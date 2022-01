Natur Warmes Wetter reisst Igel aus dem Winterschlaf: Ein Biologe des Gossauer Walter-Zoos erklärt, warum die Insektenfresser nicht durchschlafen Bei der Igelpflegestation des Walter-Zoos in Gossau gingen zum Jahreswechsel viele Anrufe ein. Personen haben Igel gesichtet und sich um die Tiere gesorgt. Biologe Elia Heule erklärt, was man für die Igel tun kann. Dinah Hauser Jetzt kommentieren 06.01.2022, 17.00 Uhr

Das Tauwetter zum Jahreswechsel hat einige Igel aus dem Winterschlaf geholt. Bild: Getty

Derzeit tapsen sie öfters in Gärten rum. Wegen des warmen Wetters zum Jahreswechsel sind einige Igel aus ihrem Winterschlaf erwacht. Das Nahrungsangebot an Insekten und Würmern ist aber noch dürftig.

Elia Heule, Leiter Zoopädagogik, Natur- und Artenschutz im Walter-Zoo. Bild: Benjamin Manser

Deswegen haben sich auch besorgte Personen bei der Igelpflegestation im Walter-Zoo Gossau gemeldet. «In den Tagen vor und nach dem Jahreswechsel gingen sehr viele Telefone ein», sagt Elia Heule. Er ist Leiter Zoopädagogik, Natur- und Artenschutz im Walter-Zoo und war beim Aufbau der Igelstation beteiligt. Seit dem Heiligen Abend sind sieben Igel aufgenommen worden, fünf davon befinden sich noch immer in Pflege. Zudem überwintern zehn Tiere kontrolliert im Zoo. Im Jahr 2021 hat sich das Team der Igelstation um 409 Tiere gekümmert. Heule weiss:

«Igel ist nicht gleich Igel.»

Einige erwachen einmal pro Woche, andere schlafen länger. «Sie gehen dann primär aufs WC und sind meist nur kurz wach.» Durch die Fettverbrennung während des Winterschlafs entsteht Wasser, das ausgeschieden werden muss.

Harter Winter für junge Igel

Ein kurzes Aufwachen an sich sei natürlich, sagt Heule. «Problematisch wird es, wenn ein Igel oft erwacht oder über längere Zeit wach ist.» Der Igel könne dann den erhöhten Energiebedarf nicht mehr decken und verhungere schlimmstenfalls.

Vor allem für Jungigel ist der erste Winter eine harte Probe. Heule sagt:

«60 bis 80 Prozent überstehen den ersten Winter nicht.»

Ein Igel, der überlebt, habe aber gute Chancen, ein Alter von drei bis vier Jahren zu erreichen.

Was tun bei einer Igelsichtung? Igel sind Wildtiere und kommen in der Regel gut ohne menschliche Hilfe klar. Mit dem Winterschlaf sind sie für einen harten mitteleuropäischen Winter gut gerüstet. Zudem wachen sie durchaus auch einmal auf im Winter, um etwa aufs WC zu gehen, sagt Elia Heule vom Walter-Zoo in Gossau. Er rät Personen, die einen Igel sehen, diesen zu beobachten und wenn möglich ein Foto zu machen. Dann kann man sich an die nächstgelegene Igelstation wenden. Im Raum St.Gallen wäre das die des Walter-Zoos. Eine Checkliste und die Telefonnummer gibt es unter www.igelpflegestation.ch. Dort wird man dann beraten, wie vorzugehen ist. Ein Foto hilft bei der Einschätzung des Gesundheitszustandes des Tiers. Füttern sollte man Igel nur auf Anraten eines Experten oder einer Expertin. Wenn das Tier zu sehr geschwächt ist, dann erhält es auf der Igelstation Hilfe. (dh)

Auch komme es drauf an, wann ein Igel geboren wird. Je früher im Sommer, desto mehr Zeit bleibt ihm, um sich ein gutes Fettpolster anzufressen. Damit es für eine Überwinterung reicht, sollte ein Jungigel über 500 Gramm wiegen, ein ausgewachsener Igel über ein Kilogramm. Nach dem Winterschlaf wiegen sie dann 20 bis 40 Prozent weniger.

