindet. Von dort geniessen Besucherinnen und Besucher einen weiten Ausblick auf einen Teil des Areals.

Christian Meienberger. Ralph Ribi (31. Mai 2021)

Früher spazierten die Leute querfeldein durchs Naturschutzgebiet. Damit ist nun Schluss, wie Meienberger betont. Künftig sollen die Besucher das Biotop Espel ausschliesslich über den neu gestalteten Rundweg erkunden, damit die Tiere nicht gestört werden. «Gerade für die Brutvögel ist das eine Katastrophe.» Meienberger ergänzt:

«Da es sich aber auch um ein Naherholungsgebiet handelt, war es uns wichtig, den Leuten etwas zu bieten.»

Nahe am Wasser gebaut: der neue Beobachtungssteg. Ralph Ribi (31. Mai 2021)

So gibt es heute nebst der Beobachtungsplattform weitere Möglichkeiten, das Gebiet und dessen Artenvielfalt von nächster Nähe aus zu beobachten. An einem Weiher hat es nun einen Steg aus Steinplatten. «Dort können die Leute nahe ans Wasser und alles beobachten.» Durch diese neuen Angebote hoffe man, dass sich niemand mehr aufs Areal verirre.

Und auch der Rundweg wurde neu gestaltet. Handelte es sich vorher an manchen Stellen mehr um einen schmalen Trampelpfad, können die Spaziergänger heute über einen breiten Kiesweg gehen, der auch für Kinderwagen geeignet ist. Auf einem Abschnitt wurde der Weg früher zudem von einer Treppe unterbrochen – heute ist diese verschwunden.

Auf dem Rundweg gibt es mehrere Sitzgelegenheiten. Ralph Ribi (31. Mai 2021)

Auf dem nun hindernisfreien Rundweg finden Interessierte neu zudem mehrere Plaketten mit einem QR-Code, über welchen die Besucher zu einem bestimmten Thema Informationen erhalten. «Wir wollten keinen Tafelwald mit lauter Infoschildern», begründet Meienberger den neuen Themenpfad.

Ein Spaziergänger geniesst die Ruhe im Biotop Espel. Ralph Ribi (31. Mai 2021)

Mehr Blumen, weniger Wald

Und auch sonst ist viel passiert im Espel. So wurde ein Teil des Waldes durchforstet und gerodet. Das Gebiet sei zu stark verwaldet gewesen, sagt Meienberger. «Amphibien brauchen zwar auch Wald, aber eben nicht so viel. Es geht um das Verhältnis.» Statt Wald gibt es nun viel mehr offene Flächen und Magerwiesen. Auch Hecken seien zurückgeschnitten worden.

«Mehr Wiesen bedeuten mehr Blumen und Pflanzen. Das wiederum bedeutet mehr Insekten und mehr Futter für die Amphibien.»

Auch neue Ruderalflächen wurden geschaffen. Das sind Rohbodenflächen, die zunächst nur spärlich bewachsen sind und sich ohne Pflege mit der Zeit zu Buschlandschaften und später zu Wald entwickeln.

Im Espel gibt es nun zahlreiche neue Magerwiesen für ein grösseres Blütenangebot. Ralph Ribi (31. Mai 2021)

Um die neuen Flächen künftig besser mähen zu können, hat Pro Natura auch einige Terrainanpassungen vorgenommen. «Wir haben überall darauf geachtet, dass mit dieser Aufwertung auch die Pflege und Bewirtschaftung des Biotops erleichtert wird.» Dieses grosse Gebiet wachse einem sonst über den Kopf. «Wie es der Stadt Gossau passiert ist.»

Einfacher zu pflegen sollen auch die verschiedenen Weiher sein. Pro Natura hat in den vergangenen Jahren mehrere neue Gewässer angelegt, über das ganze Areal verteilen sich nun 16 grössere Weiher und kleinere Teiche. Einige Gewässer können nach Bedarf abgelassen werden, um eine erneute Verlandung zu verhindern, erklärt Meienberger.

In einigen Weihern sind nach wie vor viele Fische zu Hause – aber nicht mehr in allen. Ralph Ribi (31. Mai 2021)

Aus einigen Weihern wurden zudem Fische entfernt. Alle grösseren noch vorhandenen Gewässer waren von Fischen bewohnt – ein Problem. Weil die Fische den Laich fressen, ist es nicht möglich, dass sich im selben Weiher auch Amphibien zahlreich fortpflanzen. Befreit wurden einige Gewässer auch von Schilf und Teichrosen.

Wer genau hinschaut, entdeckt auf dem 5,5 Hektaren grossen Areal zudem überall Totholzhaufen und grosse Steinhaufen, die in die Hänge gebaut wurden. Diese dienen Amphibien als Überwinterungsorte sowie als Verstecke für Zauneidechsen oder Ringelnattern.

Pro Natura hat gleich mehrere solche Steinhaufen angelegt. Ralph Ribi (31. Mai 2021)

Die Geburtshelferkröte könnte zurückkehren

Mit den verschiedenen Massnahmen erhofft sich Pro Natura, dass bestehende Arten gefördert und verschwundene sich wieder im Espel ansiedeln können. Das Biotop ist unter anderem das Zuhause von vier Molcharten, der Gelbbauchunke, der Erdkröte und zwei Froscharten. Eine Bestandesaufnahme im Frühling 2018 hat gezeigt, dass viele Arten aber niedrige Bestände aufweisen.

Wichtig sei in erster Linie, so Meienberger, dass der Kammmolch, der Teichmolch und der Fadenmolch sowie die Gelbbauchunke wieder in grösseren Beständen vorkommen.

Eine Gelbbauchunke sonnt sich in ihrem Tümpel. Ralph Ribi (31. Mai 2021)

Bei den Unken hat die Aufwertung bereits erste Wirkung gezeigt. Der Bestand hat sich laut Meienberger vergrössert. Habe man 2018 noch rund 30 Unken gezählt, seien es heute deutlich mehr Tiere. «Das hört man auch, wenn sie alle in der Nacht rufen.» Bei den Molchen wolle man in einem Jahr eine erste Kontrolle durchführen.

Einige Amphibienarten seien zudem lokal ausgestorben. Unter anderem die Kreuzkröte, der Laubfrosch und die Geburtshelferkröte. Bei letzteren beiden sei es theoretisch möglich, dass sie sich nun wieder ansiedeln.

Diese Gewässer wurden speziell für die Unken angelegt. Ralph Ribi (31. Mai 2021)

Den grössten Teil hat der Bund finanziert

Eine halbe Million wurde insgesamt in die Aufwertung investiert. Zehn Prozent der Kosten hat die Stadt Gossau übernommen, den Rest haben Bund und Kanton finanziert, da es sich beim Biotop um ein nationales Schutzobjekt handelt. Auf dem Rundgang durch das Naturschutzgebiet ist Christian Meienberger anzumerken, wie zufrieden er mit dem Endresultat ist. Es sei schön, dass er dieses Projekt noch abschliessen konnte. Im August geht er in Pension.

Diesen Samstag lädt Pro Natura St.Gallen-Appenzell nun zu mehreren öffentlichen Führungen ein, um zu zeigen, was sich im Espel alles getan hat. Die Führungen finden um 10, 11.30 und 13 Uhr statt. Interessierte können sich bis Freitagabend unter info-sga@pronatura.ch anmelden.