Vogelschützer wollen den Gartenrotschwanz vor Aussterben bewahren

Naturprojekt Im St.Galler Bruggen-Quartier brütet das letzte Gartenrotschwanzpaar der Stadt – Vogelfreunde wollen den prächtigen Singvogel vor dem Aussterben bewahren Der Gartenrotschwanz galt in der Stadt St.Gallen als ausgestorben. Vor einem Jahr entdeckte ein Vogelfan ein Brutpaar in einem Privatgarten im Bruggen-Quartier. Mit einem speziellen Projekt wollen vier Vogelfreunde dem Tier sprichwörtlich «unter die Flügel greifen», um die Art vor dem gänzlichen Verschwinden zu retten. Melissa Müller Jetzt kommentieren 30.03.2022, 05.00 Uhr

Selten geworden: Ein Gartenrotschwanz im Bruggen-Quartier, mit Beute auf Eberesche. Bild: Franz Blöchlinger

Als Franz Blöchlinger im April 2021 mit dem Velo zur Arbeit fährt, vernimmt er eines Morgens beim Bahnhof Bruggen ein schallendes «Iiiiiidididididi!» Für den Ornithologen ist sofort klar: Das kann nur ein Gartenrotschwanz sein. Sein charakteristischer Gesang beginnt mit einer Fanfare, gefolgt von unterschiedlichen Lauten. Tatsächlich erspäht der 63-Jährige auf einer Birke beim Bahnhof Bruggen den prächtigen kleinen Singvogel. Ein Männchen mit schwarzem Kopf, weisser Stirn und strahlend rostroter Brust. Er wird oft mit dem Hausrotschwanz verwechselt, der viel häufiger anzutreffen ist.

Für den Vogelfreund ist dies eine Sensation. Denn eigentlich gilt der Gartenrotschwanz auf Stadtsanktgaller Gebiet bereits als ausgestorben. Dem Namen nach müsste der Gartenrotschwanz eigentlich in jedem Garten zu hören sein - das Gegenteil ist jedoch der Fall. Infolge der intensiv genutzten und zunehmend verbauten Landschaft ist sein Gesang verstummt. In der Umgebung brütet er noch in einer Obstanlage in Muolen. «Wie kann es sein, dass sich dieser anspruchsvolle Vogel, der alte Obstbäume und naturnahe Gärten liebt, ausgerechnet beim Bahnhof Bruggen niederlässt?», fragt sich Franz Blöchlinger.

Ornithologe Franz Blöchlinger setzt sich für den Gartenrotschwanz ein. Bild: Reto Martin

Er fährt mit dem Velo durchs Quartier, hält Ausschau - und trifft den Vogel, der sich mehrheitlich von Insekten ernährt, wieder: Er brütet im Garten eines Einfamilienhauses. Die Bewohner Hans und Lisa Häfliger hegen und pflegen einen wildromantischen Garten voller Hecken, Rosen, Obstbäumen, Asthaufen und Blumen – ein Musterbeispiel für Biodiversität.

Hans Häfliger, Franz Blöchlinger und Lisa Häfliger im biodiversen Garten im Bruggen-Quartier. Bild: Reto Martin

Ein Teppich aus Buschwindröschen bedeckt die Wiese am Hang, auf der Boskop, Glockenapfel und ein Kirschbaum ihre Knospen treiben. Hans Häfliger hebt ein Wellblech hoch - darunter schläft eine Blindschleiche, Ameisen krabbeln neben Schneckeneiern. Manchmal beobachtet er einen Grünspecht beim Ameisenpicken. In einem dornigen Gestrüpp nebenan verstecken sich Zaunkönig und Rotkehlchen.

Hans Häfliger baut alte Obstsorten an. Bild: Reto Martin

Dachs, Fuchs, Iltis und Igel kommen des Öfteren vorbei. Kein Wunder: In diesem Garten wachsen über 1000 verschiedene Pflanzen. Darunter Schattenmorelle, Felsenbirne, Feuerdorn und Kornelkirsche. Auch das einzige Gartenrotschwanzpaar der Stadt lässt sich im Frühling in diesem Naturparadies nieder. «In zwei Wochen sollten die Vögel da sein», sagt Lisa Häfliger.