Inwiefern sich das aussergewöhnlich warme Wetter über Weihnachten und Neujahr auf die Igel auswirkt, kann Heule nicht abschliessend beurteilen. Zum einen gibt es kaum Vergleichswerte, da die Gossauer Igelstation erst seit anderthalb Jahren besteht. «Im letzten Winter war es lange warm und die Igel noch lange aktiv.» Damals wurden auf der Igelstation drei Igel gepflegt zwischen Weihnachten und dem 5. Januar. Über die warmen Weihnachts- und Silvestertage im aktuellen Winter gab es vor allem mehr Anrufe wegen aktiven Igeln.

Igel wechseln im Winter auch mal das Nest

Andererseits kann die Aktivität der Igel in freier Natur nicht ständig beobachtet werden. Jene, die im Zoo überwintern, tun dies in speziellen Häuschen in einer Aussenanlage. Die Eingänge werden mit WC-Papier überdeckt. «Wenn ein Igel rausgeht, dann sehen wir das zerrissene Papier und stellen Futter hin.» In den meisten Fällen werde es aber nicht angerührt – der Igel musste also nur kurz Wasser lassen.

Seit Juni 2020 werden verletzte und kranke Igel im Walter-Zoo gepflegt. Bild: Benjamin Manser

Auch gibt es Igel, die während des Winterschlafs ihr Nest wechseln – vor allem dann, wenn sie gestört werden. «Das tun oft nur die älteren Tiere», sagt Heule. Sie haben eine gute Ortskenntnis und mehrere Nester in ihrem Streifgebiet, die sie abwechselnd nutzen. Jüngere Tiere kennen sich noch nicht so gut aus und haben meist nur ein Nest.

Während sich viele Menschen an Silvester am Feuerwerk erfreuen, bedeuten das Knallen und die Lichter Stress für Wildtiere. Igel hören sehr gut. «Das Krabbeln eines Käfers nehmen sie aus fünf Meter Entfernung wahr», sagt Heule.

«Für Igel, die wach waren, dürfte es also eine beängstigende Nacht gewesen sein.»

Wenn Igel im Winterschlaf sind, störe es sie aber wohl kaum.

Die Igelpflegestation im Walter-Zoo Im Juli 2020 eröffnete im Walter-Zoo die Igelpflegestation – seit 15 Jahren die erste im Raum St.Gallen. Bis dahin wurden hilfsbedürftige Igel etwa nach Frauenfeld gebracht. Der Biologe Elia Heule war von Anfang an mit dabei. Er sagt: «Wir haben erwartet, dass 80 bis 100 Igel pro Jahr zu uns kommen, nun sind es viel mehr.» So hat sie die Igelstation im Jahr 2021 409 Patienten angenommen. Im Halbjahr davor waren es 315. Darunter waren verwaiste Würfe, Igel mit Krankheiten oder nach Unfällen. Vor allem aber werde die telefonische Beratung in Anspruch genommen. «Auf einen Igel in der Pflegestation kommen etwa vier Beratungen.» Nicht allen Patienten kann geholfen werden. Heule sagt: «Manchen Igel können wir nur noch von seinen Leiden erlösen.» (dh)

Asthaufen und Futter als Gefahr

Eine weitere Gefahr gehe von Feuern aus wie etwa Silvesterfunken. Heule rät generell, das zu verbrennende Holz erst kurz vor dem Anzünden aufzuschichten. «Liegen Holz- oder Asthaufen länger rum, dann nisten sich Igel und andere Tiere darin ein.» Wird der Haufen angezündet, dann verbrennen auch die Tiere darin.

Notfallpatienten werden auf der Igelstation aufgenommen. Bild: Benjamin Manser

Personen meinen es gut und füttern Igel. Das könne negative Konsequenzen haben, sagt Heule. Zwar könne man Igel gut mit Katzenfutter unterstützen – aber nur im Notfall und auf Anraten von Expertinnen und Experten hin. Da das Futter aber nicht optimal auf den Nährstoffbedarf der Tiere ausgerichtet ist, können sie Durchfall bekommen. Mittlerweile gibt es auch spezielles Igelfutter zu kaufen. Der Experte stempelt das als Marketinggag ab, denn die Zusammensetzung sei meist schlechter als beim Katzenfutter.

Im Winter hat ein übermässiges Füttern noch fatalere Auswirkungen. «Der Igel geht dann gar nicht mehr in den Winterschlaf.» Heule sagt: «Wer Tieren wirklich etwas Gutes tun will, legt einen naturnahen Garten an, etwa mit einer Wildblumenwiese.» Wo Wildblumen wachsen, leben auch Insekten – eine wichtige Nahrungsquelle für Igel.

Weitere Informationen unter www.igelpflegestation.ch

