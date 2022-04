NATUR Schnee im April: Private hüllen ihre Pflanzen in Vlies, die Gewächse auf öffentlichem St.Galler Grund müssen es ohne Hilfe schaffen Manch einer in St.Gallen hat gerade Bedauern mit den blühenden Magnolien und Co. Auch der Leiter von Stadtgrün hätte sie gerne länger bestaunt. Helfen kann er ihnen aber nicht. Diana Hagmann-Bula 01.04.2022, 16.00 Uhr

Im Lachen-Quartier versuchte einer am Freitagmorgen, seine blühende Magnolie mit dem Sonnenschirm vor dem Weiss von oben zu schützen. Bild: Reto Voneschen

(1. April 2022)

In St.Georgen bauen Kinder Schneemänner. Auf Instagram posten St.Galler Fotos von der schneebedeckten Umgebung vor ihrer Haustüre. Es ist Winter. Im April. Eben noch haben Forsythien lebensfroh ihre Blüten gegen die Sonne gereckt. Nun scheinen sie unter Kälte und sich allmählich ansetzendem Schnee zu stöhnen. Man möchte ihnen und all den blühenden Magnolien- und Kirschbäumen eine Wolldecke zuwerfen, unter der sie sich verstecken können, bis der echte Frühling zurück ist. Der sonnige, der warme.

Für den Frühling samt Wintereinbruch gemacht

Bis dahin versuchen Private, in ihren Gärten zu schützen, was schon Knospen und Blüten hat. Vlies wird angeschleppt und grosszügig über Pflanzen gestülpt oder fürsorglich um sie gehüllt. Andere versuchen mit einem Sonnenschirm, das Weiss von oben von Pflanzen fernzuhalten. Doch was geschieht mit den Gewächsen auf öffentlichem Boden? Wer kümmert sich um sie und redet ihnen gut zu? Nachfrage bei der zuständigen Dienststelle der Stadtverwaltung, bei Stadtgrün.

Leiter Adrian Stolz ist gerade zwiegespalten. Soll er nun um die Pflanzen trauern, die wegen des späten Wintereinbruchs vielleicht eingehen werden? Oder soll er sich über das Wasser freuen, das der Schnee mitbringt und das den Pflanzen in den letzten Wochen arg gefehlt hat? Er sagt:

«Wir können die Pflanzen auf dem öffentlichen Grund nicht schützen.»

Tulpen, Osterglocken und Ähnliches seien schliesslich auch «für den Frühling gemacht».

Magnolien verblühen schneller

Die einheimischen Pflanzen würden damit umgehen können, dass es im März oder April «noch einmal zünftig kalt wird». Gerne hätte aber auch er Kirsch- und Magnolienblüten noch etwas länger bestaunt. Wegen des kalten Aprilstarts würden sie nun schneller verblühen oder früher von den Ästen abfallen als üblich. «Schade, die Bevölkerung scheint den Frühling gerade sehr genossen zu haben, wie Rückmeldungen gezeigt haben.»

Aber so sei die Natur nun mal. «Sie wird sich erholen und bald mit Neuem aufwarten», sagt Adrian Stolz. Sie werde sogar erstarkt zurückkehren. Bäume und Gras hätten wegen des fehlenden Regens in den vergangenen Wochen gelitten, ihr Wachstum liege im Vergleich zu anderen Jahren im Rückstand, sagt Stolz.

«Wenn der Frühling wieder da ist, wird es rasch vorwärtsgehen.»

Besser als 2017

Nun hofft der Leiter der Dienststelle Stadtgrün, dass nicht noch viel Schnee dazu kommt. Im Frühling ist dieser nämlich nass und besonders schwer. Büsche drohen zu knicken, Äste von Bäumen abzubrechen. «Wir können sie nicht von der Last befreien. Dazu bräuchte es die halbe Stadtbevölkerung», sagt Stolz. Erst wenn der Schaden schon entstanden sei, könnten seine Mitarbeitenden wirken. Indem sie heruntergefallene Äste wegräumen und Äste entfernen, die abgebrochen sind, aber noch in den Bäumen hängen. Um die Menschen in der Stadt zu schützen.

Der späte Wintereinbruch 2017 kostete etlichen Kastanien auf der Kreuzbleiche grosse Äste. Bild: Ralph Ribi

(1. Mai 2017)

2017 zum Beispiel war das der Fall. Der späte Schnee setzte sogar den mächtigen Rosskastanien auf der Kreuzbleiche zu. Stolz wünscht sich, dass es diesmal glimpflicher ausgeht. Die Chancen stehen gut. Damals kam der Winter nämlich erst Ende April zurück. Als die Bäume bereits viel Blätter hatten und dem Schnee damit eine besonders grosse Angriffsfläche boten.