Vogelschützerin Lisa Häfliger. Bild: Reto Martin

Vogelfreunde verschenken Nistkästen

Franz Blöchlinger hat mit Lisa und Hans Häfliger sowie dem Gärtner Marco Egger ein «Rotschwanzteam» gebildet. «Wir wollen das letzte Brutpaar in Bruggen erhalten und alles dafür tun, dass sich der Vogel im Westen der Stadt fortpflanzen kann.» Das Projekt ist breit abgestützt. Dahinter stehen Birdlife St.Gallen-Bodensee, der Naturschutzverein der Stadt St.Gallen und Umgebung, der Straubenzeller Fonds und die Firma Wurzelwerk-Naturgarten. Ihr Ziel: Geeignete Flächen aufwerten. «Bei den Friedhöfen haben wir schon Nistkästen aufgehängt», sagt Blöchlinger. Der Gartenrotschwanz habe eine Schwäche für Friedhöfe und lichte Wälder. Der Wartejäger sitze gern auf den Grabsteinen, um Spinnen und Käfern aufzulauern, die am Boden krabbeln.

Das Rotschwanzteam berät Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer kostenlos und sagt ihnen, wie sie optimale Bedingungen schaffen können. Der Vogel liebt wilde Obsthaine und naturbelassene Gärten mit einheimischen Pflanzen und vielen Insekten. Zudem stellen sie spezielle Nistkästen zur Verfügung. Diese haben zwei Eingangslöcher, da der Vogel eine helle Wohnung bevorzugt.

Im Obstgarten der Häfligers fühlt sich der Gartenrotschwanz wohl - hier findet er eine Fülle von Insekten vor. Bild: Reto Martin

4000 Kilometer lange Vogelreise

Der Langstreckenzieher verbringt den Winter in der der Sahelzone und fliegt 4000 Kilometer über die Sahara nach Mitteleuropa. Das Ehepaar Häfliger hat fünf Nistkästen aufgehängt: An der Fassade, an einem Schopf hinter dem Haus und an mehreren Bäumen. Der männliche Gartenrotschwanz fliegt jeweils vor, kundschaftet das Gebiet aus und schlägt seiner Partnerin diverse Nisthöhlen vor. «Das Weibchen ist sehr wählerisch», sagt Lisa Häfliger. «Nur zwei Nistmöglichkeiten genügen ihr nicht.»

Sie zeigt ein kugelrundes Nest, das die Gartenrotschwänze im letzten Jahr aus Stroh und Gras kunstvoll geflochten und mit Moos und Federn ausgepolstert haben. Letztes Jahr hätten die Elterntiere ihre Brut plötzlich verlassen und an einem neuen Ort ein weiteres Nest gebaut. Aus den türkisblauen Eiern schlüpften drei Junge.

Ein Nest des Wartejägers. Bild: Reto Martin

Insektenparadiese neben den Schienen

Hans Häflinger mäht die Wiese mit der Sense statt mit dem Rasenmäher, um die Vögel nicht zu stören, und hält Abstand. Die Streuobstwiese grenzt hinter dem Haus an die Schienen. Auch der Bahnhof ist ein Revier, das dem Gartenrotschwanz zusagt. Zwischen den Steinen entlang der Bahngleise spriesst eine Fülle von Pflanzen. «Das passt dem Gartenrotschwanz, hier ist er ungestört», sagt Blöchlinger. Ohnehin seien Bahngleise eine «ökologische Autobahn» für Insekten und viele andere Kleintiere. Hinter einem Schuppen beim Bahnhof Bruggen sitzt der Gartenrotschwanz gern auf einem Mäuerchen und jagt.

Wer seinen Garten ökologisch aufwerten und Nistkästen aufhängen will, kann sich melden bei: info@wurzelwerk-naturgarten.ch

